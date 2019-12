Je kent Apple Music vooral van het streamen van muziek, maar wist je dat er ook een enorme collectie van muziekvideo's is? Zo kijk je via Apple Music naar muziekvideo's en voeg je ze toe aan je eigen bibliotheek.

Je eigen muziekbibliotheek zit waarschijnlijk vol met nummers die je zo mee kan zingen. Maar ken je ook alle bijbehorende videoclips van deze nummers? Muziekvideo’s tonen vaak meer van een nummer, zoals de achterliggende betekenis en het verhaal er omheen. Er zijn ook muziekvideo’s die zo bizar zijn, dat je die er zelf nooit bij bedacht zou hebben. In deze tip laten we je zien hoe je Apple Music muziekvideo’s bekijkt op al je apparaten, zodat je je favoriete videoclip op Apple Music kan bekijken.

Hoe kan ik naar muziekvideo’s in Apple Music zoeken?

Het ontdekken van muziekvideo’s in Apple Music is heel eenvoudig. De manier verschilt iets per apparaat:

iPhone en iPad

Open de Muziek-app. Tik op het tabblad Ontdekken. Scroll iets naar onderen en tik op Muziekvideo’s. Je vindt op deze pagina de nieuwste muziekvideo’s, maar ook videoclips gebaseerd op genre of een specifieke artiest. Ben je op zoek naar een specifieke videoclip? Tik op Zoeken en voer de naam van het nummer in. Scroll naar onderen naar het kopje Muziekvideo’s.

Mac en pc

Open iTunes (pc en macOS Mojave of ouder) of de Muziek-app (macOS Catalina of nieuwer). Kies linksboven Muziek en klik in de menubalk bovenaan op Ontdekken. In macOS Catalina en nieuwer scrol je naar onderen naar het kopje Muziekvideo’s, onder Ontdek meer. Kies dan voor Muziekvideo’s voor de pagina met uitgelichte videoclips. Gebruik de zoekfunctie rechtsboven om te zoeken naar een specifieke clip. Scroll dan naar onderen naar het kopje Muziekvideo’s.

Apple TV

Open de Muziek-app. Veeg met de Siri Remote naar het kopje Ontdekken. Scroll iets naar onderen. Veeg nu iets naar boven om naar het menu van het Ontdekken-tabblad te gaan. Kies daar voor Muziekvideo’s. Gebruik de zoekfunctie en voer het nummer in. Kies dan één van de suggesties die het dichtst in de buurt komen bij jouw zoekterm. Blader dan naar onderen naar Muziekvideo’s.

Hoe kan ik videoclips in Apple Music bekijken?

Nadat je je clip gevonden hebt, kies je deze om hem af te spelen. Op de iPhone wordt de clip meteen in landschapsweergave afgespeeld. Je hebt tijdens het afspelen nagenoeg dezelfde opties als bij een normale video. Je kan pauzeren, doorspoelen en inzoomen door twee keer op het scherm te tikken. Op de Apple TV kun je doorspoelen door de video te pauzeren en over de touchpad te vegen. Je kan helaas niet tien seconden snel terug- of vooruitspoelen.

Hoe kan ik een Apple Music videoclip toevoegen aan mijn bibliotheek?

Net als gewone nummers kun je alle muziekvideo’s ook toevoegen aan je eigen bibliotheek. Zo maak je zelf je eigen verzameling van videoclips. Het toevoegen gaat als volgt:

iPhone en iPad

Zoek de videoclip op die je toe wil voegen volgens de stappen hierboven. Hou de videoclip ingedrukt voordat je deze aantikt en afspeelt. Kies voor Zet in bibliotheek. Om de videoclip dan te bekijken, tik je in de tabbalk op Bibliotheek. Tik eventueel op Wijzig en vink Muziekvideo’s aan. Kies voor Gereed en selecteer Muziekvideo’s om al je toegevoegde videoclips te bekijken.

Mac en pc

Zoek de videoclip op die je toe wil voegen volgens de stappen hierboven. Klik de videoclip aan. Klik nu op Voeg toe om hem aan je bibliotheek toe te voegen. Om toegevoegde clips te bekijken, ga je naar Bibliotheek. In het zijmenu aan de linker kant kies je voor Muziekvideo’s. Zie je dit niet, klik dan met je rechtermuisknop en kies voor Wijzig lijst. Voeg dan de optie voor videoclips toe.

Apple TV

Zoek de videoclip op die je toe wil voegen volgens de stappen hierboven. Hou nu de touchpad ingedrukt terwijl je de videoclip selecteert. Kies voor Voeg toe aan bibliotheek.

Hoe maak ik een afspeellijst met videoclips?

Naast de optie om videoclips toe te voegen aan je eigen bibliotheek, kun je op dezelfde manier ook een afspeellijst maken. Op deze manier maak je dus als het ware je eigen muziekzender. Je kan de afspeellijsten dan bijvoorbeeld op je televisie afspelen, waarna alle clips achter elkaar gestart worden.

Je kan ook kant en klare afspeellijsten aan je bibliotheek toevoegen via het onderdeel Ontdekken > Muziekvideo’s. Je vindt alle toegevoegde afspeellijsten van videoclips in het overzicht bij Bibliotheek > Afspeellijsten.