Journal-app: komt later

Als je na het installeren van de iOS 17 beta op zoek bent gegaan naar de Journal-app, zul je hebben misgegrepen. De app is namelijk nog niet beschikbaar. Hij komt later dit jaar op de iPhone beschikbaar, wellicht pas ná de officiële iOS 17 release in september. Alles wat je moet weten over deze nieuwe app lees je hier!

Wat is de Journal-app?

Apple heeft al diverse apps en functies op het gebied van gezondheid en welzijn. Denk aan Fitness+, Slaap en Mindfulness. In iOS 17 komt daar een nieuwe app bij: Journal. Je gebruikt dit digitale dagboek om terug te kijken op de activiteiten die je op een bepaalde dag hebt gedaan. Met behulp van machine learning krijg je persoonlijke suggesties om bijvoorbeeld te schrijven over een reis, sportactiviteit of andere gebeurtenis. Daarbij wordt informatie opgehaald uit contacten, foto’s, muziek, workouts, locatiegegevens en meer.

De Journal-app vormt een bedreiging voor bestaande dagboeken-apps zoals Day One. Deze populaire app verscheen al in 2012 op de iPhone en Mac en geeft je ook de mogelijkheid om tekst, foto’s, audio en meer vast te leggen, maar heeft één groot nadeel: omdat het een app van derden is, is het niet mogelijk om content uit allerlei standaard iOS-apps op te halen. Zelfs met een update zal het Day One niet lukken om dezelfde mate van integratie met andere apps te bieden.

Zo werkt de Journal-app

Journal kan je bijvoorbeeld herinneren aan een reis die je onlangs hebt gemaakt, door een recent fotoalbum met strandfoto’s te markeren – typisch iets dat op een vakantie duidt. De Journal-app weet op welke locatie je was en naar welke muziek je luisterde. Door het aantikken van de suggesties wordt dit automatisch opgenomen in een conceptbericht in het dagboek. Je hoeft dit alleen nog maar aan te vullen met extra informatie en bepaalt zelf of je het bericht wil publiceren.

Het publiceren is uiteraard een privé-aangelegenheid, het komt niet online te staan. Je kunt concepten opslaan om later te bekijken. Je kunt zelf regelen wanneer je een suggestie krijgt om een dagboekpost te schrijven. Wil je niet dat de Journal-app alvast een voorzetje geeft, dan kan dat ook.

Het bijzondere van Journal is dat het informatie uit allerlei iOS-apps samenbrengt, zodat je kunt zien wat je hebt gedaan, wanneer en met wie. Dit alles gebeurt met respect voor je privacy.

Privacy van de Journal-app

Alles in de Journal-app is end-to-end versleuteld en is niet te raadplegen door anderen. Je kunt daardoor je grootste geheimen toevertrouwen aan de app. Alle informatie wordt lokaal op je iPhone opgeslagen en is niet te bekijken, ook niet door Apple. Je bepaalt zelf welke content op je telefoon wordt gebruikt voor de suggesties. Wil je niet dat naar je locatie wordt gekeken, dan kan dat.

Release van de Journal-app

Apple heeft aangegeven dat de Journal-app “later dit jaar” beschikbaar komt. De app is nog niet te vinden in de iOS 17 beta, die inmiddels is verschenen. Het is goed mogelijk dat de Journal-app in een van de volgende beta’s wordt toegevoegd, maar het zou ons ook niet verbazen als het pas in een latere versie komt, bijvoorbeeld iOS 17.1 of iOS 17.2.