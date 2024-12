12 verrassende dingen die je met een slimme stekker kunt doen

Met een slimme stekker kun je lampen in- en uitschakelen. Maar er is nog veel meer mee mogelijk! In deze gids vertellen we je wat je nog meer met een slimme stekker kunt doen.

Iedereen kent het gemak van een slimme stekker. Je kunt ermee apparaten in- en uitschakelen, ook als ze zelf niet met een app te bedienen zijn.

#1 Elke avond in een warm bed stappen

Met een slimme stekker kun je je elektrische deken aansturen. Zo kun je ervoor zorgen dat de elektrische deken een halfuur voor je geplande bedtijd alvast begint met het voorverwarmen van je matras. En je hoeft je geen zorgen te maken over het uitschakelen, want ook dat regelt de slimme stekker voor je. Ga je een paar dagen er tussenuit en ben je vergeten om de automatisering uit te schakelen? Dan regel je dat ook op afstand via HomeKit. Het enige wat je nog hoeft te doen is je slaapoordopjes in je oren stoppen en wegdromen.

De Philips Hue Smart Plug is hier prima voor te gebruiken.

#2 Het eten staat klaar als je thuiskomt

Als je ‘s avonds na een lange werkdag thuiskomt, wil je het liefst meteen eten. Maar voor veel mensen is die luxe niet weggelegd: ze moeten eerst nog een halfuurtje in de keuken staan om een lekker maal te koken. Met een slow cooker of crockpot kun je alvast beginnen te koken terwijl je nog op je werk bent. Er zijn heel wat stoofpot-recepten met een kooktijd van 8 tot 10 uur en zeker tijdens de koudere dagen kan dat erg lekker zijn. Met behulp van een slimme stekker en bijbehorende app kun je een timer instellen en zorgen dat de slow cooker al begint te koken. Zodra je thuis komt staat het eten voor je klaar. Moet je toch onverwacht overwerken of sta je in een lange file? Dan kun je de stroom uitschakelen en je eten blijft dankzij de isolatie van de pan nog wel een paar uur warm.

#3 Wakker worden met de geur van koffie

Je hoeft ‘s ochtends niet langer naar de keuken te strompelen om met je slaperige hoofd een kop koffie te maken. Die staat namelijk dankzij een slimme stekker al voor je klaar. Dit werkt het beste als je een traditionele koffiemachine met filterzakjes en gemalen koffie hebt, want dan kun je het apparaat ‘s avonds alvast vullen met gemalen koffie en water. De slimme stekker schakelt een paar minuten voordat jij opstaat de koffiemachine aan en de koffie staat klaar als jij er ook klaar voor bent. Of nog beter: maak er een automatisering van! Zet een bewegingssensor in de badkamer en op het moment dat jij een douche wil nemen, zorg je dat de lampen in de badkamer én de koffiemachine in de keuken inschakelen. Drink je liever thee, dan kan dat ook: sluit de waterkoker aan op een slimme stekker en je water is heet op het moment dat jij eraan toe bent.

In plaats van een slimme stekker zou je ook een automatisering kunnen maken. Plak een vibratiesensor op je nachtkastje (bijvoorbeeld deze van Aqara) en klop op het oppervlak op het moment dat de koffiemachine moet starten.

Kan ook: een trilsensor gebruiken voor een kopje koffie.

#4 Apparaten resetten terwijl je weg bent

Klagen je huisgenoten dat de wifi het niet doet en zijn ze zelf niet zo handig? Dan kun je gemakkelijk de router resetten, zonder dat er iemand in de meterkast of achter een meubelstuk hoeft te duiken. Apparaten werken niet altijd zoals je zou willen, of het nou routers zijn of gameconsoles, computers en televisies. Een van de gemakkelijkste manieren om je apparaten te resetten is om de stekker uit het stopcontact te halen en even te wachten. Daarna sluit je ze weer aan. Maar als de stekker op een moeilijk bereikbare plaats zit, is het wel zo handig om een slimme stekker te gebruiken. Even wachten en daarna weer inschakelen gaat bovendien een stuk comfortabeler als je niet in een moeilijke houding op de grond hoeft te liggen.

Meestal staat je router niet in het zicht, maar weggestopt in een donker hoekje.

