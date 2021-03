Met deze tips vult het Voor jou-tabblad van Apple Music zich met muziek die perfect bij jou past. Je zult er alleen wel even wat moeite voor moeten doen.

Apple Music afstemmen op jouw smaak

Het Voor jou-tabblad van Apple Music vuurt dagelijks de nieuwste afspeellijsten en albumsuggesties op je af, gebaseerd op jouw muzieksmaak. Door het hartjes-systeem van Apple Music op een slimme manier te gebruiken, zorg je ervoor dat je alleen nog muziek aanbevolen krijgt die je ook echt wilt luisteren.

Ontdek: alles wat jij leuk vindt

Apple probeert je op het Ontdek-tabblad aanbevelingen te doen in de Muziek-app. De nummers zijn daarbij afgestemd op jouw smaak. Apple Music weet precies welke muziek jij graag hoort en als je wilt kun je de muziekdienst daar nog eens extra mee helpen, door het uitdelen van hartjes aan muzieknummers en albums. De suggesties worden er vervolgens op aangepast.

Op het Ontdek-tabblad vind je elke dag speciale afspeellijsten en albums, maar het wordt nog persoonlijker als je kijkt naar de muziek in verschillende thema’s, die goed aansluiten op jouw muzieksmaak.

Hartjes in Apple Music

Het hartje dat je overal in de app tegenkomt speelt hierbij een belangrijke rol. Of je nu naar je eigen muziek, een radiostation zoals Apple Music 1 of een afspeellijst luistert, aan ieder afzonderlijk nummer kun je een hartje geven om te laten weten dat je het leuk vindt.

Ieder hartje dat je uitdeelt wordt opgeslagen en gebruikt om het Ontdek-tabblad samen te stellen. Hoe meer je dit doet, hoe beter de albums en afspeellijsten die je te zien krijgt zullen bevallen. Naast het geven van hartjes voor muziek die je leuk vindt, kun je ook aangeven dat je een nummer niet leuk vindt. Je doet dit met een tik op een hartje met het streepje erdoorheen. Hoe meer je dit doet, hoe minder van deze muziek in het Voor Jou-tabblad verschijnt.

Wil je zien welke nummers je een hartje hebt gegeven? We hebben hierover een aparte tip gemaakt:

Aangeven dat je muziek niet leuk vindt

Met de Muziek-app op je iPhone en iPad kun je de aanbevelingen nog wat verder tweaken. Bij iedere suggestie kun je aangeven dat je er niet tevreden mee bent, zodat je in de toekomst deze artiest minder of niet meer tegenkomt. Suggesties afkeuren werkt als volgt:

Speel een album of nummer dat je niet kunt waarderen. Tik op de drie puntjes zodat er een menu verschijnt. Onder het hartje staat de optie ‘Stel minder van dit type voor’ met een omlaag wijzend duimpje. Tik hierop om het nummer af te keuren.

Hartjes en duimpjes omlaag voor radiostations

Ook bij radiostations kun je een hartje geven. Je krijgt dan meer of minder soortgelijke radiostations te zien in je aanbevelingen. Zodra je een radiostation start kun je op de drie puntjes tikken om op het hartje te drukken. Vind je iets niet leuk, dan tik je op het het duimpje omlaag met de tekst ‘Stel minder van dit type voor’.

Bij gecureerde radiostations zoals Apple Music 1, kun je aangeven dat je bepaalde nummers minder vaak wilt horen, maar omdat deze radiostations voor iedereen gelijk zijn zal het uitdelen van een sterretje weinig effect hebben. Wel zal het invloed hebben op de aanbevelingen van nummers die je krijgt op het Ontdek-tabblad.

Apple kijkt ook welke nummers je luistert

Naast het hartje en sterretje weet Apple Music ook welke muziek je toevoegt aan je bibliotheek en welke nummers je van begin tot eind luistert. Dit gebeurt overigens lokaal op je toestel, dus Apple bouwt geen profiel van je op.

Maak je overigens geen zorgen over het skippen van nummers: omdat er zoveel redenen zijn om een nummer over te slaan, telt dit niet mee bij het samenstellen van de aanbevelingen. Dit ontdekte The Loop, door direct met Apple te spreken over de suggesties van Apple Music.

Samenvattend is het dus deels aan jou om ervoor te zorgen dat Apple Music de juiste muziek aanbeveelt. Leer jezelf aan om regelmatig hartjes uit te delen en voor je het weet hoef je nooit meer zelf naar nieuwe muziek op zoek te gaan.

Meer tips over Apple Music

