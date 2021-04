Met iOS 14.5 deel je de songtekst van je favoriete nummer, zodat anderen kunnen meegenieten. We leggen in deze tip uit hoe het delen van songteksten werkt.

Songteksten delen met anderen

Sinds iOS 13 is het mogelijk om via Apple Music lekker mee te blèren met je favoriete nummers. Sindsdien kun je namelijk live de songtekst van liedjes bekijken terwijl je aan het luisteren bent. Met iOS 14.5 kun je mooie, grappige of onroerende songteksten gemakkelijk delen vanuit Apple Music met vrienden of familie en bijvoorbeeld doorsturen naar Facebook, Instagram of iMessage.

Songteksten delen van je iPhone en iPad

Van welk nummer zou je de songtekst willen delen? Speel het nummer af en volg de onderstaande stappen, zodat anderen ook van de tekst kunnen genieten.

Terwijl het nummer speelt, druk je op de drie puntjes en kiest Deel songtekst…. Scroll door de tekst naar het gedeelte dat je wil delen. Tik de teksten aan die je wilt delen. Vervolgens kun je je songtekst delen via AirDrop, Berichten, Instagram Stories of wat je maar wilt.

Als je de tekst via Berichten verstuurt, krijgt de ontvanger de songtekst samen met het bijpassende muziekfragment en een mooie illustratie te zien. Wanneer de andere persoon dat fragment afspeelt, zal op basis van de muziek de songtekst oplichten. Om hiervan gebruik te maken, moet de andere persoon ook iOS 14.5 hebben geïnstalleerd op zijn of haar apparaat.

