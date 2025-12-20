Apple Music FAQ: alle veelgestelde vragen over Apple’s muziekdienst

Wat is Apple Music, wat het het verschil met iTunes Match en waarom zou je een betaald abonnement nemen? Lees het in onze Apple Music FAQ!

Apple Music is de muziekdienst van Apple. In ons Apple Music uitleg-artikel hebben we al veel onderwerpen uitgelegd, maar misschien zijn er nog meer brandende vragen waar je mee zit. Wil je bijvoorbeeld weten wat de verschillen tussen Apple Music, iTunes Match en de iTunes Music Store? Hoe zit het met afspeelrechten en waar moet je wel en niet voor betalen? Lees verder en je weet het.

Wat is Apple Music?

Apple Music is de muziekdienst van Apple die in juni 2015 van start is gegaan. Het bestaat uit twee onderdelen:

Onbeperkt muziek streamen uit een aanbod van 100 miljoen nummers.

uit een aanbod van 100 miljoen nummers. Radiozenders, waaronder Apple Music 1 met bekende dj’s en liveshows. Daarnaast zijn er tientallen themazenders voor elektronica, rock, klassiek en meer.

Voor Apple Music 1 en de andere radiostations heb je geen abonnement nodig, voor de meeste andere functies wel.

Waarom heeft Apple met een streaming muziekdienst?

Zo goed als iedereen luistert tegenwoordig muziek via een streamingdienst, waardoor de tijd dat we losse nummers en albums kochten in iTunes is verleden tijd. Apple zoekt daarom naar andere inkomstenbronnen en een streaming muziekdienst is dan een logische uitbreiding. Diensten als Spotify en Deezer zijn enorm in populariteit gegroeid. Apple probeert zich te onderscheiden door nauwe samenwerking met Apple-producten zoals de HomePod. Bovendien belooft Apple dat er menselijke intelligentie aan te pas komt om je kennis te maken met leuke nieuwe nummers.

Wat heb ik nodig voor Apple Music?

Je hebt een Apple Account en een geschikt toestel met iOS 10.0 of hoger nodig om Apple Music te kunnen gebruiken. Dat betekent dat je minimaal moet beschikken over een iPhone 5, iPad 4, iPad mini 2 of iPod Touch 6e generatie. Uiteraard werkt het ook op apparaten zoals de iPad Pro en Apple TV 4K.

Wat kost Apple Music?

De meeste mensen krijgen een proefperiode van één tot zes maanden. De lengte hiervan is afhankelijk van een aantal factoren, onder andere van de aanbieder waar je het abonnement afsluit (Apple of als cadeau bij een aankoop) en of je al eerder een proefabonnement hebt gehad. Soms zijn er speciale acties, bijvoorbeeld via Shazam.

Dit zijn de kosten:

Individueel: €10,99 per maand

Gezin: €16,99 per maand

Student: €5,99 per maand (inclusief Apple TV)

Als je naast Apple Music ook andere diensten van Apple gebruikt, dan kun je kosten besparen door te kiezen voor Apple One. Als individuele gebruiker betaal je €19,95 en krijg je toegang tot Apple Music, Apple TV, Apple Arcade en extra iCloud-opslag. Deze bundel is voordeliger dan het los afsluiten van deze vier diensten. Voor studenten geldt in Nederland en België een korting: je betaalt dan €5,99 per maand, inclusief toegang tot Apple TV.

Hoe werkt een Apple Music gezinsaccount?

Gezinnen kunnen voor €16,99 per maand een gezinsaccount afsluiten dat geschikt is voor maximaal zes personen. Iedereen heeft daarbij zijn eigen account met eigen instellingen en voorkeuren. Je zit elkaar dus niet in de weg. Als gezin kun je ook een Apple One-abonnement afsluiten voor €25,95 per maand. Je kunt dan met zes mensen gebruik maken van Apple Music, Apple TV, Apple Arcade en iCloud-opslag en met deze bundel bespaar je op de maandelijkse kosten.

Let op dat je voor een gezinsaccount alléén kunt betalen met creditcard. Dat komt omdat je gebruik moet maken van Gezinsdeling (Family Sharing). Je kunt bij gezinsaccounts dus niet betalen met PayPal of iTunes-cadeaukaarten. Heb je een groter gezin, dan kun je ook twee of meer gezinsaccounts afsluiten.

Is Apple Music alleen een streaming muziekdienst?

Nee, met Apple Music kun je ook de eerder gekochte nummers combineren met de collectie van iTunes. Deze mogelijkheid had je voorheen al met iTunes Match. Bovendien zitten er in Apple Music ook een zestal 24-uursradiostations, zoals Apple Music 1.

