Fleur je interieur op met een persoonlijk digitaal fotolijstje. Geen gedoe meer met foto's printen en je hebt altijd de leukste bij de hand. In dit artikel leggen we je uit hoe je gemakkelijk een fotolijstje van je iPad maakt.

Een fotolijstje van je iPad maken

Een foto zegt meer dan duizend woorden. Daarom is het zo leuk om de beste herinneringen in een fotolijstje te stoppen. Maar als je voor elke herinnering een fotolijstje gebruikt, staat voor je het weer je kamer er vol mee. Gebruik daarom je iPad om een dynamische fotolijst te maken, zodat je altijd van je leukste foto’s kunt genieten. Er zijn verschillende manieren om van een iPad zo’n digitaal fotolijstje te maken. Je kan daar bijvoorbeeld perfect een oude iPad voor gebruiken. In dit artikel bespreken we deze opties:

De fotolijst-optie met een oude iPad

Wat de beste manier is om van je iPad een fotolijstje te maken, hangt een beetje af van de iPad die je ervoor wil gaan gebruiken. Als je nog een oude iPad hebt liggen die nog is uitgerust met iOS 6 of ouder, dan is er standaard een “fotolijstjes-modus” ingebouwd. Deze optie heet Fotolijst (in het Engels Picture Frame Mode). Om dit te gebruiken moet je foto’s op je iPad hebben opgeslagen of moet je gebruik maken van een iCloud-fotobibliotheek, maar je kan ook handmatig foto’s overzetten. Een oude iPad is ideaal als fotolijstje, omdat deze anders toch maar stof ligt te happen in een la.

Fotolijst instellen

Om het in te stellen volg je de volgende stappen:

Zorg er eerst voor dat er foto’s op de iPad staan. Je kunt dit het beste doen door ze stuk voor stuk te importeren via de Finder op de Mac of via iTunes op een Windows-pc. Sluit de iPad aan op de computer. Ga in de Finder of in iTunes naar het apparaat en klik op de Foto’s-knop. Importeer daar de foto’s die je wil gebruiken. Synchroniseer de iPad. Koppel de iPad los als deze gesynchroniseerd is. Open Instellingen op je iPad. Scroll in de linkerkolom iets naar beneden totdat je het kopje Fotolijst ziet staan. Tik daarop en vink vervolgens de optie aan. Je kunt hier nu de overgang bepalen, hoe lang de foto’s worden getoond en uit welk mapje de afbeeldingen worden gekozen.

Fotolijst gebruiken

Je kunt nu eenvoudig je iPad omtoveren tot een fotolijstje met deze stappen:

Zorg dat je het vergrendelscherm voor je hebt. Druk daarna op het kleine icoontje rechts van de Ontgrendel-balk en de foto’s verschijnen op het scherm.

Als je een toegangscode op je iPad hebt ingesteld, moet je die eerst invullen. Het icoontje verschijnt hierna vanzelf.

Een nieuwere iPad als fotolijst gebruiken

Met de komst van iOS 7 vertrok helaas de speciale fotolijst-optie. De mogelijkheid is sindsdien niet meer teruggekeerd. Gelukkig zijn er andere manieren om hetzelfde effect te bereiken. Met deze vijf stappen krijg je dat voor elkaar. Dit werkt bijvoorbeeld ook als je een oudere iPad hebt die je niet meer gebruikt (zoals een iPad 2 of eerste generatie iPad Air).

#1 Fotobron kiezen

Bepaal allereerst welke foto’s je precies wil selecteren voor je collage. Je kunt bijvoorbeeld foto’s uit je eigen fotobibliotheek kiezen. In de Foto’s-app kun je een eigen album maken of een gedeeld album selecteren waar je samen met andere foto’s aan hebt toegevoegd.

Bekijk ook Zo maak je een fotoalbum in Foto's op de iPhone en iPad Verzamel je mooiste foto's en video's in een album en maak zelf een Terugblik of werk gemakkelijk samen via een gedeeld fotoalbum. Zo kun je fotoalbums maken in de Foto's-app op iPhone en iPad.

#2 Automatisch slot uitzetten

Om vervolgens te voorkomen dat je iPad binnen twee mintuten het scherm uitschakelt, kun je het automatisch slot uitzetten. Je kunt het als volgt aanpassen:

Ga naar de Instellingen van je iPad. Beweeg de linkerkolom iets naar beneden, totdat je bij het kopje Scherm en helderheid bent. Druk op Automatisch slot en druk op de onderste optie Nooit.

Je scherm gaat nu niet meer vanzelf op zwart. Met de sluimerknop aan de zijkant van de iPad kun je het scherm alsnog uitzetten.

