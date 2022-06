Klassieke muziek luisteren doe je met Apple Music of met speciale apps zoals Idagio op de iPhone. Deze gids legt uit met welke bijzonderheden je rekening moet houden bij het luisteren, importeren en taggen van klassieke muziek in de Muziek-app in macOS en het doorzoeken van Apple Music.

Klassieke muziek luisteren

Hou je van klassieke muziek, dan zul je in Apple Music tegen wat bijzonderheden aanlopen. De componist is voor luisteraars van klassieke muziek vaak net zo belangrijk als de uitvoerend artiest. En muziekstukken bestaan niet altijd uit losse nummers van drie minuten per stuk. Vaak wil je nummers aaneengesloten afspelen, zonder pauze ertussen. In deze gids bespreken we daarom alle ins en outs van het luisteren naar klassieke muziek: op de Mac, op de iPhone en in Apple Music.

Binnenkort: Apple Classical?

Liefhebbers van klassieke muziek komen ook aan hun trekken in het digitale tijdperk. Je kunt makkelijker dan ooit een opname op de kop tikken. Je hoeft niet bakken vol cd’s door te bladeren, op zoek naar dat ene unieke album. In plaats daarvan voer je je zoekopdracht in Apple Music, Spotify of Google in en je ziet snel waar je een bepaalde uitvoering kunt kopen of downloaden.

Apple zou volgens geruchten bezig zijn met een aparte app voor klassieke muziek, genaamd Apple Classical. Er zijn al diverse verwijzingen in de code gevonden, onder andere in de Apple Music-app voor Android en in de beta van iOS 15.5. De kans is groot dat Apple Classical nog in 2022 wordt aangekondigd.

Klassieke muziek luisteren met Idagio

Ben je geen abonnee van Apple Music of zoek je een dienst die speciaal op klassieke muziek is toegesneden? Kijk dan eens naar de muziekdienst Idagio. Deze ‘Spotify voor klassieke muziek’ heeft een eigen app en werkt op een manier die vergelijkbaar is met Apple Music.

Je zoekt naar muziekstukken op basis van componist, solist of orkest. Je kunt dus van een bepaald werk meerdere uitvoeringen beluisteren, door meerdere uitvoerende artiesten. De interface is wat minder druk dan die van Spotify. Weet je niet waar je naar moet luisteren? Dan helpt Idagio je op weg met afspeellijsten, gemaakt door kenners van klassieke muziek. Sommige zijn gericht op bepaalde stemmingen, zoals ‘Happy’ of ‘Relaxed’.

Er zitten ook enkele exclusieve muziekstukken in. Je beluistert ze in cd-kwaliteit. Door muziek te downloaden kun je ze offline beluisteren. Verder kun je muziek streamen naar alle speakers in je huis via AirPlay, een Chromecast, of naar je Sonos-speakers. Idagio kost een tientje per maand en je kunt 14 dagen gratis proberen.

NPO Radio 4 app

Om meteen klassieke muziek op je iPhone te kunnen luisteren hoef je niet verder te kijken dan de NPO Radio 4-app. Je kunt via de app live luisteren naar de uitzendingen van NPO Radio 4. Ook kun je on demand luisteren naar speellijsten voor elk moment van de dag, gemaakt door de samenstellers van NPO Radio 4. Kies uit de onderwerpen Ontspanning, Onderweg, Wakker Worden, Schoonmaakmuziek, At the movies, Voor het Slapen gaan en Energie. En het mooie is: het is helemaal gratis. In deze speellijsten geniet je van de muziek van o.a. Bach, Mahler, Beethoven, Mozart, Schubert, Verdi, Tsjaikovski, Vivaldi, Wagner, Brahms, Dvorak, Haydn, Mendelssohn, Schumann, Barok en Händel. Verder kun je luisteren naar de bekende Radio 4-programma’s zoals De Klassieken, De Muziekfabriek, Podium, Passaggio en Avondconcert.

Classic FM/NL app

Het klassieke radiostation Classic NL had altijd een iOS-app, maar die is niet meer verkrijgbaar. Eventueel kun je uitwijken naar diverse radio-apps die de zender vaak ook wel aanbieden. Of anders kijk je naar het internationale aanbod en kies je de Engelstalige Classic FM-app, met muziek in HD-kwaliteit en presentatoren zoals John Suchet, Myleene Klass en Alexander Armstrong.

Klassieke muziek luisteren met Primephonic

Update augustus 2021: Primephonic is overgenomen door Apple en zal vanaf 7 september 2021 niet meer bestaan. In de loop van 2022 komt er een speciale app met de catalogus van Primephonic, die volgens geruchten Apple Classical gaat heten. Tot die tijd kunnen abonnees gebruik maken van Apple Music.

