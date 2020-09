Apple Music opzeggen

Wil je Apple Music opzeggen, omdat je wilt overstappen naar een andere muziekdienst? Of zit je aan het einde van je proefperiode en wil je niet verlengen? Dan is Apple Music opzeggen zo gebeurd, door onderstaande stappen te nemen. Hou er wel rekening mee dat Apple Music geen gratis abonnementen heeft, dus zodra je opzegt kun je niet meer luisteren. Dat is anders bij Spotify, waar je gratis kunt luisteren maar wel reclames tussendoor te horen krijgt. De enige manier om Apple Music gratis te luisteren is door een proefperiode aan te vragen of door mee te luisteren met een betaald gezinsaccount.

Stoppen met Apple Music

Wil je jouw abonnement op Apple Music opzeggen, dan is dit gemakkelijk te regelen. Je moet even weten waar het zit, want het zit een beetje verstopt.

Zo zeg je jouw Apple Music-abonnement op:

Open de App Store-app op je iPhone of iPad. Tik rechtsboven op jouw accountfoto. Kies Abonnementen. Je ziet nu welke lopende abonnementen je hebt. Kies Apple Music-abonnement. Tik op Annuleer abonnement.

Je kunt nu blijven luisteren tot de aangegeven datum. Daarna vervalt het abonnement vanzelf. Je hoeft verder niets meer te doen.

Apple Music stopzetten via de Instellingen

Je kunt Apple Music ook annuleren via de Muziek-app of via de Instellingen-app, maar dit is iets omslachtiger omdat je hiervoor moet inloggen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar iTunes Store en App Store. Tik bovenin het scherm op je Apple ID en kies Toon Apple ID. Je moet nu inloggen met Face ID of Touch ID. Tik op Abonnementen. Tik op Apple Music en zeg je abonnement op.

Je hoeft dus niet te wachten tot je proefperiode of je nog lopende Apple Music-abonneeperiode is afgelopen. Ook tijdens een lopend abonnement kun je alvast opzeggen, zonder dat je de toegang tot de muziekdienst verliest.

Apple Music opzeggen via Muziek-app

Dit moet je doen om Apple Music stop te zetten via de Muziek-app:

Open de Muziek-app op je iPhone of iPad. Tik op het tabblad Voor jou. Tik op de accountfoto. Kies Beheer abonnement. Je ziet nu een scherm waar je je Apple Music-abonnement kunt opzeggen.

Apple Music proefperiode verlengen

Wil je na de proefperiode blijven luisteren naar Apple Music, dan hoef je niets te doen. Het proefabonnement zal automatisch worden omgezet naar een betaald abonnement. Wel moet je zorgen dat je een geldige betaalmethode aan je Apple ID hebt gekoppeld of dat er voldoende App Store-tegoed op je account staat.