#5 Inzicht krijgen in je stroomverbruik

Je wijnklimaatkast, diepvries, vaatwasser… hoeveel energie verbruiken ze eigenlijk? Sommige slimme stekkers geven je inzicht in je stroomverbruik zodat je kunt achterhalen wat de grootste energievreders zijn en hoe je het beste stroom kunt besparen. Als je je hebt voorgenomen om wat meer energie te besparen, of je gewoon afvraagt waarom je energierekening zo hoog is, dan is een slimme stekker een goedkope investering om dit per apparaat te onderzoeken. Je hebt maar één slimme stekker hiervoor nodig, want zodra je een weekje per apparaat hebt gemeten krijg je al een goed inzicht en kun je het volgende apparaat gaan doormeten. Ook kun je een slimme stekker gebruiken om te zorgen dat bepaalde apparaten alleen aan staan als je thuis bent. Je hoeft ook niet bang te zijn dat je ze vergeet uit te schakelen, want dat gebeurt vanzelf als iedereen de woning heeft verlaten.

De Eve Energy is voorbeeld van een slimme stekker waarmee je energieverbruik kunt meten. Maar ook met HomeWizard kun je goed je energieverbruik in de gaten houden.

#6 Zeker weten dat je alles hebt uitgeschakeld

Of het nu gaat om de krultang of het strijkijzer: het is je vast wel eens gebeurd dat je de deur uit was en je afvroeg of je zo’n brandgevaarlijk apparaat wel had uitgeschakeld. Met een slimme stekker ertussen weet je zeker dat alles uit staat en kun je met een gerust gevoel doorgaan met je werkdag of op vakantie gaan. Je weet zeker dat je niet thuiskomt en een berg gesmolten plastic op het aanrecht vindt, of erger nog: terug naar huis moet omdat er brand is uitgebroken. Als dat gebeurt, ben je natuurlijk ook vroegtijdig op de hoogte, dankzij de slimme rookmelders met HomeKit die je overal in huis hebt opgehangen.

Bekijk ook De beste slimme rookmelders met HomeKit: deze helpen je uit de brand Wil je graag een slimme rookmelder, liefst met HomeKit? Er is tegenwoordig al behoorlijk wat keuze en in deze gids zetten we de beste rookmelders voor je op een rij.

#7 Weten wanneer de wasdroger klaar is

Veel slimme stekkers kunnen meer doen dan in- en uitschakelen op afstand. Je kunt soms ook zien wat het realtime energieverbruik is – en dat komt van pas als je een niet-slimme wasmachine, vaatwasser of droger hebt. Zodra het energieverbruik beneden een bepaald niveau komt krijg je een melding op je iPhone. Dit werkt niet in HomeKit, maar wel met de smart home-systemen van sommige fabrikanten zoals Aqara. Maar pas op: je slimme stekker moet dit wel aan kunnen. Check dus of het aantal Watt en Ampère wel overeenkomen met het stroomverbruik van jouw apparaat.

Bekijk ook Slimme wasmachines: deze bedien je met een iPhone-app Een slimme wasmachine kun je op afstand bedienen via een iPhone-app. Je zet de wasmachine aan, krijgt een melding als de was klaar is en weet altijd wat de status is. Handig!

#8 Goedkoop opladen en wassen

Heb je verschillende tarieven voor elektriciteit, dan kun je daar slim gebruik van maken voor het opladen van je elektrische auto of fiets, of het draaien van een wasje. Plan deze acties in op het moment dat het stroomtarief laag is en je betaalt op jaarbasis een stuk minder. Met behulp van bijvoorbeeld HomeWizard kun je wassen en drogen voor het laagste tarief als je een wasmachine van Siemens, Bosch, Gaggenau of Neff hebt. Dit werkt via HomeConect, het smart home-systeem van deze groep fabrikanten. Je kunt dit ook afhankelijk maken van de opbrengst van je zonnepanelen: stop de vuile was alvast in de machine en ga wassen na een zonnige dag als je zonnepanelen een maximale opbrengst hebben.

Bekijk ook HomeWizard laat je automatisch wassen en drogen voor het laagste tarief Je kunt vanaf nu je wasmachine, droger of vaatwasser automatisch starten wanneer het energietarief het laagst is of wanneer je zonnepanelen voldoende opbrengst hebben. Het werkt met wasmachines van de merken Siemens, Bosch, Gaggenau en Neff die voorzien zijn van Home Connect.

#9 Een compleet stekkerblok slim maken

Er zijn slimme stekkerblokken, waarbij je elk stroompunt afzonderlijk kunt aansturen. Soms zitten er zelfs usb-poorten in, die je ook nog apart kunt regelen. Handig, maar er zijn ook situaties waarbij dat helemaal niet nodig hebt. Je wilt bijvoorbeeld alle apparaten in de tv-hoek uitgeschakeld hebben op momenten dat je niet thuis bent, zodat er geen sluipstroom van apparaten in standby-modus is. In dat geval ben je het goedkoopst uit door alles op één stekkerblok aan te sluiten, waar je een slimme stekker tussen zet. Ook in dit geval moet je even controleren of de slimme stekker het vermogen van al die aangesloten apparaten wel aan kan, op het moment dat ze ingeschakeld staan.

