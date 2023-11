Het was al langer mogelijk om een Apple Music afspeellijst te delen met anderen, maar de rest kon geen aanpassingen doen of nummers toevoegen als het jouw afspeellijst is. Daar komt gelukkig verandering in, want vanaf iOS 17.2 is samenwerken aan een Apple Music afspeellijst mogelijk.



Samenwerken in een Apple Music afspeellijst

Om samen te werken in een afspeellijst hebben alle deelnemers een abonnement op Apple Music nodig. Je hoeft niet met elkaar in een gezin te zitten. In theorie kunnen het zelfs wildvreemden zijn, want je hebt de keuze om iedereen toe te laten of om mensen handmatig goed te keuren. Zo maak je een eigen afspeellijst die je vervolgens gaat delen:

Open de Muziek-app en ga naar het Bibliotheek-tabblad. Tik bovenin op Afspeellijsten, gevolgd door Nieuwe afspeellijst. Geef zoals gewoonlijk een naam aan de afspeellijst en voeg eventueel een foto toe. Maak daarna de afspeellijst aan. Je hebt nu een nieuwe, lege afspeellijst die nog niet met anderen is gedeeld. Je kunt eerst muziek toevoegen, maar je kunt ook meteen beginnen met het uitnodigen van anderen. Wij gaan nu door met het uitnodigen van deelnemers. Tik rechtsboven op de ronde knop met het poppetje om het delen te starten. Geef aan of iedereen met de link lid mag worden of dat jij de controle wil houden en kies vervolgens Start samenwerking. Stuur je uitnodiging bijvoorbeeld via iMessage naar de andere deelnemers. Alle leden kunnen nu aanpassingen doen. Via de ronde knop met de twee poppetjes kun je deelnemers bekijken, verwijderen en de link kopiëren.

Alle deelnemers kunnen muziek toevoegen. In de afspeellijst staat het fotootje van de deelnemer bij een nummer dat diegene heeft toegevoegd. Ook op het scherm waar je het huidige nummer bekijkt, staat wie het heeft toegevoegd. Hetzelfde geldt voor de ‘Hierna’ lijst met de liedjes die nog komen. Wijzigingen worden vrijwel direct verwerkt op andere apparaten en handmatig synchroniseren is daardoor niet vereist.

Wanneer je een link aanmaakt om te delen, is deze 7 dagen geldig. Dat is om te voorkomen dat de link onbeperkt gebruikt kan worden met als risico dat het uitlekt naar te veel mensen die je wellicht helemaal niet wil toelaten. Wil je een nieuwe link maken? Dan regel je dat in de afspeellijst door bovenin op de twee poppetjes te tikken. Je kunt hier ook een QR-code laten tonen. Anderen kunnen deze scannen om lid te worden.

Bekijk ook Zo maak je afspeellijsten in Apple Music met je eigen favoriete muziek Iedereen heeft een eigen muzieksmaak, dus past een zelfgemaakte afspeellijst het beste bij je eigen stijl. In deze tip leggen we stap voor stap uit hoe je een eigen afspeellijst maakt in Apple Music en hoe je er ook weer nummers uit verwijdert.

Beschikbaar vanaf iOS 17.2

Om samen te werken in een afspeellijst heb je dus iOS 17.2 nodig, een update die momenteel nog wordt getest. In december wordt de update verwacht. Voor het samenwerken in afspeellijsten is niet per se de update vereist, maar het wordt wel aanbevolen. Als je op een oudere versie van iOS zit, kun je geen liedjes toevoegen of verwijderen. Alleen afspelen is dan mogelijk. Wil je echt zelf aanpassingen doen en de volledige ervaring hebben, dan is iOS 17.2 vereist.

Wil je meer weten over de functies van iOS 17.2? Check dan ons aparte artikel daarover. Er zit namelijk een stuk meer in dan alleen het samenwerken in een Apple Music afspeellijst.