Wat is het verschil met iTunes Match?

iTunes Match bestaat vooralsnog nog steeds – diep verstopt in de iTunes Store. Met iTunes Match kun je ook vanaf alle apparaten luisteren naar gekochte iTunes-nummers en eigen nummers die je naar iCloud hebt geüpload. Met iTunes Match heb je je eigen muziekcollectie altijd online beschikbaar. Het gaat dus om nummers die je al in bezit hebt:

Alle muzieknummers die je via iTunes hebt gekocht.

Maximaal 100.000 nummers die je hebt ‘gematcht’ met het aanbod in iTunes (in het begin was dit 25.000 nummers).

Het voordeel van iTunes Match is dat de nummers niet zijn voorzien van strenge DRM, zodat je ze ook op oudere iPods en allerlei andere apparaten kunt afspelen. Voor nummers van Apple Music heb je altijd een nieuwere iPhone, iPad, iPod Touch of Apple Music op de desktop nodig. Apple Music werkt niet op de oudere iPods.

Het verschil is dat je bij Apple Music ook nog toegang hebt tot aanvullende diensten zoals:

100 miljoen nummers uit de collectie van Apple Music.

Speciale afspeellijsten van muziekkenners en radiostations.

Het aanbod van Apple Music is dus veel groter, maar de kopieerbeveiliging is strenger en je betaalt er meer voor. Er zitten ook nummers in die je nooit zelf zou kopen, maar die je wel incidenteel zou willen luisteren.

Ik kan dus iTunes Match opzeggen?

Ja, als je van plan bent een abonnement op Apple Music te nemen en dit alleen op iPhones, iPads en Macs wilt afspelen, heb je het abonnement op iTunes Match niet meer nodig. Je kunt per eerstvolgende vervaldatum opzeggen.

Wil je je muziek nog op iPods en oudere apparaten afspelen, of heb je een grote zelf-samengestelde muziekcollectie, dan is het aan te raden om je iTunes Match-abonnement te laten doorlopen. De nummers die je met iTunes Match hebt gematcht zijn namelijk ook op je oude iPod te installeren. Bij Apple Music is strengere kopieerbeveiliging toegepast, waardoor je de nummers niet overal op kunt afspelen.

iTunes Music Store, Apple Music, Beats Music, iTunes Match, iTunes Radio… wat is het verschil?

We kunnen ons best voorstellen dat alle termen nogal op elkaar lijken. Daarom een korte uitleg van bovenstaande begrippen:

iTunes Music Store : het gedeelte van de iTunes Store waar je losse nummers en albums kunt kopen.

: het gedeelte van de iTunes Store waar je losse nummers en albums kunt kopen. Apple Music : de muziekdienst van Apple die in juni 2015 van start gegaan is. Lees meer over Apple Music.

: de muziekdienst van Apple die in juni 2015 van start gegaan is. Lees meer over Apple Music. Beats Music : de al langer bestaande muziekdienst die Apple in 2014 heeft overgenomen. Was alleen in de VS actief en is inmiddels gestopt.

: de al langer bestaande muziekdienst die Apple in 2014 heeft overgenomen. Was alleen in de VS actief en is inmiddels gestopt. Apple Music 1 : het digitale radiostation van Apple dat sinds juni 2015 in de lucht is. Tot september 2020 heette het muziekstation Beats 1.

: het digitale radiostation van Apple dat sinds juni 2015 in de lucht is. Tot september 2020 heette het muziekstation Beats 1. iTunes Match : de dienst waarbij je gekochte nummers uit iTunes kunt combineren met nummers die je elders gedownload hebt, zodat je via iCloud op elk apparaat kunt luisteren. Blijft gewoon naast Apple Music bestaan. Lees meer over iTunes Match.

: de dienst waarbij je gekochte nummers uit iTunes kunt combineren met nummers die je elders gedownload hebt, zodat je via iCloud op elk apparaat kunt luisteren. Blijft gewoon naast Apple Music bestaan. Lees meer over iTunes Match. iTunes Radio: de radiodienst waarmee je gratis (met reclame) naar online radiostations kon luisteren. Was alleen te beluisteren in de VS en inmiddels gestopt. Lees meer over iTunes Radio.

Kan ik op meerdere apparaten luisteren naar Apple Music?

Apple zelf geeft hier zelf geen duidelijke cijfers over. Bij een gezinsaccount voor Apple Music lijkt het aantal apparaten onbeperkt (of in ieder geval heel groot). Voor individuele accounts is het aantal apparaten ongeveer 10. Als je meer probeert te gebruiken kan je de volgende melding krijgen: ‘Het lijkt erop dat u muziek afspeelt op een ander apparaat’. Omdat je in Apple Music persoonlijke favorieten aanmaakt zul je het account niet zo snel delen met meerdere mensen, die ook allemaal hetzelfde Apple Account moeten gebruiken.

