Slimme afspeellijst voor muziek maken op de Mac

Slimme afspeellijsten maken

In zowel iTunes als in de Muziek-app kun je slimme afspeellijsten aanmaken. Dit zijn lijsten die automatisch worden samengesteld op basis van criteria die je zelf kiest. Zo kun je zorgen dat een afspeellijst altijd een verse hoeveelheid nummers bevat. In deze tip lees je hoe je dit aanpakt. We leggen hieronder uit hoe je dit doet in de Muziek-app op de Mac. Heb je een oudere versie van macOS of OS X, dan kun je dezelfde handelingen ook uitvoeren in iTunes. Het werkt dan precies hetzelfde, alleen de app die je gebruikt is anders.

Wat is een slimme afspeellijst?

Slimme afspeellijsten kun je aanmaken op de Mac, waarna je ze op al je apparaten kunt beluisteren, dus ook op je iPhone, iPad en iPod touch. Je kunt slimme afspeellijsten laten baseren op allerlei criteria. Kies bijvoorbeeld een afspeellijst waarin automatisch nummers geplaatst worden die in de laatste drie weken aan je bibliotheek toegevoegd zijn. Of voeg daar nog een tweede criterium aan toe, door alleen de nummers van een specifieke artiest te laten toevoegen.

Slimme afspeellijst maken

Met onderstaande stappen maak je zelf zo’n handige slimme afspeellijst:

Open de Muziek-app (of iTunes). Kies in het menu Archief > Nieuwe slimme afspeellijst. Selecteer nu de criteria waaraan je afspeellijst met voldoen. Kies uit artiest, beoordeling, jaar, album en nog veel meer. Voeg met het plusje meer criteria toe. Geef eventueel een limiet aan, bijvoorbeeld een maximum aantal nummers. Geef aan of de afspeellijst direct bijgewerkt moet worden. Klik op OK om de afspeellijst te maken.

Heb je een toestel met beperkte opslag, dan is het handig om aan te geven dat een afspeellijst niet groter mag zijn dan een bepaald aantal MB’s of GB’s.

Er zijn nog veel meer criteria waar een afspeellijst aan kan voldoen, zoals het aantal keren dat een nummer is afgespeeld. Hierdoor verdwijnen nummers die je bijvoorbeeld vijf keer hebt beluisterd, zodat de afspeellijst elke keer anders wordt. Heb je iCloud-muziekbibliotheek aanstaan, dan wordt de afspeellijst automatisch gesynchroniseerd op al je apparaten waar je met hetzelfde Apple ID op bent ingelogd.

