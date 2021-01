Met Apple Music Replay vind je jouw 100 beluisterde nummers van het jaar. In deze tip leggen we uit hoe je je Apple Music jaaroverzicht bekijkt.

Gebruikers van Spotify kunnen met Spotify Wrapped al jaren zien naar welke muziek ze het afgelopen jaar, en dat kan sinds najaar 2019 ook bij Apple Music met Apple Music Replay. Met Apple Music Replay check je jouw persoonlijke jaaroverzicht.

Wat is Apple Music Replay?

Met deze extra dienst van Apple kun je gratis een afspeellijst opvragen met 100 nummers die jij het meest beluisterd hebt in het jaar. Naast deze afspeellijst zie je ook welke artiesten en albums bij jou hoog in het vaandel staan.

Hoewel deze functie in 2019 is geïntroduceerd kun je met terugwerkende kracht de afspeellijsten van voorgaande jaren opvragen. Dit gaat terug tot 2015, omdat Apple Music toen werd geïntroduceerd. Je kunt dus geen statistieken van je gekochte muziek opvragen.

Een verschil met de soortgelijke dienst Spotify Wrapped is hoe lang je ervan kunt genieten. Replay-afspeellijsten zullen het hele jaar door te beluisteren zijn. Spotify Wrapped daarentegen kan slechts tijdelijk bekeken worden. Zodra het nieuwe jaar begint zul je al een nieuwe Replay-afspeellijst kunnen toevoegen. Deze is op 1 januari nog leeg, maar wordt langzamerhand gevuld en gesorteerd naarmate je meer muziek luistert.

Apple Music jaaroverzicht in Muziek-app

In de Muziek-app op de iPhone en iPad bekijk je het jaaroverzicht in de vorm van een Apple Music Replay afspeellijst. Je vindt deze als volgt:

Open de Muziek-app. Ga naar Luister nu. In iOS 13 en ouder ga je naar Voor jou. Scroll naar onderen. Helemaal onderaan vind je het Replay-overzicht. Tik op de nieuwste afspeellijst.

In de afspeellijst vind je jouw populairste nummers van het jaar. Deze lijst wordt elke week bijgewerkt. Onderaan zie je hoeveel nummers erin staan, hoe lang de afspeellijst duurt en welke artiesten er allemaal in staan.

Apple Music Replay-afspeellijst opvragen

Op dit moment kun je je Replay-afspeellijst alleen opvragen via je webbrowser. We verwachten dat het binnenkort ook zal werken in de Muziek-app op je iPhone, iPad en Mac. Zo vraag je de afspeellijst op:

Ga naar replay.music.apple.com op een willekeurig apparaat. Klik op Get Your Replay Mix. Log in met je Apple ID. Klik nu op “Voeg toe”.

Je kunt de afspeellijst bekijken en afspelen op deze webpagina, maar na het toevoegen kan dit ook in de Muziek-app. In de Muziek-app vind je hem terug tussen je andere afspeellijsten.

Wil je je Replay-afspeellijst delen? Check dan onze tip over het delen van afspeellijsten. We hebben nog meer Apple Music-tips voor je in petto. Wist je dat je nummers kunt zoeken met de songtekst?