Wat is de opzegtermijn van Apple Music?

In de voorwaarden van Apple Music staat, dat je uiterlijk 24 uur vóórdat de nieuwe abonnementsperiode begint, moet opzeggen. Betaal je per maand, dan moet je dus vóór het einde van de maand het automatische verlengen van het abonnement stopzetten. Heb je op de 15e van de maand een abonnement genomen, dan moet je dus uiterlijk rond de 13e van de volgende maand opzeggen, om te voorkomen dat er opnieuw een abonnementsperiode in gaat.

Bekijk ook Apple Music opzeggen: zo kun je je abonnement stoppen Wil je Apple Music opzeggen omdat het te duur is geworden, of omdat je na de gratis proefperiode klaar bent met luisteren? Volg dan deze stappen om het automatisch verlengen van je abonnement uit te schakelen. Dat kan op meerdere manieren.

Wat gebeurt er als ik onvoldoende iTunes-tegoed heb?

Als Apple het abonnementsgeld niet kan incasseren via jouw tegoed op je Apple Account en er is ook geen alternatieve betaalmethode aan het account gekoppeld (zoals een creditcard), dan zal Apple het abonnement stopzetten. Je krijgt dan geen toegang meer tot de betaalde functies, zoals offline luisteren en toegang tot de ruim 100 miljoen nummers.

Wat krijg ik bij een betaald abonnement op Apple Music?

Een abonnement op Apple Music geeft je recht op deze premium-diensten:

Onbeperkt luisteren naar de muziekcollectie van 100 miljoen nummers

Onbeperkt nummers overslaan bij Apple Music-radiostations

Nummers van Apple Music offline opslaan om zonder internetverbinding te luisteren

Aanbevelingen en afspeellijsten van muziekkenners

De musicology-functie op de HomePod, waarbij je gebruik maakt van de kennis van Siri voor extra aanbevelingen.

Uploaden en afspelen van je eigen muziekcollectie naar iTunes (net als bij iTunes Match)

Zoals je ziet komt iTunes Match overeen met het laatstgenoemde bolletje in de opsomming. Alle andere items krijg je extra bij Apple Music.

Gratis Apple Music-diensten

Zonder te betalen, krijg je niet veel functies bij Apple Music. Voorheen kon je je favoriete artiesten nog volgen via Connect, maar sinds die functie uit de app is gehaald, kun je alleen nog luisteren naar Apple Music 1, de gratis radio van Apple. Het is bij Apple Music niet mogelijk om een gratis account met reclame te gebruiken, zoals bij Spotify het geval is. Je zult altijd moeten betalen.

Hoe werkt Apple Music op de Apple Watch?

Op de Apple Watch heb je de ruimte om muziek lokaal op te slaan. Hierdoor kun je luisteren naar nummer en playlists, ook als er geen iPhone in de buurt is. Alle muzieknummers van je eigen collectie en van Apple Music kun je opnemen in een lokale afspeellijst op de Apple Watch. Ook kan je met een Cellular-model eenvoudig Apple Music streamen.

Bekijk ook Muziek luisteren op de Apple Watch: zo werkt het (ook zonder hoofdtelefoon of oordopjes) Wil je muziek luisteren op de Apple Watch? Via draadloze oordopjes hoofdtelefoon of zelfs via de speaker luister je naar de muziek, zonder dat je de iPhone nodig hebt. In deze tip lees je alles over muziek op de Apple Watch zetten en afspelen en het streamen van muziek naar je Apple Watch.

Ik heb al Spotify, kan ik overstappen naar Apple Music?

Je kunt bij Spotify per maand opzeggen. Zodra je opzegging binnen is, wordt je account de volgende maand vanzelf omgezet naar Spotify Free, het gratis account. Als je geld wilt besparen kun je dus het beste nú alvast je Spotify Premium-account opzeggen en vervolgens gebruik maken van de proefperiode Apple Music. Aan het einde van de proefperiode kun je beslissen welke betaalde dienst je wilt voortzetten en dankzij het hulpmiddel van Apple zet je eenvoudig al je nummers over.

Bekijk ook Zo kun je overstappen van Spotify naar Apple Music (ook met andere apps) Wil je van Spotify naar Apple Music overstappen of andersom? Het kan een flinke klus zijn om alles met de hand over te zetten, zeker als je muziekbibliotheek groot is. Gelukkig zijn er meerdere diensten beschikbaar die je helpen om over te stappen tussen muziekdiensten, zoals van Spotify naar Apple Music of andersom.

