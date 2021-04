Ga je op een lange roadtrip of rijd je dagelijks van huis naar werk? In beide gevallen is een goede autohouder voor de iPhone onmisbaar. Zo rijd je handsfree en kun je toch nog goed het scherm aflezen. Er is veel keuze, maar met deze round-up helpen we je op weg!

De beste autohouders voor je iPhone

Er zijn heel wat autohouders voor de iPhone. Je kunt ze vastmaken aan het dashboard, het ventilatierooster, de voorruit en zelfs op andere verrassende plekken zoals de bekerhouder. De nieuwste ontwikkeling zijn autohouders die magnetisch zijn, zodat je ze zonder klemmen kunt vastmaken. Wil je nog een stap verder gaan, dan zou je voor een autohouder met MagSafe kunnen kiezen, maar de keuze daarin is nog niet reuze. Let bij de aanschaf ook op het formaat van de geschikte smartphones, zodat niet alleen jouw huidige iPhone erin past, maar ook je toekomstige als je van plan bent om naar een groter scherm over te stappen. Welke iPhone-houder voor de auto bij jou past, lees je in deze gids.

Speciale deal: ESR Halolock

ESR maakt verschillende HaloLock-houders die magnetisch zijn. Er is ook een speciale versie met MagSafe-ondersteuning voor de iPhone 12-serie. Ook hier heb je een hoesje met ingebouwde MagSafe-magneet voor nodig. Heb je dat niet, dan zul je je toestel ‘naakt’ op de houder moeten plakken. Je bevestigt de iPhone magnetisch aan de lader en kunt direct opladen. Het werkt met elk model uit de iPhone 12-serie en hij is te bevestigen op de voorruit of op het dashboard middels een zuignap. De oplaadkabel (usb-c naar usb-a) krijg je erbij. Nu met speciale actie: krijg €10 korting op de ESR Halolock door te kiezen voor deze bundel: ESR HaloLock MagSafe iPhone 12 autohouder voor ventilatierooster + Mobiparts auto-oplader: van €54,90 voor €44,90

+ Mobiparts auto-oplader: van €54,90 voor €44,90 ESR HaloLock MagSafe iPhone 12 autohouder met zuignap + Mobiparts auto oplader: van €59,90 voor €49,90

Los kopen kan natuurlijk ook. Je kunt kiezen uit een model voor het ventilatierooster en een model die je met een zuignap aan het raam of het dashboard vastmaakt. Daarvoor moet je wel beschikken over een glad oppervlak. Bekijken: ESR HaloLock MagSafe-houder bij Appelhoes

Aanbevolen: iOttie autohouders voor iPhone

Bij iOttie vind je kwalitatief goede autohouders, die je op verschillende manieren kunt bevestigen. Ze zijn er houders met zuignap, met bevestiging voor het luchtrooster en een CD-versie die je in de CD-lade van de autoradio kunt stelen. Je kunt zowel de One Touch 4 als de One Touch 5 aanschaffen, die beide prima te gebruiken zijn. Versie 5 is nog verder verbeterd, met meer stevigheid, een magnetische kabelorganizer en een montage die net iets makkelijker gaat. Het mooie van iOttie is dat deze een one-touch mechanisme hebben, waarmee je de houder met één hand kunt openklappen en weer sluiten. Je houdt dus een hand vrij voor de iPhone zelf. Het toestel wordt stevig bevestigd in de twee beugels aan de zijkant en aan de onderkant zitten voetjes om te voorkomen dat het valt. Handig is dat je de hoogte van deze voetjes kan aanpassen. Maar ook de telescooparm is aanpasbaar en dat maakt de iOttie-houders erg flexibel. Zo vind je altijd de ideale kijkhoek. Onder andere verkrijgbaar bij: Appelhoes

GSMPunt.nl

SBSupply

Bol.com

Amazon.nl

Kenu AirFrame

De meeste autohouders zijn groot, mede door de forse zuignap en een flinke behuizing. De Kenu AirFrame niet. Die is zo compact dat je ‘m makkelijk in de tas gooit als je bijvoorbeeld in een huurauto of leenauto gaat rijden. De Kenu AirFrame is dan ook ideaal voor mensen die vaak van auto wisselen. Je steekt ‘m zo in het ventilatierooster. Hij is niet alleen compact, hij is ook goedkoop en simpel van design. Je kunt dan ook vrij veel namaak vinden, dat nóg goedkoper is (maar eerlijk gezegd, vaak van dezelfde kwaliteit). Je kunt met de Kenu AirFrame Plus en Pro je smartphone niet opladen; daarvoor zul je een apart kabeltje en een autolader moeten meenemen.

