Wil je meer informatie over jouw favoriete politieke partij? Of ben je op zoek naar stemwijzer apps, bijvoorbeeld voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021? In deze gids vind je de beste apps voor politiek nieuws, verkiezingen, kieswijzers en meer.

De politiek kan ingewikkeld in elkaar zitten. Met regelmatige nationale verkiezingen word je als stemgerechtigde vaak opgetrommeld om naar de stembureaus te gaan om daar jouw keuze te maken. Deze keer gaan we naar de stembus voor de het nieuwe kabinet, want de Tweede Kamerverkiezingen 2021 komen eraan. Maar welke apps zijn nu het handigst bij het maken van je keuze? Welke nieuwsapps hebben een goede sectie voor politiek nieuws en welke partijen hebben een eigen app? Voordat je gaat stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen is het belangrijk om je goed in te lezen en deze politieke apps helpen je daarbij. Ook hebben we enkele stemwijzer apps voor je op een rij gezet.

Welke stemwijzer apps voor Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn er?

In Nederland is er een aantal stemwijzers die je kunnen helpen met het maken van je keuze bij een verkiezing. Je kent ongetwijfeld de bekende Stemwijzer en Kieskompas, maar dit jaar zijn er tal van stemwijzers die je op je iPhone en iPad kan doen. Van de stemwijzers zijn helaas geen eigen apps beschikbaar, maar je kunt ze prima op je iPhone of iPad gebruiken dankzij de mobiele website.

Dit is een greep van de stemwijzers die je op je iPhone en iPad kan doen:

Stemwijzer: de bekendste stemwijzer, waarbij je aan de hand van dertig stellingen een stemadvies kan krijgen. Je geeft per stelling aan of je het eens, oneens of geen van beide bent.

Kieskompas: Ook bij Kieskompas krijg je een aantal stellingen, maar daar kan je ook per stelling aangeven in hoeverre je het eens of oneens bent.

Technologie Kieswijzer: Bij deze stemwijzer ligt de focus vooral op technologie en aanverwante zaken, zoals privacy. Als dit voor jou belangrijke thema’s zijn, kan deze stemwijzer goed van pas komen.

Stemchecker: Deze stemwijzer van de Volkskrant geeft je geen stemadvies, maar vergelijkt je antwoorden op de stellingen met die van het stemgedrag van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Het gaat er dus niet om wat de partijen in programma’s allemaal beloven.

Keezer’s Quest: Deze stemwijzer van Zondag met Lubach pakt het anders aan. In plaats van losse stellingen zijn politieke standpunten gegoten in een game. Je keuzes die je maakt, hebben invloed op het verloop van het spelletje. Je kan de website als app toevoegen aan je beginscherm. Het is namelijk een webapp en door via het deelmenu te kiezen voor Zet op beginscherm, heb je geen last van de Safari-interface.

PartijenWijzer: Deze stemwijzer geeft twaalf thema’s, waarbij telkens meerdere standpunten gegeven worden. Met medailles geef je aan welke standpunten bij jouw mening passen. Uiteindelijk zie je de partijen waar je het beste bij past.

Jongeren Kieswijzer: Deze kieswijzer legt de focus op onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren, zoals onderwijs, werk en huisvesting. Naderhand kan je aangeven welke onderwerpen voor jou nog extra belangrijk zijn.

Stemwegwijzer

Als je niet weet waar je in de buurt kan stemmen, dan kun je daar de website stemwegwijzer.nl voor gebruiken. De site gebruikt je locatie om het dichtstbijzijnde stembureau voor je op te zoeken, inclusief routebeschrijving. Je kan ook zoeken op stemlokalen die roelstoeltoegankelijk zijn, zodat iedereen zijn stem uit kan brengen.

Zijn er dan echt geen stemwijzer apps beschikbaar?

Zoals je ziet zijn de stemwijzers allemaal mobiele websites en geen apps. Dat is voor een stemwijzer eigenlijk ook prima, want waarom zou je voor zo’n eenmalige stemwijzer meteen een hele app willen downloaden? Toch is er een tweetal apps die van pas kan komen.

Politiek App

Onze favoriete app voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021. De Politiek-app verscheen eerder al in 2010, maar is helemaal terug met een gloednieuwe versie. De app heeft nieuwsartikelen over de politiek en de verkiezingen van diverse bronnen, je bekijkt de nieuwste peilingen en kan daar zelfs je eigen regering samenstellen aan de hand van de zetels in de peilingen. Je bekijkt ook nog kamerstukken en je kan een pushmelding krijgen bij een nieuwe peiling.

