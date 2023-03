Apple Music gratis proberen? Er is meer mogelijk dan je denkt!

Met de komst van Apple Music Classical krijg je meer dan ooit waar voor je geld. Meer aanbod en een groot deel van de collectie (ook popmuziek) is in hoge kwaliteit (lossless) en in ruimtelijke audio. Daar wil je zo lang mogelijk gratis van profiteren!

Gratis Apple Music tijdens de proefperiode

Apple Music heeft standaard een gratis proefperiode van 1 maand en daarna moet je betalen. De abonnementskosten variëren van €5,99 voor een studentenabonnement tot €16,99 voor een gezin. Zodra je proefperiode afloopt kun je geen muziek meer afspelen en worden de nummers die je eerder hebt gedownload van je toestel verwijderd. Het is dus zaak om de proefperiode zo lang mogelijk te maken en hieronder lees je wat de opties zijn. Maar hou er rekening mee dat je vaak maar één kans hebt om gebruik te maken van de proefperiode, dus kies het maximale wat je kunt krijgen!

Krijg 6 maanden Apple Music gratis bij nieuw product

De beste deal vind je bij Apple zelf, namelijk 6 maanden gratis Apple Music. Dit geldt voor mensen die een in aanmerking komend apparaat hebben gekocht zoals een iPhone, AirPods of HomePod. Ook een Apple TV komt in aanmerking, net als een iPad en diverse andere devices waarop Apple Music te beluisteren is. Je hebt na activatie van je nieuwe product 90 dagen de tijd om van het aanbod gebruik te maken. Helaas kun je niet bij elke nieuwe aanschaf weer 6 maanden extra krijgen (hier vind je de voorwaarden). Veel providers maken ook reclame voor 6 maanden gratis, maar daarbij gaat het simpelweg om de actie van Apple zelf.

Bekijken: Apple Music

Krijg 3 maanden gratis bij providers zoals Vodafone

Vodafone heeft een eigen promotie voor Apple Music. Je krijgt de eerste 3 maanden gratis en kunt betalen via je Vodafone-factuur. Extra gemakkelijk en het werkt zowel op je iPhone als op je Android-smartphone. Deze aanbieding is vooral interessant voor mensen die niet in aanmerking komen voor de 6 maanden van Apple, bijvoorbeeld omdat ze liever een Android-smartphone gebruiken. Het enige wat je hoeft te doen is inloggen op de Vodafone Entertainment-pagina en ‘Apple Music’ kiezen. Je koppelt je account en accepteert de actievoorwaarden. Genieten maar!

Zit je bij een andere provider, check dan of er promotie is en of je via je telefoonfactuur kunt betalen.

Bekijken: Vodafone Entertainment

Krijg 1 tot 5 maanden gratis bij Shazam

Apple organiseert met Shazam regelmatig een actie waarbij je enkele maanden gratis krijgt. Shazam was ooit een zelfstandige dienst om muzieknummers te herkennen, maar het is na een overname in handen gekomen van Apple. Als nieuwe gebruiker van Shazam kun je enkele maanden gratis Apple Music krijgen. Zo kreeg je in 2021/2022 vijf maanden gratis, maar er zijn ook wel eens perioden dat het aanbod wat korter is. Het is dus afwachten totdat de juiste deal zich voordoet.

Ook is deelnemen aan de actie wel eens verschillend. Op de iPhone kun je dit proberen:

Download de Shazam-app en herken een liedje. Vlak onder de knop ‘Volledige song afspelen’ zie je hoeveel maanden je gratis krijgt. Blader in de Shazam-app omlaag en tik linksboven op het tandwiel voor de instellingen. Je ziet nu bovenin de optie om 2, 3 of meer maanden Apple Music cadeau te krijgen. Volg de stappen op het scherm.

Lukt het niet? Probeer dan dit eens:

Blader naar de website van Shazam. Klik op de promo ‘Ontvang tot x maanden gratis’ of scan de QR-code, als deze zichtbaar is. Doorloop de stappen van het aanmeldingsproces en je kunt gaan luisteren. Ook dit geldt maar eenmalig.

Krijg 1 tot 6 maanden gratis bij winkels

Ook winkelketens zoals MediaMarkt hebben wel eens een tijdelijke actie in samenwerking met Apple. Je krijgt dan 1 tot 6 maanden gratis Apple Music bij je aankoop. Ook dit is eenmalig en alleen beschikbaar voor nieuwe abonnees. Heb je al eerder een Apple Music-abonnement gehad, dan kom je hier niet voor in aanmerking. Let op dat je hierbij te maken hebt met een speciale actie vanuit de winkelketen zelf en niet de standaardactie van Apple, die je 6 maanden gratis geeft bij aankoop van een product. Want die geldt toch altijd.

Krijg 1 tot 3 maanden gratis bij Apple

Kom je niet in aanmerking voor 6 maanden gratis bij een nieuw product en kun je ook geen andere geschikte actie vinden, dan kun je altijd bij Apple terecht voor de standaard actie van 1 tot 3 maanden gratis. Hoeveel je krijgt is afhankelijk van het moment en de omstandigheden.

Bekijken bij Apple

Andere korting voor Apple Music

Mocht je helemaal geen geschikte actie kunnen vinden, dan kun je kijken of een studenten- of gezinsaccount voor jou mogelijk is. Woon je met meerdere mensen in een huis, dan kun je met Family Sharing met maximaal 6 mensen gebruik maken van hetzelfde abonnement. Je betaalt hiervoor €16,99 per maand en dat is een stuk goedkoper dan zes individuele abonnementen. Er zitten wel wat voorwaarden aan. Zo is altijd één persoon de beheerder van het gezinsabonnement en de anderen kunnen dus niet zelfstandig beslissen over het toevoegen van nieuwe leden of het annuleren van het lidmaatschap. Ook moet er gebruik worden gemaakt van één gezamenlijke betaalmethode.

Bekijk ook Delen met gezin: aankopen en informatie delen met familieleden Delen met gezin (Family Sharing) biedt je de mogelijkheid om apps, muziek en locaties te delen binnen een gezin. Hoe stel je Delen met gezin in en wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? In deze uitleg lees je alles over Family Sharing voor iPhone, iPad en Mac.

Wellicht kom je in aanmerking voor studentenkorting. Hierdoor betaal je maar €5,99 per maand in palats van de gebruikelijke prijs van €10,99 per maand voor individuele abonnees. Je hebt daarmee toegang tot alle functies van Apple Music, dus ook Apple Music Classical.