We kijken naar de verschillen en overeenkomsten tussen de nieuwe Apple Watch SE 2022 en de eerste generatie Apple Watch SE uit 2020. Welke is de betere keuze als je wil letten op de prijs?

Als je op zoek bent naar een voordelige Apple Watch, kom je al snel uit bij de Apple Watch SE. De Apple Watch SE is er voor iedereen die voor een lage prijs een moderne Apple Watch zoekt, met de belangrijkste basisfuncties die je in de Apple Watch vindt. Er zijn inmiddels twee generaties verschenen: de gloednieuwe Apple Watch SE 2022 en de eerste Apple Watch SE 2020. Apple heeft een paar kleine verbeteringen toegevoegd, maar er zijn ook veel dingen hetzelfde gebleven. Bovendien is de eerste Apple Watch SE vaak een stukje goedkoper, waardoor dat model voor jou misschien wel de beste en meest voordelige keuze is. Dit zijn de verschillen tussen de Apple Watch SE 2022 en Apple Watch SE 2020.

2022, 2021 en 2020?

Bij sommige winkels vind je naast de 2020- en 2022-modellen ook nog een 2021-uitvoering. De eerste generatie Apple Watch uit 2020 wordt ook wel Apple Watch 2021 genoemd. De 2021-revisie is dezelfde Apple Watch, maar wordt geleverd met een nieuwere usb-c-oplader en zonder stekker. De Apple Watch SE 2020 en Apple Watch SE 2021 zijn dus allebei dezelfde eerste generatie Apple Watch. De Apple Watch SE 2022 is de enige nieuwe tweede generatie Apple Watch.

Verschillen Apple Watch SE 2022 vs Apple Watch SE 2020

Op het eerste gezicht zijn de Apple Watch SE uit 2022 en de eerste generatie identiek. Gelukkig zijn er toch wat verschillen die ertoe doen, al zijn ze met gemak op één hand te tellen. Deze verschillen zitten vooral aan de binnenkant, hoewel er ook aan de buitenkant wat verschillen zijn.

#1 Chip en prestaties: de 2022-versie presteert beter

De allereerste Apple Watch SE heeft een 64-bits dual-core S5-chip, terwijl je in de nieuwe Apple Watch SE 2022 de nieuwste 64-bit dual-core S8-chip vindt. Ten opzichte van de S5 is de S8 zo’n 20% sneller, waardoor alles in alledaags gebruik net ietsjes sneller gaat. Apps zullen wat sneller opstarten en je zult minder snel last hebben van vertragingen. Maar heel veel verschil zul je ook weer niet merken. De eerste Apple Watch SE was al snel en sindsdien zijn de prestaties van de S-chips voor de Apple Watch nauwelijks verbeterd.

Hou er wel rekening mee dat de snellere chip er ook voor zorgt dat dit model toekomstbestendiger is. Je krijgt naar verwachting langer updates met nieuwe watchOS-versies. Als extra bonus heeft het 2022-model ook nog Bluetooth 5.3 aan boord, maar daar zul je in de praktijk niks van merken.

#2 Design en kleuren: bij de Apple Watch SE 2022 net even anders

Het algehele ontwerp van de Apple Watch SE 2022 is gelijk aan dat van de Apple Watch SE 2020. De kast heeft dezelfde vormen en afrondingen, het scherm is even groot en de twee formaten waar je uit kan kiezen zijn ook hetzelfde. Toch zit er in het ontwerp een klein verschil. Allereerst is de Apple Watch SE 2022 beschikbaar in middernacht, sterrenlicht en zilver. Ook heeft het 2022-model een ander ontwerp aan de achterkant, gemaakt van nyloncomposiet. De kleur van de achterkant gelijk met dat van de rest van de kast. Bij de eerste generatie Apple Watch SE kon je nog kiezen voor spacegrijs, goud en zilver. Spacegrijs en goud zijn dus vervangen door middernacht en sterrenlicht. Middernacht heeft een subtiele donkerblauwe gloed, terwijl sterrenlicht wat meer champagnekleurig is.

Een ander verschil aan het ontwerp is dat de Apple Watch SE 2022 iets lichter is qua gewicht. Het nieuwe 40mm-model weegt 26,4 gram (GPS) of 27,8 gram (GPS + Cellular). Bij de 2020-versie in 40mm was dat nog 30,5 gram (GPS) en 30,7 gram (GPS + Cellular). Bij de grotere 44mm-versie zien we soortgelijke verschillen: 32,9 gram en 33 gram (GPS; GPS + Cellular) bij het 2022-model vs 36,2 gram en 36,4 gram (GPS; GPS + Cellular). Al met al is de Apple Watch SE 2022 over het algemeen zo’n 3 tot 4 gram lichter. Dat komt mogelijk mede doordat er meer gebruikgemaakt is van gerycled materiaal en de nieuw ontworpen kast aan de achterkant.

#3 Crashdetectie: de enige nieuwe functie

Qua mogelijkheden en functies zijn de Apple Watch SE 2022 en Apple Watch SE 2020 identiek. Op één klein gebied heeft de tweede generatie Apple Watch SE een streepje voor: ondersteuning voor crashdetectie. De Apple Watch kan dankzij vernieuwde sensoren een auto-ongeval herkennen en de hulpdiensten inschakelen als je na het detecteren van het ongeval niet reageert. Crashdetectie is de enige nieuwe functie in de Apple Watch SE 2022, maar hou er rekening mee dat dit ook een functie is die je hopelijk nooit nodig hebt. Het is in ieder geval niet iets waar je dagelijks voldoening uit zal halen.