Primephonic was een streaming muziekdienst, speciaal bedoeld voor klassieke muziek. Je kon hiermee nieuwe muziekstukken ontdekken en inzicht krijgen in de klassiekers. De dienst was 14 dagen gratis te proberen, ook zonder creditcard. Je vond hier de nieuwste releases en de grootste namen, maar ook de minder bekende indies. Elke dag kwamen er nieuwe albums bij en het aanbod was daardoor enorm.

Primephonic bood de muziek aan in hoge kwaliteit. Als een album in 24-bit beschikbaar was, dan kreeg je die kwaliteit. De dienst paste de audiokwaliteit automatisch aan, zodat je nooit de verbinding verloor op plekken met slechte dekking. De speciale zoekmachine was aangepast voor klassieke muziek. Zo vond je exact de juiste uitvoerend artiest of componist, in plaats van honderden uitvoeringen van hetzelfde muziekstuk.

Premium kostte €7,99 per maand en bood 320kbps MP3 streaming, terwijl je bij de Platium-bundel toegang kreeg tot Lossless 24bit FLAC streaming-kwaliteit. Dit kostte €14,99 per maand.

Klassieke muziek in Apple Music

In Apple Music kun je allerlei klassieke muziek terugvinden. Wel zul je tegen een aantal uitdagingen aanlopen:

Tracknamen lijken erg op elkaar: er zijn meerdere pianosonates, preludes en rhapsody’s geschreven door verschillende componisten.

Namen van opera’s en symfonieën zijn soms bekender onder de originele naam (Mozart’s Zauberflöte vs. The Magic Flute, Verdi’s Othello vs. Otello, Goldbergvariaties vs. Goldberg-Variationen).

Eén muziekstuk is vaak door meerdere orkesten en solisten is gespeeld. Welke zoek je, welke is de beste? Je kunt meerdere zoekwoorden achter elkaar zetten, bijvoorbeeld ‘Lars Vogt Bach’ om Bach-muziekstukken te vinden, gespeeld door Lars Vogt.

Vaak kun je slimmer zoeken door het catalogusnummer (BWK) of opusnummer in te voeren. Maar dan moet je die natuurlijk wel weten.

Ook onhandig, is dat je niet van de iTunes Store naar Apple Music kunt switchen. Soms kan het zin hebben om in de iTunes Store of op Wikipedia te zoeken welke albums een bepaalde muzikant heeft gemaakt, om vervolgens gericht te zoeken in Apple Music.

Apple Music geeft helaas geen duidelijke informatie over de componist. Als je een zoekopdracht uitvoert en door de resultatenlijst bladert, zie je alleen de tracknaam, afspeelduur, uitvoerend artiest en jaartal.

Klassieke afspeellijsten in Apple Music

Ben je het luisteren naar Radio 4 wel een beetje beu en wil je muziek die echt bij jouw smaak past? Dan kun je in Apple Music ook lekkere afspeellijsten vinden:

Ga op de iPhone of iPad naar de Muziek-app. Ga naar het tabblad Mijn muziek. Tik op het zoekveld en vul ‘klassiek’ of een ander genre in, bijvoorbeeld ‘barok’. Als je iets naar beneden bladert zie je de afspeellijsten van Apple Music. Als voorbeeld staat hieronder een afspeellijst met de beste vocale duetten uit de barok. Voeg de afspeellijst toe aan je favorieten, sla offline op of grasduin door de andere afspeellijsten die door de redactie van Apple Music zijn gemaakt.

Klassieke afspeellijsten van Deutsche Grammophon

Liefhebbers van klassiek kennen ongetwijfeld Deutsche Grammophon, een van de bekendste klassieke muzieklabels wereldwijd. Speciaal voor Apple Music heeft dit label een reeks afspeellijsten gemaakt, die je hier vindt. Je moet lid van Apple Music zijn om de lijsten te kunnen bekijken en te beluisteren. Je vindt in het kanaal video’s van concerten, drie radiostations die gewijd zijn aan klassieke muziek van Beethoven, Mozart en Bach en heel veel albums om naar te luisteren. Met DG Playlist krijg je hoogtepunten van bijvoorbeeld opera’s te horen en te zien.

Bij het beheren van je bibliotheek met klassieke muziek is het best een uitdaging om alle metadata kloppend te krijgen. Het gaat om naam van de track, uitvoerend muzikant, album, componist, genre en dergelijke. Er zijn geen standaard regels voor, dus je mag het helemaal indelen naar eigen voorkeur. Je zou alle klassieke muziek onder het genre ‘Klassiek’ kunnen zetten, maar je kunt ook aparte genres maken voor pianomuziek, blaasmuziek, opera, kamermuziek, barok of romantiek. iTunes maakt gebruik van de informatie van Gracenote om metadata op te halen. Daarbij staat meestal de naam van de componist aan het begin van elke tracknaam. Dit kan handig zijn bij autoradio’s die alleen tracknamen laten zien, omdat je dan meteen weet om welke componist het gaat.

