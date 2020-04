Met Apple Music kun je gemakkelijk radiostations maken op basis van jouw muziek. Je kunt er ook voor kiezen om verrast te worden door een genre te kiezen, waarna Apple Music een passend radiostation maakt. In deze tip leggen we uit wat de opties zijn voor Apple Music radio luisteren.

Apple Music radiostations

Naast het streamen van muziek, kan je met Apple Music ook naar de radio luisteren. Door je eigen radiostation in Apple Music te maken krijg je precies de muziek te horen die jij leuk vindt. Het kan ook handig zijn als je het lastig vindt om te kiezen waar je naar wil luisteren.

Zelf een radiostation maken in Apple Music

Heb je een nummer in je bibliotheek dat je écht heel goed vindt en wil je graag naar soortgelijke muziek luisteren? Dan kun je je eigen radiostation aanmaken, op basis van een enkel nummer. Je krijgt dan willekeurige nummers te horen die volgens Apple Music lijken op je gekozen nummer. Uit eigen ervaringen blijkt dat dit bijvoorbeeld bij 80’s en 90’s disco- en rockmuziek goed werkt. Als je een nummer toch niet leuk vindt kun je hem overslaan, dus lineaire radio is het niet. Vind je een leuk nummer wel leuk? Dan voeg je hem met één druk op de knop toe aan je collectie. Voorwaarde is wel dat je abonnee moet zijn van Apple Music.

Zo kun je zelf een radiostation maken:

Start een muzieknummer waarvan je een radiostation wil maken. Tik op de drie puntjes naast de naam van het nummer.. Kies in het deelmenu Maak station aan. Tik eventueel in het deelmenu via de drie puntjes op Zet in bibliotheek als je een leuk nummer voorbij hoort komen.

Je kunt naar beneden scrollen om een paar volgende nummers te zien, maar je krijgt geen volledige lijst met alle nummers die komen gaan.

Ook in CarPlay kun je je eigen radiostation maken. Tik daarvoor ook op de drie puntjes. In CarPlay vind je ze midden onderin het scherm.

Bekijk ook De beste radio- en podcast-apps voor CarPlay Er zijn allerlei handige radio-apps voor CarPlay, zodat je tijdens het rijden ongestoord kan luisteren naar je favoriete zender. Er zijn ook meerdere podcast-apps voor CarPlay. In dit artikel zetten we de beste op een rijtje.

Bestaande radiostation van Apple Music afspelen

Heb je geen idee op welk nummer je jouw station wil baseren? Dan kun je ook een bestaand radiostation van Apple Music starten. Deze zijn gebaseerd op genres of op populariteit.

Zo luister je naar een bestaand radiostation in Apple Music:

Open het Radio-menu in Apple Music. Je krijgt nu uitgelichte stations te zien; Scroll naar beneden om alle genres te vinden; Kies een genre om subgenres te ontdekken (bijv. Jazz > Smooth jazz); Tik eventueel de drie puntjes, gevolgd door Zet in bibliotheek als je een leuk nummer voorbij hoort komen en deze later nog eens wil luisteren.

Je kunt nummers een hartje geven of juist markeren als niet leuk. Tik op de drie puntjes om je keuze aan te geven. Apple Music zal proberen te achterhalen wat je wel en niet leuk vindt, om je zo betere muziek voor te schotelen. In theorie werkt het zo: hoe vaker je aangeeft of je iets wel of niet leuk vindt, hoe beter de muziek zal worden.

Bekijk ook Muziek delen met vrienden in Apple Music: zo werkt het via je profiel In Apple Music kun je een eigen profiel aanmaken, afspeellijsten delen en vrienden maken. Zo zie je naar welke muziek je vrienden luisteren en deel je je eigen muziek. Wij laten zien hoe dit werkt.

Nederlandse radiostations luisteren

Je kan met de Muziek-app en Siri ook naar Nederlandse radiostations luisteren, zoals NPO Radio 1, Radio 538, Q-Music en KINK. Je doet dit door ernaar te zoeken in de Muziek-app of door simpelweg aan Siri te vragen een radiostation te starten. In onze tip lees je precies hoe je dat doet.

Bekijk ook Radiozenders afspelen via Siri en de Muziek-app: zo doe je dat Met behulp van Siri kun je met je stem een radiostation luisteren. Je hoeft alleen maar aan Siri te vragen om je favoriete radiozender te starten. Dit werkt met zowel Nederlandse als internationale radiozenders.

Luisteren naar Beats 1

Wil je naar een echt radiostation op Apple Music luisteren met dj’s en uitzendingen op een vast tijdstip, dan is Beats 1 misschien iets voor jou. Verschillende dj’s draaien hier 24 uur per dag muziek, voornamelijk gericht op de Amerikaanse hitlijsten. Ondanks het gevarieerd aanbod ligt de focus wel vaak op hip-hop.

Zo luister je naar Beats 1:

Open het Radio-menu in Apple Music; Tik op de kopfoto. Beats 1 zal starten; Je ziet nu een overzicht van interviews en speciale uitzendingen.

Je kunt tijdens het luisteren niet een nummer overslaan, maar je kunt wel aangeven of je het een leuk nummer vindt of niet. Meer over Beats 1 luisteren lees je in onze aparte uitleg.