Wil je toch liever een slim stekkerblok, dan kunnen we die van Eve aanraden.

#10 Water besparen in de tuin

Een toepassing waar je misschien nog niet aan had gedacht, is het aansluiten van je sprinklersysteem in de tuin op een slimme stekker. Zo kun je zorgen dat de watertoevoer alleen is ingeschakeld op momenten dat de aarde kurkdroog is en het de komende dag niet gaat regelen. Ook is het handig dat je de sprinkler kunt uitschakelen op het moment dat het onverwacht toch gaat regenen.

Zoek je een slimme stekker voor buitenshuis, dan moet je bij Meross of bij Gardena zijn.

Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om een slimme waterregelaar zoals de Eve Aqara aan te sluiten, want ook die kun je op afstand aan en uit zetten en automatiseren zodat alles vanzelf gaat. Meer ideeën om tuin met HomeKit te automatiseren vind je in onze gids.

Bekijk ook HomeKit in de tuin: dit zijn je mogelijkheden Ook in de tuin komt HomeKit goed van pas. Met tuinverlichting, beveiligingscamera’s, bewegingssensoren en allerlei andere accessoires die weer- en windbestendig zijn geef je je tuin een mooie upgrade. We bespreken in deze gids een aantal outdoor HomeKit-accessoires voor buiten.

#11 Moeilijk bereikbare plekken

In sommige huizen zitten de stopcontacten op de meest onhandige plekken, bijvoorbeeld vlakbij het plafond, achter een zwaar meubelstuk of in een moeilijk bereikbaar hoekje onder de eettafel. Om te voorkomen dat je steeds een trapje moet pakken of op de grond moet kruipen kun je met een slimme stekker alles gemakkelijk regelen. Je kunt dan het apparaat in het stopcontact laten zitten en toch zorgen dat er geen energie wordt verspild. Denk daarbij aan iPhone-opladers waarvan het stroomblok continu nog wat stroom blijft verbruiken.

#12 Beter beveiligen van je garagedeur

Er zijn garagedeuropeners met HomeKit, maar deze tip werkt ook als je een normale garagedeur met afstandsbediening hebt. Zo’n afstandsbediening vormt een beveiligingsrisico omdat ze vaak op een bepaalde frequentie werken. Als iemand de afstandstbediening in handen krijgt (of deze weet te hacken) kan de garagedeur zomaar geopend worden. Vanuit de garage kan een kwaadwillende misschien ook wel de rest van je huis binnenkomen, of ongemerkt met hak- en breekwerk de toegang forceren. Je kunt dit voorkomen door de garagedeur-opener aan te sluiten op een slimme stekker. Deze gaat automatisch aan als jij fysiek in de buurt bent en is ook op afstand te schakelen als een familielid naar binnen wil via de garage. Staat de slimme stekker uit, dan kan de garagedeur niet zomaar geopend worden.

Bekijk ook Garagedeur bedienen met HomeKit en Siri: uitstappen hoeft niet meer Heb je een garage die je op afstand zou willen openen, liefst met Siri en HomeKit? Dat kan. Je kunt voor relatief weinig geld je bestaande garagedeur aanpassen. Ook hebben we een trucje om de poort op afstand te openen.

Bonus: kerstboom slim maken

Deze kende je natuurlijk al: het automatiseren van de kerstverlichting. Slimme kerstverlichting zoals Philips Hue Festavia is behoorlijk prijzig, maar door er een slimme stekker tussen te zetten kun je zorgen dat je bestaande kerstverlichting automatisch in- en uitgeschakeld kan worden. Het enige wat je mist zijn de verschillende lichteffecten die je bij slimme kerstverlichting wel hebt. Maar als het uitsluitend gaat om in- en uitschakelen, is een slimme stekker alles wat je nodig hebt.

Bekijk ook Zo maak je je kerstboom geschikt voor HomeKit Door gebruik te maken van een slimme stekker of stekkerdoos maak je de kerstboom of kerstverlichting eenvoudig geschikt voor HomeKit. Hierdoor kun je al je bestaande kerstspullen niet alleen bedienen met Siri, maar ook automatiseren. Hier lees je hoe dit moet.

Uiteraard heb je wel een slimme stekker nodig om dit allemaal te kunnen doen. De beste slimme stekkers met HomeKit bespreken we in een aparte lijst.