Componist taggen

Koop je klassieke muziek via de iTunes Store, dan zul je zien dat Apple de naam van de componist juist niet in de tracknaam zet. Het maakt niet uit, als het veld ‘Componist’ maar gevuld is zodat je een bepaald muziekstuk snel kunt terugvinden. Dit doe je door meerdere tracks te selecteren en op de rechtermuisknop te klikken (of druk Command-I). Vul daarna de naam van de componist in, waarbij je zo consistent mogelijk probeert te zijn. ‘Beethoven’ is een prima oplossing en is gemakkelijker te sorteren dan ‘Ludwig van Beethoven’. Als je tracks op alfabetische volgorde sorteert ben je immers geneigd om bij de B van Beethoven te gaan zoeken, niet bij de L van Ludwig. Wil je echter onderscheid maken tussen de verschillende leden van de familie Strauss, dan is het wel zo handig als je initialen of voornamen toevoegt, bijvoorbeeld ‘Strauss, Richard’.

Muzikanten en orkesten taggen

Wat doe je met muzikanten, dirigenten en orkesten? Ook dat is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Bij solisten zoals Yo-Yo Ma is het simpel, maar wat doe je als Jaap van Zweden met het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor optreedt, samen met zangers Clifton Forbis, Matthias Goerne en Jennifer Wilson? In dat geval volg je de naamgeving van Gracenote of een andere database met autoriteit, of kies je zelf wat je belangrijk vindt. Ben je fan van Jaap van Zweden, dan zul je deze naam vooraan zetten.

Klassieke cd’s importeren in de Muziek-app

Misschien heb je nog heel veel cd’s met klassieke muziek liggen, die je in de Muziek-app zou willen importeren (of in iTunes, als je nog een oudere versie van macOS gebruikt). De term hiervoor is ‘rippen’. Hierbij kun je aangeven welk muziekformaat je wilt hebben: MP3, AAC, Apple Lossless, AIFF of WAV.

Bij MP3 en AAC is er sprake van compressie, waarbij AAC de betere keuze is. Dit is een nieuwere standaard, die efficiënter is. Je kunt bij AAC dezelfde bestandsgrootte hanteren, maar de muziekkwaliteit is veel beter. Bij klassieke muziek kun je ook kiezen voor lossless (niet-gecomprimeerd). De beste keuze daarbij is Apple Lossless. FLAC wordt niet ondersteund in iTunes en AIFF en WAV nemen veel meer ruimte in dan Apple Lossless. Bij WAV is er bovendien een probleem met het correct taggen van muziekstukken (bij WAV-bestanden is er geen standaard voor tags, waardoor apps de informatie niet goed kunnen uitlezen).

Kortom: kies voor AAC als je compressie geen probleem vindt en kies voor Apple Lossless als je de beste kwaliteit wilt behouden.

Nummers aaneengesloten afspelen

Wil je dat klassieke nummers achter elkaar worden afgespeeld, zonder stilte ertussen, dan zul je dit wel moeten aangeven. iTunes kan daar rekening mee houden door de nummers naadloos op elkaar te laten aansluiten. Je geeft dit als volgt aan in de Muziek-app:

Plaats de cd in de computer. Selecteer de cd in de Muziek-app (of iTunes). Selecteer de gewenste nummers die je wilt importeren en klik op Opties > Geavanceerd. Kies de optie ‘Voeg cd-tracks samen’.

Let op: dit werkt alleen vóór het importeren van de nummers. Het lukt niet bij nummers die al geïmporteerd zijn.

Concertino met Apple Music gebruiken

Concertino is een dienst die ervoor zorgt dat Apple Music geschikter wordt voor klassieke muziek. Het is een gratis webapp, die speciaal is afgestemd op de behoeften van klassieke luisteraars. Vaak wil je niet alleen een componist of een track vinden, maar de exacte opname. Apple Music biedt weinig onderscheid en toont bijvoorbeeld niet altijd de dirigent, het orkest of het concerthuis waar de opname plaatsvond. Ook zijn de afspeellijsten niet altijd even logisch. Het systeem is afgestemd op artiesten, albums en nummers terwijl het bij klassieke muziek gaat om componisten, uitvoerend artiesten en meer.

Concertino gebruikt de Open Opus-bibliotheek en analyseert de metadata van Apple Music om je een betere interface te geven. Het is een gratis app die ervoor zorgt dat Apple Music met klassieke muziek beter te pruimen is. De webapp is gratis te gebruiken en er komt ook een iOS-app aan.

Bekijken: Concertino

Openingsfoto: Stokkete, via Shutterstock.com