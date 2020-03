Apple biedt bij de muziekdienst Apple Music de mogelijkheid om een relatief goedkoop gezinsabonnement af te sluiten. Voor €15 per maand kan het hele gezin (maximaal 6 personen) luisteren naar Apple Music, waarbij iedereen een eigen account heeft. Hier lees je hoe je het instelt en wat de beperkingen zijn. Je kunt ook een Spotify gezinsabonnement afsluiten, als je deze dienst aantrekkelijker vindt.

Belangrijk om te weten, is dat je het Apple Music gezinsabonnement pas kunt afsluiten als je Delen met gezin (Family Sharing) hebt ingeschakeld. Meer hierover kun je lezen in onze aparte gids, waarin je ook leest hoe je aankopen, afspraken en foto’s binnen het gezin kunt delen.

Apple Music met gezin of individueel?

Individueel lid worden van Apple Music kost €9,99 per maand, terwijl je voor een gezin €14,99 betaalt. Het kan dus al snel uit als je een huishouden van twee personen of meer hebt. Ook voor studentenhuizen en woongroepen kan het een uitkomst zijn om goedkoop samen een muziekabonnement te delen. Het heeft echter wel wat meer consequenties dan samen een Netflix- of Spotify-abonnement delen. Bij Apple is alles nauw verbonden met iCloud en dat betekent dat ook allerlei andere functies aan elkaar gekoppeld worden als je Delen met gezin inschakelt. Zo maak je samen gebruik van één betaalmethode; niet alleen voor Apple Music, maar ook voor andere aankopen zoals apps en boeken.

Binnen gezinnen zal dat meestal geen probleem zijn, maar ben je met meerdere volwassen mensen dan kan het vervelend zijn dat alles van de gezamenlijke rekening gaat.

Bij een gezinsabonnement heeft iedereen wel z’n eigen afspeellijsten en favoriete nummers, dus je zit elkaar niet in de weg.

Gratis proefperiode bij Apple Music voor gezinnen

Je kan meteen een gratis proefabonnement van 3 maanden starten, om te kijken of Apple Music iets voor jouw gezin is. In die periode kun je alles uitproberen, dus ook het maken van afspeellijsten, offline luisteren en eigen radiostations maken.

Ieder gezinslid doet dat via zijn/haar eigen account, dus er komt geen kindermuziek in jouw aanbevelingenlijst te staan. Na afloop van de periode gaat dit automatisch over in een betaald abonnement van 15 euro per maand. Wil je dat niet, dan moet je kort voordat de proefperiode is afgelopen het abonnement opzeggen. Hoe dat moet lees je hier: Zo kun je je abonnement op Apple Music opzeggen. Je kunt het beste een herinnering of item in je agenda zetten, zodat je het niet vergeet.

Pas op dat je je proefperiode niet té vroegtijdig opzegt, want dan stopt het meteen en kun je het niet meer activeren.

Als gezinsleden al een individueel gratis proefabonnement zijn gestart, kun je ze niet meer toevoegen aan het proefabonnement van het gezin. Ze zullen dan moeten wachten tot de 3 maanden proefperiode voorbij is. Pas daarna kunnen ze lid worden van jouw Apple Music gezinsabonnement.

Apple Music gezinsabonnement afsluiten

Om een gezinsabonnement voor Apple Music af te sluiten doe je het volgende:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op je accountfoto bovenin het scherm. Tik op Delen met gezin. Zet de schakelaar bij Apple Music aan.

Je krijgt nu een melding of je abonnee wilt worden. Tik op Ga naar Apple Music. Kies het gewenste abonnement (gezinnen) en ga akkoord.

Apple Music gezinsabonnement: dit heb je nodig

Om gebruik te kunnen maken van het Apple Music gezinsabonnement heb je het volgende nodig:

Delen met Gezin met geactiveerd zijn.

Een creditcard, PayPal-account of andere geldige betaalmethode.

Maximaal 6 gezinsleden met iPhone, iPad, HomePod, Mac of Windows-computer.