Wat is het verschil tussen Spotify en Apple Music?

Bij Apple Music ligt de nadruk op gemak en één plek voor al je muziek. Daar staat wel tegenover, dat je sterk afhankelijk bent van Apple, terwijl je bij Spotify veel meer keuze hebt aan aanvullende diensten en apps.

Bij Spotify draait alles om het gigantische aanbod van Spotify zelf. Je kunt eigen afspeellijsten maken, maar je kunt niet mixen en matchen met eigen nummers. Bij Apple kan dat wel. Verder draait alles bij Apple om gemak: het werkt goed samen met heel veel Apple-producten. Extra software installeren is niet nodig en betalen doe je via je (bestaande) Apple Account. Apple biedt er ook nog allerlei extra’s bij, zoals radiostations, aanbevelingen van muziekkenners en bekende dj’s.

De ondersteuning vanuit andere apps en diensten is bij Spotify momenteel beter dan bij Apple Music. Daarnaast is een ander voordeel de support voor externe luidsprekers via Spotify Connect. Ondersteuning voor de populaire Sonos-speakers voor Apple Music is al aanwezig, maar op de HomePod kun je alleen Spotify via AirPlay afspelen.

Bekijk ook Spotify: alles over deze populaire muziekdienst Spotify is een streaming muziekdienst voor iPhone, iPad, Sonos en meer. Lees alles over onbeperkt muziek luisteren via Spotify met een gratis of betaald abonnement.

Hoe werkt de Apple Music-app?

Apple Music bereik je via de Muziek-app op de iPhone, iPad en Mac. Je vindt daarin vier onderdelen:

Home : jouw afspeellijsten en suggesties voor muziek en afspeellijsten.

: jouw afspeellijsten en suggesties voor muziek en afspeellijsten. Nieuw : nieuwe nummers en playlists die jij leuk vindt.

: nieuwe nummers en playlists die jij leuk vindt. Radio : toegang tot Apple Music 1 en de andere radiostation-stations.

: toegang tot Apple Music 1 en de andere radiostation-stations. Bibliotheek: jouw muziekbibliotheek, dus de muziek die je als losse nummers of als album hebt gekocht, nummers die je hebt geüpload om op al je toestellen te kunnen luisteren en nummers die je hebt gedownload van Apple Music om offline te kunnen luisteren.

Zijn de nummers in Apple Music gelijk aan die van de iTunes Store?

Niet helemaal. Sommige artiesten hebben niet al hun muziek beschikbaar gemaakt voor op het streamingplatform. Als een album ontbreekt in Apple Music, kun je het vaak gemakkelijk aanschaffen via de iTunes Store en beluisteren zo vaak je wilt, ook in combinatie met een afspeellijst van nummers die voornamelijk afkomstig zijn van Apple Music.

Wie zijn de Apple Music curators?

Een belangrijk aspect van Apple Music is dat menselijke ‘curators’ worden ingeschakeld. Dit zijn muziekkenners die zelf een selectie maken uit het gigantische muziekaanbod. De afspeellijsten zijn gericht op bepaalde genres. Apple heeft zelf medewerkers in dienst die afspeellijsten kunnen maken, maar er worden ook redacteuren van partners zoals Rolling Stone, Pitchfork, Q Magazine, DJ Mag, Mojo, The Grand Ole Opry, XXL Magazine en dergelijke ingeschakeld. Hoewel het grootste deel van de tijd er nog gebruikgemaakt wordt van handmatig samengestelde lijsten, zijn er ook steeds meer gepersonaliseerde afspeellijsten, zoals de mixen.

Kan ik slimme afspeellijsten maken?

Je kunt met Apple Music afspeellijsten maken, die je zelf samenstelt. Dit kan ook een slimme afspeellijst zijn, waarbij er op basis van allerlei criteria een lijst wordt samengesteld. Je kunt bijvoorbeeld een lijst van maximaal 1000 nummers maken, die niet meer dan 3 keer zijn afgespeeld. Deze lijst kan dan continu worden bijgewerkt. Je kunt in een afspeellijst ook nummers uit Apple Music combineren met eigen nummers uit je muziekcollectie.

Bekijk ook Slimme afspeellijst voor muziek maken op de Mac Door met slimme afspeellijsten te werken kun je je iPhone en iPad automatisch vullen met nieuwe muzieknummers, die je bijvoorbeeld nog niet zo vaak hebt gehoord. Slimme afspeellijsten worden vanzelf bijgewerkt op basis van de door jou opgestelde regels.