Als klap op de vuurpijl heeft de app ook een overzicht van stemwijzers. Je vindt daar maar liefst veertien stemwijzers, waarbij voor elke stemwijzer omschreven is hoe hij in elkaar steekt. Een kieswijzer invullen in de app is niet mogelijk, want de app stuurt je door naar de website van de stemwijzers. De Politiek-app is wat ons betreft een uitermate geschikte app om op de hoogte te blijven van alles rondom de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

Zweefmeter

Zweefmeter is één van de weinige stemwijzer apps die je uit de App Store kan downloaden. Zweefmeter is van het BNNVARA-programma De Vooravond en geeft je elke dag nieuwe stellingen. Tot vrijdag 12 maart komt er elke dag een nieuwe stelling bij, waarbij je virtuele papieren vliegtuigje uiteindelijk op de juiste plek in het politieke spectrum belandt. De app is dus vooral bedoeld voor de zwevende kiezer.

Wat zijn de beste apps voor politiek nieuws?

Zoek je geen apps voor een stemwijzer, maar wil je je gewoon wat meer inlezen? Bijna alle Nederlandse nieuwsapps hebben een categorie die zich richt op politiek nieuws. Zowel de NOS, RTL Nieuws als de app van NU.nl hebben een categorie Politiek. Je vindt hier niet alleen het laatste nieuws over de aankomende verkiezingen of verkiezingsuitslagen, maar ook al het overige politieke nieuws. Deze apps komen bij de Tweede Kamerverkiezingen goed van pas.

NOS

De app van de NOS laat je je eigen rubrieken kiezen die onderaan de app te vinden zijn. Stel je bent alleen geïnteresseerd in politiek nieuws, dan voeg je de rubriek Politiek toe aan het rijtje in de tabbalk. Je vindt hier alleen binnenlands politiek, dus je wordt niet gestoord door berichten over de Amerikaanse politiek. De app van de NOS geeft ook pushmeldingen, mocht je dat willen. Het is niet mogelijk om alleen pushberichten voor politiek nieuws in te stellen.

RTL Nieuws

Heeft het RTL Nieuws liever jouw voorkeur, dan kun je ook bij hen terecht voor je dagelijkse dosis politiek nieuws. Via de Meer-knop vind je onder het kopje Rubrieken de categorie Politiek, waar al het politiek nieuws te vinden is. Je kunt dit menu helaas niet als standaard instellen of de app naar eigen smaak indelen. Je kan wel bij een nieuwsartikel over de Tweede Kamerverkiezingen onderaan de schakelaar voor het onderwerp aanzetten, zodat je pushberichten krijgt bij nieuwe artikelen die gaan over de Tweede Kamerverkiezingen.

NU.nl

Het voordeel van de app van NU.nl is dat zij bij specifieke verkiezingen altijd een aparte sectie hebben, waar al het nieuws over die specifieke verkiezingen bij elkaar te vinden zijn. Dit geldt ook voor de Tweede Kamerverkiezingen. Je vindt dit extra menu onder de Rubrieken-knop, rechtsonder in de app van NU.nl. Je kan je ook aanmelden voor de Verkeizingspudate, zodat je elke dag de update krijgt over het laatste nieuws.

De Peiling

Als je benieuwd bent hoe de partijen ervoor staan volgens de laatste peilingen, dan kan je terecht bij De Peiling van EenVandaag. De peilingen in de app zijn uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos en bieden dus een goede schatting hoe er gestemd gaat worden bij de volgende verkiezingen. Je kunt ook je eigen coalitie samenstellen met behulp van de Coalitiemeter, om te zien of jouw droomkabinet aan een meerderheid komt. Bovendien zie je per partij hoe de peilingen de afgelopen maanden waren. De app is niet het meest gebruiksvriendelijk, maar kan toch goed van pas komen.

Debat Direct

Debat Direct is de app die uitgebracht is door de Tweede Kamer zelf. Met de app kijk je live naar alle debatten die in de Tweede Kamer gepland staat. Je leest in de app meer over het onderwerp, bekijkt de schema’s en schakelt live in. De app heeft ook een secondescreen-stand, voor als je het debat live op televisie kijkt. De app geeft je dan meer achtergrondinformatie en leert je meer over de huidige sprekers. Kijk je uit naar een bepaald debat, dan kun je een notificatie krijgen als het spreken op het punt staat om te beginnen.

Welke politieke partijen hebben een app?

Voorheen waren er nog wel wat partijen met een eigen app, maar tegenwoordig is dat aanbod helaas minimaal. Onderstaande politieke partijen hebben op dit moment hun eigen landelijke app. Daarnaast zijn er allerlei lokale apps die alleen op een bepaalde gemeente zijn gericht. Ben je op zoek naar een app van een specifieke partij, dan kun je hier het beste naar zoeken via de App Store.