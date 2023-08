Er zijn al heel wat televisies met AirPlay 2 en het is voor fabrikanten een hele klus om je te kunnen onderscheiden. Toch heeft LG iets compleet nieuws bedacht: een televisie in een koffer.

LG StanbyMe Go koffertelevisie

Er zullen maar weinig mensen zijn die op vakantie gaan en een televisie in hun koffer stoppen. Toch zal er misschien wel een markt zijn voor de LG StanbyMe Go, een televisie die voorzien is van AirPlay 2 en standaard al zit ingebouwd in een koffer. Hij is vanaf augustus in de Verenigde Staten te koop en vanaf september in Europa. Deze televisie is opmerkelijk: het gaat hier om een 27-inch 1080p LED touchscreen-tv met een ingebouwde batterij die tot drie uur meegaat. Ook zitten er 20 Watt speakers in. Het formaat is wat klein, maar de specs zijn heel redelijk: de StanbyMe Go biedt support voor HDR10 én Dolby Vision, iets wat je vaak alleen bij de betere tv’s ziet.



De speakers zorgen voor virtuele Dolby Atmos-geluidservaring. Het draait op LG’s webOS smart platform en biedt screen mirroring, wifi en Bluetooth. Om te voorkomen dat de tv al na één vakantie kapot is, heeft LG allerlei tests uitgevoerd om te zorgen dat hij onder hoge en lage druk en bij allerlei temperaturen blijft werkten. Ook is hij bestand tegen een incidentele val. LG belooft dat hij voldoet aan de militaire standaard MIL-STD-810G. We raden alleen niet aan om ‘m in te checken voor een vliegreis. Voorzichtig achterin de auto leggen lijkt ons een beter idee dan op een berg koffers smijten.

Hoewel het misschien wat ovedreven lijkt om een dergelijke koffer-tv aan te schaffen, zijn er wel degelijk toepassingen voor te bedenken. De Formule 1 kijken met een groep mensen bij je tent gaat hiermee een stuk beter dan met z’n allen rondom een iPad. En met een batterijduur van drie uur moet het ook wel lukken om de hele race uit te kijken, maar verwacht niet dat je er een hele filmmarathon mee kunt kijken.

De StanbyMe Go (zonder d) kost rond de 1000 euro en zal vooral concurrentie krijgen van budget-laptops met een groot scherm. In vergelijking daarmee is het 27-inch formaat nog heel redelijk. Behalve op vakantie zou je ‘m ook kunnen gebruiken in de tuin om sport of een romantisch filmpje te kijken. Meer specs vind je hier. Wil je toch liever een normale televisie met AirPlay 2, dan is er genoeg keuze.