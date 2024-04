Sinds tvOS 17 kun je FaceTimen op de Apple TV, maar daarvoor heb je wel een iPhone nodig. Je gebruikt namelijk de camera van je iPhone om het beeld op je televisie te krijgen. Dit werkt dankzij Continuïteitscamera, waarmee je je iPhone aan de Apple TV koppelt. Maar het zou zomaar kunnen dat dat uiteindelijk niet meer nodig is. In zijn Power On-nieuwsbrief zegt Bloomberg-journalist Mark Gurman dat Apple plannen heeft voor nieuwe producten binnen het smart home-segment. En een daarvan is een nieuwe Apple TV met een ingebouwde camera.

‘Apple TV met camera voor handgebaren en meer’

De details over deze mogelijke nieuwe Apple TV zijn nog schaars. Het enige dat Gurman erover zegt, is dat de ingebouwde camera gebruikt wordt voor videobellen (bijvoorbeeld via FaceTime) en bediening met handgebaren ondersteunt. Het is daarbij onduidelijk of het hier gaat om bediening van de Apple TV zelf of dat hij hiermee doelt op de FaceTime-reacties en effecten die je met handgebaren kan gebruiken. Sinds iOS 17, macOS Sonoma en tvOS 17 kun je met handgebaren (bijvoorbeeld een duim omhoog) een animatie in beeld laten verschijnen. Verder voegt Gurman eraan toe dat Apple TV weer nauw samenwerkt met de iPhone en de Vision Pro.

Overigens is Apple niet geheel onbekend met handgebaren voor bediening van een apparaat: de Vision Pro bedien je voor het grootste deel met handgebaren die afgelezen worden door meerdere camera’s in de headset.

Na het stoppen van Apple’s autoproject, zou Apple op zoek zijn naar het volgende grote project. Nu de Vision Pro uit is, zou Apple zich meer willen richten op smart home-producten. Afgelopen week kwam al het bericht dat Apple nadenkt over een huisrobot. Een nieuwe Apple TV met camera zou ook hierbij horen.

Het is echter nog maar de vraag of deze Apple TV er ook echt komt. Alle plannen rondom dit onderwerp zijn nog uiterst onzeker. Er gaan ook al een tijdje geruchten over een gecombineerde Apple TV en HomePod (ook met camera), maar daarvan is ook nog de toekomst onzeker. Al in 2021 kwamen daar de eerste geruchten over en ook in 2022 en 2023 doken daar berichten over op. Deze waren overigens allemaal afkomstig van Mark Gurman.