Kenu heeft ook een AirFrame met draadloos opladen. Je kunt hiermee je toestel opladen terwijl je aan het rijden bent. De Kenu Airframe Draadloze Oplader is geschikt voor de iPhone 8 en nieuwer. Ook dit model plaats je in het luchtrooster van je auto, waarna je je smartphone tussen de klemmen plaatst. Je toestel moet tussen de 57 mm en 110 mm breed zijn, dus het is ook geschikt voor de iPhone SE. Er zitten ook nog twee extra poorten op, voor toestellen die je niet draadloos kunt opladen en natuurlijk krijg je er een Quick Charge adapter bijgeleverd.

Bekijken:

Belkin MagSafe-houder voor iPhone 12-serie

De nieuwste ontwikkeling zijn autohouders met MagSafe (zoals deze van Belkin, zodat je je iPhone magnetisch kunt vastplakken aan de houder. Dat is veel handiger dan tussen een klem steken, waar je altijd twee handen voor vrij moet hebben.

Helaas is de houder van Belkin alleen verkrijgbaar bij de Apple Store en heeft hij één groot nadeel: opladen doet ‘ie niet. Je zult dus alsnog een kabeltje in de Lightning-aansluiting moeten steken.

Bekijken: Belkin MagSafe-autohouder bij Apple

Brodit autohouders voor iPhone

Wil je heel veel keuze uit autohouders, dan kun je ook eens naar Brodit kijken. Naast de klassieke houder voor je dashboard heeft Brodit ook telefoonhouders met oplader. Deze zorgen ervoor dat je iPhone wordt voorzien van stroom terwijl je aan het navigeren of naar muziek aan het luisteren bent. Bij elke Brodit telefoonhouder heb je een zogenaamde ProClip nodig. Met deze klem monteer je de telefoonhouder op het dashboard van de auto, zonder dat deze beschadigt. Let erop dat je een ProClip kiest die specifiek gemaakt is voor jouw model auto. Het gaat hier dus om een modulair systeem, waardoor je het wat meer kunt afstemmen op jouw dashboard.

Bekijken: Brodit-houders bij Coolblue

Baseus Magnetic MagSafe autohouder

Baseus is een nog relatief onbekend merk, maar dat gaat veranderen naarmate er meer leuke producten bijkomen. Heb je een toestel uit de iPhone 12-serie kan kun je de Baseus MagSafe autohouder (ca. 30 euro bij Appelhoes) aanschaffen. Je gebruikt deze bij voorkeur zonder hoesje of met een MagSafe-hoesje waar magneten in zitten. Je plaatste de autohouder op het dashboard of in het ventilatierooster. Baseus heeft nog meer telefoonhouders, ook voor motor en fiets. In de auto is een autohouder met draadloze laadfunctie wel zo handig, want dan weet je zeker dat de batterij niet leeg gaat en dat je bij het uitstappen nog steeds je toestel kunt blijven gebruiken. Je kantelt je smartphone 360 graden op deze houder, zodat je altijd een fijne kijkhoek hebt.

Bekijken:

Joyroom MagSafe autohouder

Ook Joyroom heeft een magnetische MagSafe-autohouder. Deze maakt gebruik van de magneten in de iPhone of in een geschikt hoesje, om te zorgen dat het toestel op z’n plek blijft. Je gebruikt deze houder bij voorkeur zonder hoesje of met een officieel MagSafe-hoesje van Apple (of een ander merk). Je gebruikt deze autohouder op het ventilatierooster van je auto en je kunt er ook direct draadloos mee opladen bij gebruik van een geschikte auto-oplader. In de verpakking vind je behalve de houder ook een USB-C-kabel.

Bekijken: Joyroom MagSafe-houder bij Appelhoes

Goedkope telefoonhouders