#3 App vergrendelen

Ben je van plan je digitale fotolijst in de woonkamer of op de eettafel te zetten? Dan wil je niet dat je gasten door je iPad gaan snuffelen als je eventjes niet kijkt. Dat kun je voorkomen met begeleide toegang. Hiermee vergrendel je het scherm met één van de apps waarmee je de foto’s wil bekijken. Zo stel je het in:

Ga in de Instellingen naar Toegankelijkheid. Scroll vervolgens helemaal naar beneden naar Begeleide toegang. Zet de schakelaar bij Begeleide toegang aan en zorg ook dat de Activeringsknop aanstaat. Bij Toegangscode-instellingen kun je verder een code instellen waarmee je begeleide toegang kunt in- en uitschakelen. Stel hier eventueel een code in door deze tweemaal in te vullen. Vink desnoods Touch ID of Face ID aan om te kunnen ontgrendelen.

Je krijgt met begeleide toegang ook de mogelijkheid om het automatische schermslot aan te passen, zodat je iPad in een bepaalde app het scherm niet uitschakelt. Om begeleide toegang te activeren, druk je driemaal op de thuis- of zijknop en vervolgens op Start. Als alternatief kun je desnoods niet storen en stille modus aanzetten.

Bekijk ook Begeleide toegang inschakelen op iPhone en iPad Begeleide toegang geeft je de mogelijkheid om kinderen met een iPhone of iPad te laten spelen, zonder dat ze een app of spelletje kunnen verlaten.

#4 iPad neerzetten

Dan is het nu tijd om je iPad ergens neer te zetten. Heb je al een mooie plek gevonden? Je kunt je iPad neerzetten door bijvoorbeeld de hoes op te rollen. Een andere gave oplossing is deze houder van Logitech. Hierin zit namelijk een Smart Connector verwerkt, zodat je je iPad kunt opladen terwijl je foto’s bekijkt. Zo raakt je iPad nooit leeg en werkt hij precies zoals een ouderwets lijstje. Hou er rekening mee dat deze standaard niet met alle iPads werkt.

De meeste houders en iPad-hoesjes zijn ook geschikt om de iPad mee neer te zetten. Vergeet niet dat je de iPad ook aan de oplader moet zetten, omdat hij anders veel te snel leeg loopt. Hou er wel rekening mee dat het constant aan de stroom houden van de iPad een negatieve invloed kan hebben op de batterij. Maar als de iPad al wat ouder is en je hem niet zo vaak gebruikt, is dat niet zo’n probleem.

#5 Afspelen maar

Dit moet je tot slot doen om te beginnen:

Zet je iPad neer op de gewenste plek. Open de app waarmee je je foto’s wil laten zien. Wij gebruiken gewoon de Foto’s-app. Selecteer het album dat je wil bekijken. Je kunt nu eventueel begeleide toegang inschakelen. Druk op de drie puntjes in de hoek rechtsboven. Druk op Diavoorstelling en geniet!

iPad als fotolijstje met apps

Je hoeft niet per se de Foto’s-app te gebruiken. Als je graag je Instagramfeed of je foto’s uit Dropbox op het fotolijstje wil uitlichten, kan dat ook. Dit kun je bijvoorbeeld doen met behulp van LiveFrame of Slideshows. Deze apps brengen je eigen foto’s centraal, maar ook de foto’s van je vrienden of familie.

Hier staan de apps nog even op een rijtje.

LiveFrame (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.3.5+) - Verzamel foto’s en video’s van Facebook, Instagram of haal ze uit de cloud en maak er een mooie fotocollectie van.

, iOS 9.3.5+) - Verzamel foto’s en video’s van Facebook, Instagram of haal ze uit de cloud en maak er een mooie fotocollectie van. Digital Photo Frame Slideshows (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.1+) - Gebruik foto’s en filmpjes vanaf je favoriete social media of clouddiensten om helemaal zelf een presentatie van je foto’s te maken.

Lees ook ons overzicht van de beste fotocollage-apps voor iPhone en iPad. Je maakt dan zelf mooie fotocollage’s, die je via de stappen hierboven kan gebruiken voor je digitale fotolijstje.

Bekijk ook De beste fotocollage-apps voor iPhone en iPad Zet je foto's om naar mooie fotocollages en maak snel een combinatie van je vakantiefoto's en andere kiekjes. Met deze fotocollage-apps voor iPhone en iPad gaat het lukken en kost het weinig moeite.

Fotoframes: een digitaal fotolijstje bedienen met je iPhone of iPad

Zit er een barst in het scherm van je iPad of kun je je iPad niet missen en gebruiken als fotolijstje? Geen zorgen. Er zijn gelukkig een hele hoop digitale fotolijstjes die deze taak van je iPad kunnen overnemen. Deze fotolijst van Denver is bijvoorbeeld een mooie oplossing. Jij en je vrienden kunnen met de app van Frameo samen foto’s kiezen en naar de fotolijst sturen via Wi-Fi. Er zitten ook haakjes aan, zodat je hem aan de muur kunt vastmaken. Iets wat je iPad dan weer niet heeft.