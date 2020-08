Apple TV vs AirPlay tv

De Apple TV is lang niet meer het enige apparaatje waarnaar je een video kan AirPlayen vanaf je iPhone, iPad of Mac. Het aanbod van AirPlay 2-tv’s stijgt elk jaar dankzij nieuwe modellen van Samsung, Sony en LG. Maar heeft het nog zin om daar een Apple TV op aan te sluiten? Welke functies mis je als je kiest voor alleen een AirPlay 2-tv in plaats van een televisie met Apple TV 4K erop aangesloten? In deze gids lees je de verschillen tussen een AirPlay 2-tv en een televisie met Apple TV erop aangesloten.

Verschillen in het kort

In onderstaande tabel zie je de belangrijkste functies die beschikbaar zijn op een Apple TV HD en Apple TV 4K enerzijds en de overeenkomstige functies op een AirPlay-tv anderzijds. Hou er wel rekening mee dat een smart-tv mogelijk nog veel meer andere extra mogelijkheden biedt die losstaan van de Apple TV of slimme functies. Zo heeft de Apple TV 4K wel ondersteuning voor Dolby Vision en Dobly Atmos, maar heb je daar alsnog een geschikte televisie voor nodig.

Verschillen tussen de Apple TV en een televisie met AirPlay

Op het eerste gezicht lijkt het erop alsof er nauwelijks verschil is tussen wat een Apple TV kan en wat een televisie met AirPlay 2 kan. Toch zijn er wel degelijk verschillen, want de Apple TV heeft een aantal functies die niet op een AirPlay 2-televisie zitten.

Dit kan een Apple TV wél, maar een AirPlay 2-tv niet:

HomeKit: Een Apple TV dient als woninghub voor HomeKit. Je hebt een woninghub nodig om HomeKit-apparaten op afstand te bedienen. Behalve een Apple TV, mag dit ook een iPad of HomePod zijn.

HomeKit bedienen: Je kan via de Siri Remote van de Apple TV je HomeKit-apparaten bedienen met je stem. Vanaf tvOS 14 kun je ook camerabeelden bekijken via je televisie.

Apple Arcade: Via de Apple TV speel je games die deel uitmaken van Apple Arcade, de streamingdienst van Apple.

App Store: Er is een eigen App Store waar je apps kan downloaden, zoals Netflix, Videoland, Ziggo Go, Plex, Infuse en allerlei games die geen deel uitmaken van Apple Arcade. De belangrijkste video-apps zijn ook beschikbaar op smart-tv’s, al verschilt het aanbod per model.

Exclusieve ingebouwde apps: Apple levert standaard een aantal apps mee op iedere Apple TV HD en Apple TV 4K. Zo kan je je mediabibliotheek van je Mac afspelen via thuisdeling met de Computers-app, bekijk je je foto’s uit je iCloud-fotobibliotheek met de Foto’s-app en luister je naar podcasts met de Podcasts-app.

Ingebouwde Siri: Siri is standaard ingebouwd in de Apple TV. Je kan vragen stellen en opdrachten geven. Je kan vragen naar het weer, maar ook apps snel opstarten.

Tekst invoeren en algehele bediening: De Apple TV heeft een dicteerfunctie om snel tekst mee in te voeren. Dat kan ook direct met je iPhone en bediening. De iPhone en iPad heeft ook standaard een app om de Apple TV te bedienen vanuit het Bedieningspaneel. Je kan ook de Apple TV bedienen met de Apple Watch.

Meerdere gebruikers: Een Apple TV biedt ondersteuning voor meerdere gebruikers. Zo kan iedereen zijn of haar eigen muziek luisteren via Apple Music of zijn eigen spelvoortgang gebruiken in Apple Arcade-games.

Overige functies: De Apple TV heeft picture-in-picture (vanaf tvOS 14) en een aantal andere extra functies, zoals de mooie bewegende screensavers.

Lange ondersteuning: De Apple TV wordt doorlopend geüpdatet met software-updates van tvOS, het besturingssysteem. Ieder jaar in het najaar wordt er een grote update uitgebracht met nieuwe functies.

Privacy: Apple staat bekend om zijn goede privacyvoorwaarden en gebruikt je gegevens niet, zoals locatie.

Daarentegen heeft een smart-tv ook een aantal functies die een Apple TV niet heeft:

Bedienen via HomeKit: Je kan een AirPlay 2-tv (mits er HomeKit-ondersteuning op zit) ook bedienen via de Woning-app en met Siri. Je kan dan de tv inschakelen, wisselen tussen kanalen en bijvoorbeeld het volume aanpassen. Met een Apple TV kun je alleen pauzeren, afspelen en het volume regelen via je iPhone als je externe speakers hebt.

Ander appaanbod: Afhankelijk van het merk van je televisie, is er een ander en mogelijk ruimer aanbod van apps. Bovendien zijn de apps vaak passend bij de televisie. Zo heeft de YouTube-app standaard 4K als de tv dit ook ondersteunt.

Afhankelijk van het merk en het model zijn er mogelijk extra functies beschikbaar, zoals bediening van de televisie met de app van de fabrikant of stembediening via de afstandsbediening.

