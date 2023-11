In Matter 1.2 zijn een groot aantal huishoudelijke apparaten toegevoegd, waaronder koelkasten, vaatwassers en wasmachine. De BSH-groep is een grote naam op dit gebied, met merken als Bosch en Siemens. Sommige huishoudelijke apparaten die ze uitbrengen zijn al connected via de cloud en zijn op afstand te bedienen met Home Connect. De groep gaf eerder al aan zeer geïnteresseerd te zijn in Matter en werkt intern aan updates voor producten op het gebied van keukenapparatuur, beveiliging en energiebeheer. Inmiddels is er meer duidelijkheid wanneer we die updates kunnen verwachten. Een Matter-update voor de Bosch smart home controller komt begin 2024 en de eerste productcategorie van BSH die Matter krijgt ingebouwd zijn koelkasten. Preciezer gezegd: de XXL inbouwkoelvriescombinaties. Deze zijn groter en breder dan een standaardmodel.

Koelkasten met Matter in 2024

Bij koelkasten kun je via Matter de temperatuur regelen en in de gaten houden. Deze productcategorie van Matter is veel breder dan je op het eerste moment denkt: er vallen ook diepvriezers en wijnkoelkasten onder. Daarnaast zijn er allerlei gespecialiseerde koelkasten voor voedingswaren waar de temperatuur goed geregeld moet worden, bijvoorbeeld voor het maken van kimchi. BSH wil op dit moment niet zeggen in hoeverre bestaande apparaten ondersteund zullen worden. Er wordt gesproken over een update, wat de indruk wekt dat apparaten die momenteel op de markt zijn ondersteuning zullen krijgen. Om welke typenummers en chipsets het gaat blijft nog in het midden. Maar de kans dat een apparaat van vijf jaar oud nog een Matter-update krijgt is zeer de vraag.

Een keuken met Bosch-apparatuur.

Misschien valt er een parallel te trekken met het updatebeleid van tv-fabrikanten met de AirPlay 2-ondersteuning. Toen Apple dit in 2019 aankondigde kregen sommige tv’s uit 2018 nog wel een update en er waren een paar uitzonderingen die teruggingen tot 2017 of zelfs 2016. Maar veel verder ging het niet. Bij huishoudelijke apparatuur zullen de fabrikanten misschien ook maar twee of drie jaar terug gaan, ook al zijn deze apparaten bedoeld om veel langer te gebruiken. Een tv zou je na 5 jaar kunnen vervangen, maar een vaatwasser of koelvriescombinatie gaat minstens 10 jaar mee.

De Siemens vaatwassers krijgen voorlopig nog geen Matter-support.

Bij BSH is nog onbekend welke functies van Matter 1.2 zullen worden ondersteund.Een woordvoerder sprak over “ondersteuning van de meest relevante functies”. Dat wekt de indruk dat niet álles mogelijk zal zijn. Ook wil de fabrikant “het smart home systeem geleidelijk geschikt maken voor Matter”. Zit je te wachten op een Siemens-wasmachine met Matter, dan zou het nog wel even kunnen duren. Bij dergelijke apparaten zoals wasmachines en vaatwassers kun je op afstand starten en de voortgang in de gaten houden.

Bosch Smart Home-controller als Matter-bridge

Wasdrogers worden nog niet ondersteund. Het is mogelijk dat Siemens en de andere merken uit de groep daarop wachten om beide apparaattypen in één keer te kunnen updaten. Daarnaast heeft het merk Bosch allerlei accessoires voor energiebeheer en beveiliging, zoals rookmelders, thermostaten en raam- en deursensoren. Smart home-bridges worden als productcategorie al sinds 2022 ondersteund in Matter en ook verwarming en open/dicht-sensoren zit er al vanaf het begin bij. Ook op dit punt zit er wat beweging in, maar echt snel gaat het niet bij Bosch. Op de eigen webpagina is te lezen: “Vanaf begin 2024: Bosch Smart Home controller als Matter-bridge gebruiken.”

Wat in de Matter-standaard nog steeds ontbreekt is ondersteuning voor camera’s. De kans dat je in je slimme oven dankzij Matter via de Woning-app kunt meekijken of je appeltaart al klaar is, kan daarom nog wel even duren.