Bekijk ook Crashdetectie op de Apple Watch en iPhone: zo werkt het Apple heeft in 2022 een nieuwe functie geïntroduceerd: crashdetectie. Dit is een nieuwe veiligheidsfunctie op de iPhone en Apple Watch die je hopelijk nooit nodig hebt.

#4 Prijs: 2020-model net iets goedkoper

Qua (oorspronkelijke) adviesprijs zijn de Apple Watch SE-generaties nagenoeg hetzelfde, maar er is één klein verschil. De upgrade naar het 44mm-model kost bij de 2022-versie doorgaans een tientje meer dan bij de 2020-versie.

Adviesprijzen Apple Watch SE 2022

40mm 44mm Aluminium (GPS) Vanaf €299,- (zelfde gebleven) Vanaf €339,- (was €329,-) Aluminium (GPS + Cellular) Vanaf €349,- (zelfde gebleven) Vanaf €389,- (was €379,-)

Maar inmiddels kun je bij sommige winkels nog wel wat deals vinden voor de Apple Watch SE 2020, waardoor je daar wat goedkoper uit bent. De Apple Watch SE 2020 is meestal verkrijgbaar vanaf €279, wat dus een paar tientjes goedkoper is. Je kunt je afvragen of die twee tientjes het verschil wel waard is. Bij het 44mm-model is het verschil doorgaans €30,- tussen het 2022- en 2020-model. Voor dat geld heb je al de helft van een nieuw bandje bij elkaar gespaard.

Spacegrijs Goud Zilver

Overeenkomsten Apple Watch SE 2022 vs Apple Watch SE 2020

Los van deze vier verschillen, hebben de Apple Watch SE 2022 en Apple Watch SE 2020 exact dezelfde eigenschappen en functies. Het maakt wat dat betreft dus niks uit voor welke je kiest, want je kunt er exact hetzelfde mee doen:

Retina-display met 1000 nits, zonder always-on

40mm- en 44mm-kast

Behuizing van aluminium

Ook in Cellular-versie (+€50,-)

Zwemproof tot 50 meter

Optische hartslagsensor van de tweede generatie

Melding onregelmatig hartritme

Valdetectie

Kompas met backtrack

Always-on hoogtemeter

Speaker en microfoon, met ondersteuning voor Geluid-app

32GB opslag

Digital Crown met voelbare feedback

18 uur batterijduur

Je kan met beide modellen dus alle meldingen van je iPhone ontvangen, antwoorden op berichtjes, je activiteiten volgen en meer. Functies als het maken van een ECG, het meten van je bloedzuurstof en je polstemperatuur, vind je alleen in de nieuwere en duurdere modellen, zoals de Apple Watch Series 8.

Conclusie Apple Watch SE 2022 vs Apple Watch SE 2020

Er waren zelden twee opvolgende Apple-producten die zoveel op elkaar leken als de Apple Watch SE 2022 en de Apple Watch SE 2020. Apple heeft eigenlijk alleen een nieuwe snellere chip erin gedaan en wat sensoren vervangen, waardoor crashdetectie mogelijk is. Upgraden vanaf de Apple Watch SE 2020 naar het nieuwe model is daardoor echt niet nodig, want je gaat er nauwelijks op vooruit. Maar als je nog een Apple Watch Series 3 of ouder hebt, wil je misschien voor een lekkere lage prijs een nieuwe Apple Watch om je pols. Beide modellen zijn daarvoor geschikt. Als je echt de goedkoopste wil, kies je het 2020-model. Je hoeft echt niet bang te zijn dat je iets mist, waardoor er van FOMO (fear of missing out) echt geen sprake is. Maar het prijsverschil tussen de 2022- en 2020-edities is vaak zo klein, dat je voor die paar tientjes beter het 2022-model kan halen. Deze is waarschijnlijk iets toekomstbestendiger en je pakt dan ook meteen de iets snellere chip mee. Crashdetectie is een mooie bonus, al heb je het hopelijk nooit nodig.

Ga de Apple Watch SE 2022 kopen als…

…je de Apple Watch SE met de beste specs wil.

…je dol bent op de kleuren middernacht of sterrenlicht.

…je vaak in de auto zit en bang bent voor een ongeval. De Apple Watch kan ongevallen niet voorkomen, maar geeft mogelijk wel een gerust gevoel.

….je niets geeft om extra gezondheidsfuncties zoals ECG en saturatie en ook geen groter scherm hoeft dat altijd aan staat.

…je jarenlang met de Apple Watch wil doen.

Prijzen Apple Watch SE 2022 in 40mm, GPS

Middernacht Sterrenlicht Zilver

Apple Watch SE 2022 in 44mm, GPS

Middernacht Sterrenlicht Zilver

Ga de Apple Watch SE 2020 kopen als…

…je per se spacegrijs of goud wil en de kleuren middernacht en sterrenlicht jouw smaak niet zijn.

…je de allergoedkoopste Apple Watch zoekt (en nog jarenlang updates wil krijgen).

…je nooit in een auto zit.

…je maar zelden apps op je Apple Watch gebruikt en alleen maar de tijd wil aflezen en meldingen wil ontvangen.

Apple Watch SE 2020 in 40mm, GPS

Spacegrijs Goud Zilver

Apple Watch SE 2020 in 44mm, GPS