Behalve creditcard of PayPal kun je soms ook afrekenen via je telefoonfactuur, maar dit is afhankelijk van je provider. iDEAL en iTunes-cadeaukaarten zijn niet mogelijk als betaalmethode.

Is het allemaal gelukt, dan kun je apps, muziek en andere iTunes-content van alle gezinsleden onderling uitwisselen. Je kunt ook agenda’s, foto’s en andere informatie binnen het gezin uitwisselen.

Apple Music is gekoppeld aan Gezinsdeling

Het Apple Music gezinsabonnement is gekoppeld aan de functie ‘Delen met gezin’ in iOS en macOS. Hierbij heeft elk gezinslid een eigen Apple ID om apps te installeren, muziek te streamen, afspeellijsten te maken en muzieknummers als favoriet te markeren. Anderen binnen het gezin kunnen wel zien welke apps de gezinsleden hebben gekocht (tenzij je ze verbergt), maar ze krijgen de persoonlijke afspeellijsten van de gezinsleden niet te zien.

Bij het Apple Music gezinsabonnement kun je met 6 apparaten of accounts tegelijk luisteren. Iedereen kan dus op zijn eigen iPhone, iPad of Mac naar eigen favoriete muziek luisteren, zonder dat je de andere gezinsleden ermee lastig valt.

Krijg je bij het afsluiten onderstaand scherm te zien, met alleen de optie om individueel lid te worden? Dan zul je even de stappen erboven moeten langslopen en via de Instellingen aangeven dat Apple Music moet worden opengesteld voor Delen met gezin.

Gezinsleden toevoegen in Apple Music

Heb je een gezinsabonnement afgesloten, dan kunnen gezinsleden als volgt gebruik ervan maken:

Pak de iPhone of iPad van een gezinslid. Open de Muziek-app van iOS 8.4 en hoger. Je krijgt nu een boodschap dat jouw gezin al gebruik maakt van Apple Music. Tik op de knop om iCloud-muziekbibliotheek in te schakelen Het gezinslid kan nu Apple Music drie maanden lang proberen, net als de andere gezinsleden.

Meer tips voor je Apple Music gezinsaccount

Hieronder vind je nog een aantal tips om meer uit je Apple Music-gezinsaccount te halen.

Iedereen een eigen Apple ID. Zorg dat je je op elk iDevice met het juiste Apple ID aanmeldt bij Apple Music, zodat iedereen zijn eigen afspeellijsten en favorietenlijsten kan maken. Zo voorkom je dat de persoonlijke aanbevelingen in de soep lopen. Je kunt wel met meerdere mensen hetzelfde Apple ID voor aankopen en iCloud-synchronisatie delen, maar het is de vraag of je dat wilt. Waarschijnlijk is dit alleen interessant voor eeneiige tweelingen, die alles samen doen.

Een Apple ID voor kinderen tot 13 jaar moet door de ouders of voogd worden ingesteld en is daarna gewoon te gebruiken.

Muziek delen met gezinsleden. Koop je ook nog muzieknummers buiten Apple Music om? Dan kun je die dankzij Gezinsdeling uitwisselen met andere gezinsleden. Je vindt deze nummers in het overzicht met gekochte muziek in iTunes. Je kunt afspeellijsten uit Apple Music delen met anderen, ongeacht of ze deel uitmaken van jouw gezin.

Allemaal op iOS 8. Om Apple Music binnen een gezin te kunnen gebruiken, moet iedereen beschikken over een iPhone, iPad of iPod touch met iOS 8.4 of hoger. Voor Gezinsdeling in het algemeen is iOS 8 vereist, want in die versie werd gezinsdeling ingevoerd. Heeft een kind een oudere iDevice, dan kan deze dus niet meedoen binnen het gezin. Je kunt in een apart artikel zien welke iOS-versie te installeren is op jouw toestellen. Eventueel kun je voor dit kind een iPod touch kopen.

Bekijk ook iPod touch kopen: prijzen, aanbiedingen en meer Wil je een iPod touch kopen? In dit artikel vind je prijzen, aanbieders en kooptips voor de iPod touch, Apple's mediaspeler voor films, muziek en meer.