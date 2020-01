Op de iPhone, iPad en op de desktop kun je je luistergeschiedenis van Apple Music en alle andere muziek bekijken. In deze tip lees je waar je dit kan vinden.

Met Apple Music kun je onbeperkt muziek afspelen waarbij je de keuze hebt tussen ruim veertig miljoen nummers. Als je veel naar verschillende muziek luistert, is het een lastige klus om bij te houden waar je allemaal naar geluisterd hebt. Er zijn meerdere manieren om te kijken waar je allemaal naar geluisterd hebt. Wij laten zien hoe je je Apple Music luistergeschiedenis bekijkt.

Luistergeschiedenis Apple Music op iPhone en iPad

Apple biedt in de Muziek-app geen standaard lijst waarbij je complete luistergeschiedenis te zien is. Er is echter wel een manier om te zien waar je allemaal naar geluisterd hebt.

De eenvoudigste manier om te zien waar je naar geluisterd hebt, vind je zo:

Open de Muziek-app en ga naar het onderdeel Voor jou. Onder je speciale afspeellijsten vind je de optie Onlangs afgespeeld. Hier worden nummers, albums en afspeellijsten getoond die je recent beluisterd hebt. Tik op Bekijk alles om de volledige lijst te zien.

Onthoud dat hier alleen nummers en afspeellijsten staan die je in zijn geheel beluisterd hebt. Als je alleen een kort fragment van een bepaald liedje beluisterd hebt, wordt deze hierin niet meegenomen.

Een andere manier om te zien naar welke muziek je geluisterd hebt, vind je in je eigen profiel:

Open de Muziek-app en ga naar het onderdeel Voor jou. Tik rechtsboven op je profielfoto. Onder het kopje Luistert naar vind je enkele nummers waar je naar geluisterd hebt. Hou er rekening mee dat eigen afspeellijsten die je niet gedeeld hebt met anderen, hier niet weergegeven worden.

Heb je nog geen profiel in Apple Music, dan lees je hieronder hoe je deze aan kunt maken. Je kunt dan ook vrienden volgen, zodat je kunt zien waar zij naar luisteren.

Bekijk ook Muziek delen met vrienden in Apple Music: zo werkt het via je profiel In Apple Music kun je een eigen profiel aanmaken, afspeellijsten delen en vrienden maken. Zo zie je naar welke muziek je vrienden luisteren en deel je je eigen muziek. Wij laten zien hoe dit werkt.

Luistergeschiedenis Apple Music in Muziek-app op de Mac

Een completer overzicht van je luistergeschiedenis vind je op de Mac. Je luistergeschiedenis wordt echter niet gesynchroniseerd, dus de geschiedenis geldt alleen voor de muziek die je geluisterd hebt via de Muziek-app op je Mac. Je vindt de geschiedenis als volgt:

Open Muziek. Klik rechtsboven op het icoontje met de drie streepjes. Vervolgens klik je op de knop met Geschiedenis. Zie je het niet staan? Speel dan eerst een willekeurig nummer af.

Je ziet nu direct een hele lijst met alle nummers die je afgespeeld hebt. Je kunt de lijst hier ook leegmaken door op Wis te klikken. Door individuele nummers te selecteren kun je met de backspace-toets deze nummers uit de lijst halen.

Wist je dat Apple Music een leuke functie heeft om jouw favoriete muziek van het afgelopen jaar te luisteren? Dit heet Apple Music Replay. Het is een afspeellijst die bijwerkt met jouw meest gedraaide muziek. Hoe je de lijst toevoegt lees je in onze aparte tip.