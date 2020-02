Of je nu een Apple Music-beginneling bent of al sinds de start van de muziekdienst abonnee bent: iedereen heeft wat aan deze Apple Music-tips. We hebben dit artikel opgedeeld in vier categorieën: Beginners, Gebruiken, Onderweg en Pro. Zo lees je alles over hoe je alles uit Apple Music haalt, welke functies onderweg van pas komen en welke pro-functies je misschien nog niet kende.

Dit zijn de beste tips voor Apple Music:

Beste Apple Music-tips voor beginners

Aanmelden voor Apple Music gaat eenvoudig via de Muziek-app. Iedereen heeft recht op een proeflidmaatschap voor 3 maanden en daarna betaal je €9,99 per maand. De Muziek-app is makkelijk opgebouwd en bestaat uit vijf tabbladen: Bibliotheek, Voor jou, Ontdekken, Radio en Zoeken. In onze gids over de Muziek-app lees je alles wat je moet weten.

Een Apple Music profiel aanmaken doe je in een paar stappen. Het voordeel hiervan is dat je vrienden kan worden met andere Apple Music-gebruikers. Zij zien dan naar welke muziek je luistert en jij kan dat ook van hen zien, mochten ze dat ingesteld hebben. Een profiel aanmaken doe je zo:

Open de Muziek-app en ga naar Voor jou. Tik rechtsboven op je profielfoto en kies voor Aan de slag. Pas eventueel je naam en bijnaam aan. Bepaal wie jou mag zien en kies de afspeellijsten die je op je profiel wil plaatsen. Je kan ook kiezen om te delen waar je naar luistert. Op de volgende pagina zoek je naar vrienden. Op basis van je contacten wordt automatisch gezocht naar andere Apple Music-gebruikers. Stel meldingen in, bijvoorbeeld voor het krijgen van nieuwe volgers of nieuwe release van je favoriete artiesten.

In onze tip over een Apple Music profiel en vrienden maken, lees je alles over deze functie.

Apple Music-gebruiken met deze tips

Eén van de handigste functies van Apple Music, is de mogelijkheid om eigen afspeellijsten te maken. Je kan daardoor eenvoudig lijstjes maken voor bepaalde gelegenheden. Maak bijvoorbeeld een afspeellijst voor in de auto, voor tijdens het sporten of voor tijdens een feestje. Voor elke gelegenheid is wel een geschikte afspeellijst. Bovendien heeft Apple zelf ook een hele reeks aan afspeellijsten voor je klaargezet, dus je hoeft niet eens per se zelf aan de slag met het samenstellen van je eigen muziek.

Slimme afspeellijsten

Een handig extra trucje is het maken van slimme afspeellijsten. Deze lijsten zetten muziek automatisch bij elkaar op basis van bepaalde criteria. Je kan bijvoorbeeld een afspeellijst maken met een specifieke artiest, met nummers uit bepaalde jaren of muziek van je favoriete genre. Het maken van slimme afspeellijsten kan alleen via de desktop, waarna dit synchroniseert met je iPhone of iPad. Dit werkt als volgt:

Open de Muziek-app op je Mac of iTunes in macOS Mojave of ouder en in Windows. Klik in de menubalk op Archief > Nieuwe slimme afspeellijst. Selecteer de criteria waaraan je afspeellijst moet voldoen. Er zijn heel veel soorten criteria, zoals artiest, beoordeling, jaar, album of locatie. Kies voor Werk direct bij om de afspeellijst direct te laten bijwerken zodra je muziek toevoegt aan je bibliotheek. Klik op OK om je afspeellijst met ingestelde criteria op te slaan.

In onze tip voor slimme afspeellijsten op de iPhone, iPad en meer lees je nog veel meer mogelijkheden.

Apple Music onderweg gebruiken: de beste tips

Je gebruikt Apple Music waarschijnlijk veel onderweg, bijvoorbeeld in de bus, de trein of aan het strand. Als je een beperkte databundel hebt, kun je het beste je favoriete muziek offline opslaan. Je weet dan zeker dat je waar je ook bent altijd naar je muziek kan luisteren, zelfs als er geen bereik is of je door je databundel bent. In onze tip over Apple Music offline opslaan lees je hoe je dat doet.

Apple Music tips voor pro-gebruikers

Deze tips komen van pas als je net even wat meer wil doen dan alleen je favoriete muziek luisteren, afspeellijsten maken en muziek downloaden. Je kan bijvoorbeeld je luistergeschiedenis in Apple Music bekijken. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld via het Volgende-scherm:

Open de Muziek-app en speel een nummer af. Tik op de minispeler onderaan het scherm. Kies vervolgens voor de de derde knop in de onderste rij, te herkennen aan de drie streepjes met drie puntjes. Je bent nu in het Volgende-scherm: hierin zie je welke nummers na het huidige nummer afgespeeld worden. Als je nu naar beneden veegt, bekijk je (een deel van) je luistergeschiedenis.

Hou er rekening mee dat op deze manier niet je volledige geschiedenis te bekijken is. Gelukkig zijn er nog meer manieren om te bekijken waar je onlangs naar geluisterd hebt en die vind je in onze tip.

Wil je na het lezen van deze tips meer weten over Apple Music? Check dan onze uitgebreide Apple Music FAQ, waarin we antwoord geven op veelgestelde vragen.