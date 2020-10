Apple Music afspeellijsten delen met vrienden doe je zo

Een afspeellijst voor jezelf maken in Apple Music is leuk, maar je vrienden mee laten genieten van jouw muzieksmaak is nog veel beter. Volg de stappen in deze tip en je deelt jouw Apple Music-afspeellijst met iedereen die maar luisteren wil.

Apple Music afspeellijsten delen

Als je een beetje trots bent op je muzieksmaak, deel je de beste nummers natuurlijk met iedereen die het maar horen wil. Volg de stappen in deze tip en je hebt voor je het weet een afspeellijst in elkaar geknutseld, die je gemakkelijk met je vrienden en de rest van de wereld kunt delen. Apple Music afspeellijsten delen met anderen doe je zo!

Apple Music-afspeellijst delen met vrienden

Zo ga je te werk als je een afspeellijst met anderen wilt delen:

Open de afspeellijst die je wilt delen. Tik op de drie puntjes bovenin de afspeellijst. Kies in het menu voor Deel afspeellijst. Selecteer een verzendmethode via het standaard deelmenu van iOS. Degene naar wie je de lijst gestuurd hebt krijgt nu een link binnen waarmee ze direct naar de lijst gebracht worden: missie geslaagd!

Zodra jij een afspeellijst bijwerkt wordt deze automatisch bijgewerkt bij anderen die jouw afspeellijst hebben toegevoegd. Je kunt anderen helaas geen toestemming geven om jouw afspeellijst te bewerken.

Bekijk ook Zo maak je afspeellijsten in Apple Music met je eigen favoriete muziek Iedereen heeft een eigen muzieksmaak, dus past een zelfgemaakte afspeellijst het beste bij je stijl. In deze tip leggen we stap voor stap uit hoe je een eigen afspeellijst maakt in Apple Music en hoe je er ook weer nummers uit verwijdert.

Afspeellijst delen op je Apple Music-profiel

Heb je wat vrienden toegevoegd als contact op Apple Music? Dan kunnen zij jouw profiel bekijken. Wil je (een van) jouw afspeellijsten delen op je profiel, of juist niet? Dan kun je dit per afspeellijst instellen. Deze instelling wijzigt ook of mensen wel of niet jouw afspeellijst kunnen opzoeken via het zoek-menu. Zo pas je de vindbaarheid van een afspeellijst aan:

Open de afspeellijst in kwestie. Tik op Wijzig rechtsboven in het scherm. Zet de zojuist verschenen schakelaar aan (groen) of uit (grijs).

Of je je favoriete muziek nou het liefst met de wereld deelt, of als je je guilty pleasures wil verbergen; met deze tip kom je hopelijk uit de voeten! We hebben bij iCulture meer tips over Apple Music. Wist je bijvoorbeeld dat je nummers kunt zoeken op basis van de songtekst?