Bovendien is de ervaring ook persoonlijk: de één zweert bij de snelle en handige interface van tvOS en de Apple TV, terwijl de ander liever de interface van zijn of haar televisie heeft. De bediening van een Apple TV is over het algemeen erg soepel, snel en duidelijk en voor veel mensen te begrijpen. De interface van smart-tv’s is vaak wat onduidelijker, al is dit ook afhankelijk van je smaak.

Overeenkomsten tussen Apple TV vs AirPlay tv

Naast de verschillen zijn er ook veel overeenkomsten tussen een Apple TV en een AirPlay 2-tv, al verschilt het ook hier per fabrikant:

AirPlay 2: Je kan vanaf je iPhone, iPad en Mac video’s en je scherm delen naar je televisie. Dankzij AirPlay 2 is er ook multi-room audio beschikbaar.

Apple TV-app en Apple TV+: Op nagenoeg alle tv-modellen met AirPlay 2 vind je ook de Apple TV-app, waarmee je zowel naar Apple TV+ kan kijken als iTunes-films kan kopen of huren.

Apple Music-app: De Apple Music-app is standaard beschikbaar op de Apple TV. Voor smart-tv’s is deze momenteel alleen beschikbaar voor recente modellen van Samsung.

Spraakassistent: Op de Apple TV vind je standaard Siri. Sommige tv’s hebben ook een eigen spraakassistent, bijvoorbeeld Google Assistent. Siri vind je echter alleen ingebouwd op de Apple TV.

Bediening via Apple-apparaten: De Apple TV kun je helemaal bedienen met je iPhone, iPad of Apple Watch. Voor sommige tv’s is een app beschikbaar, maar de mogelijkheden zijn vaak beperkt en lange ondersteuning niet altijd zeker.

Apps van streamingdiensten, zoals Netflix, Videoland en Amazon Prime, maar ook YouTube en Spotify, zijn vaak op alle systemen hetzelfde. Netflix en YouTube werken op nagenoeg alle televisies hetzelfde, of je nu via de Apple TV of de ingebouwde app op de smart-tv kijkt. Wel worden apps op de Apple TV vaak lang ondersteund, vanwege de continue ondersteuning van tvOS door Apple. In het verleden werden smart-tv-apps zonder pardon stopgezet, omdat het model tv dan niet meer geschikt is. Daar heb je bij de Apple TV geen last van, omdat de ondersteuning losstaat van de ouderdom van de televisie.

Conclusie Apple TV vs smart-tv met AirPlay 2

Voor Apple-gebruikers biedt de Apple TV de meest complete ervaring. Dit werkt het beste samen met al je andere Apple-apparaten en biedt functies zoals Apple Arcade, een eigen App Store en lange ondersteuning met software-updates. Bovendien is een Apple TV (of een iPad of HomePod) een vereiste als je HomeKit-apparaten op afstand wil bedienen. Een smart-tv dient niet als woninghub.

Als je een Apple TV alleen wil gebruiken als AirPlay-apparaat en voor het kijken van Netflix, Videoland en Apple TV+, dan kun je ook prima uit de voeten met een smart-tv waar AirPlay standaard ingebouwd zit. Al deze mogelijkheden zijn ook standaard beschikbaar op AirPlay-tv’s. Apps van streamingdiensten zijn meestal identiek op smart-tv’s en de Apple TV, dus wat dat betreft mis je geen functies.

Als je ook van de meeste HomeKit-functies gebruik wil maken, kun het beste kiezen voor een Apple TV. Je kan daarmee al je lampen en andere producten bedienen, gewoon via de afstandsbediening van je Apple TV. Ook als je geen spelcomputer hebt maar wel graag games wil spelen via je televisie, is de Apple TV een betere optie dan enkel een AirPlay 2-tv.

Wil je alle mogelijkheden benutten, dan kun je de twee natuurlijk ook combineren. Je profiteert dan van alle functies die de AirPlay 2-tv biedt, plus alle extra mogelijkheden van een Apple TV. Veel functies kun je daardoor op twee manieren gebruiken (zoals bijvoorbeeld Netflix, YouTube en Apple TV+), maar het voordeel is dat je dan kan kiezen voor de voor jou prettigste manier.

De conclusie van de Apple TV vs AirPlay tv is als volgt:

Kies voor de Apple TV als…

…je HomeKit-apparaten in huis hebt en deze op afstand wil bedienen. Een alternatief hiervoor is een HomePod of iPad die continu voorzien wordt van stroom en verbonden is met het wifinetwerk thuis.

…je graag games wil spelen op je televisie, maar geen spelcomputer hebt. Ook ideaal als je geabonneerd bent op Apple Arcade.

…je vertrouwd bent met de interface van Apple-apparaten en graag een zelfde soort ervaring wil op je televisie.

…je zeker wil zijn van jarenlange support.

Kies voor enkel een AirPlay 2-tv als…

…je alleen gebruik wil maken van AirPlay 2, de Apple TV-app en de Apple Music-app (alleen op Samsung-modellen). De andere functies van de Apple TV-interesseren jou niet.

…je geen extra kastje naast je televisie wil hebben.

…je geen HDMI-poorten meer over hebt.

De combinatie van een Apple TV met een AirPlay 2-tv biedt het beste van twee werelden.

Wil je een Apple TV kopen? De Apple TV HD is beschikbaar vanaf €159, terwijl de Apple TV 4K te koop is vanaf €199. Voor een overzicht van televisies met AirPlay 2, check je ons aparte overzicht.