Kan ik Apple Music offline beluisteren?

Je nummers uit de collectie van 100 miljoen nummers downloaden en offline opslaan, bijvoorbeeld omdat je zonder internetverbinding wilt luisteren. Ook op de Apple Watch kun je muzieknummers van Apple Music offline opslaan. Zodra je stopt met het abonnement, kun je de nummers niet meer afspelen.

Bekijk ook Alles over offline muziek downloaden en luisteren met Apple Music Heb je een beperkte internetbundel, dan kun je muziek in Apple Music het beste offline opslaan. Zeker als je graag muziek met een hoge geluidskwaliteit luistert. In deze tip lees je hoe je dat stap voor stap doet.

Hoe weet Apple Music welke artiesten ik leuk vind?

Apple Music is gebaseerd op het idee dat je persoonlijke aanbevelingen krijgt. Om dit te bepalen, moet je bij het instellen van de app aangeven welke artiesten en genres je leuk vindt. Als je voor het eerst naar het tabblad Home gaat, zul je worden gevraagd om te tikken op de genres die jij leuk vindt. Zo geef je aan Apple Music je persoonlijke voorkeuren door. Vervolgens houdt Apple Music in de gaten welke nummers je graag luistert, om zo je smaak te leren kennen. Je kunt dit ook zelf beïnvloeden door bijvoorbeeld tijdens het luisteren naar de HomePod te zeggen dat je meer van soortgelijke nummers wilt horen.

Wat is de Apple Music audiokwaliteit?

Apple Music streamt de nummers in lossless-kwaliteit tot wel 24-bit/48 kHz via ALAC-codec. Dit is een hogere kwaliteit dan je kan krijgen bij iTunes Match. Spotify biedt ook een lossless-optie aan, al is deze beperkt tot 24-bit/44.1 kHz FLAC. Deze is net niet helemaal vergelijkbaar. Bekijk voor meer informatie onze vergelijking van streaming muziekdiensten.

Bekijk ook iCulture vergelijkt: streaming muziekdiensten voor iPhone en iPad Wat is de beste app voor streaming muziek op iPhone en iPad? Welke streaming muziekdienst is het best? Moet je Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music of Tidal hebben? Wij vergelijken de populairste muziek streamingdiensten en zetten de belangrijkste plus- en minpunten op een rij.

Kan ik Apple Music-nummers delen met vrienden?

Vanuit Apple Music kun je anderen laten weten naar welke nummers je luistert. Dat kan via X, Instagram, Facebook en iMessage. Je kunt albums, video’s en Apple Music-afspeellijsten delen met vrienden. Ook kun je via de iMessage-app in Berichten je favoriete nummers of playlists delen met je vrienden en familie.

Bekijk ook Apple Music afspeellijsten delen met vrienden doe je zo Een afspeellijst voor jezelf maken in Apple Music is leuk, maar je vrienden mee laten genieten van jouw muzieksmaak is nog veel beter. Volg de stappen in deze tip en je deelt jouw Apple Music-afspeellijst met iedereen die maar luisteren wil.

Kan ik als artiest zorgen dat mijn muziek in Apple Music komt?

Ja, dat kan! Iedereen kan zich bij iTunes aanmelden als contentaanbieder. Op deze pagina lees je alles over het beschikbaar stellen van jouw muziek in iTunes. Je kunt zelf muzieknummers uploaden via iTunes Connect, of gebruikmaken van een distributeur. Op de website van Apple zijn diverse namen van goedgekeurde distributeurs/aggregators te vinden. Als de muziek eenmaal in iTunes staat, kun je het ook bij Apple Music beschikbaar stellen.

Apple heeft een aparte pagina voor artiesten die aan Apple Music willen meedoen. Als je je hier aanmeldt, kun je nummers uploaden. Er gelden wel een aantal beperkingen: muzieknummers mogen maximaal 90 minuten lang zijn. Wil je muziekvideo’s uploaden, dan mogen ze niet langer dan 8 minuten zijn. Ook kun je foto’s en video’s uploaden, bijvoorbeeld artiestenfoto’s en albumhoezen. Hiervoor moet je JPG- of PNG-formaat gebruiken.

Zoek je een distributeur in Nederland, dan kun je eens kijken naar het Nederlandse Songflow of DistroKid. Zij kunnen je helpen om je muziek ook meteen op Spotify, Amazon, Google Play, Last.FM, Deezer, Rdio, Ziggo en andere muziekdiensten te zetten.

Ontbreken er nog brandende vragen? Stuur ze in met de rapportagelink onder dit artikel!