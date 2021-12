Je kan in Apple Music nummers zoeken met songteksten. Dat komt goed van pas als je wel een deel van een nummer uit je hoofd kent, maar de titel of de artiest niet weet.

Je herkent het vast wel: er zit een liedje in je hoofd waarvan je een deel van het refrein of couplet makkelijk meezingt, maar je hebt geen idee hoe het liedje nu precies heet of van welke artiest het is. Soms hebben liedjes ook een verrassende titel die het lastig maakt om een nummer te vinden. Gelukkig kan je in Apple Music muzieknummers zoeken op songteksten.

Het zoeken op songteksten is heel eenvoudig. Het werkt voor zowel Nederlandstalige als Engelstalige nummers. Het enige wat je nodig hebt, is de Muziek-app op je iPhone, iPad of Mac. Het werkt ook voor iTunes op de pc, zelfs als je geen gebruiker van Apple Music bent!

Apple Music muzieknummers zoeken met songteksten op iPhone en iPad

De meeste mensen zullen als eerste hun iPhone of iPad erbij pakken om songteksten op te zoeken. Op de iPhone en iPad doe je het volgende:

Open de Muziek-app op je iPhone en iPad. Tik rechtsonder op Zoeken. Zorg dat je zoekt binnen Apple Music. Voer een deel van de songtekst in. Dat mag zowel uit het refrein als een couplet zijn. Druk op Zoek. Overeenkomstige resultaten worden getoond. Als jouw ingevoerde songtekst overeenkomt met de teksten van een nummer, dan herken je dat vanzelf in de zoekresultaten.

Apple Music muzieknummers zoeken met songteksten op Mac en pc

Op de Mac maak je ook gebruik van de Muziek-app, de opvolger van iTunes. Voor Windows is nog steeds iTunes beschikbaar. Zo zoek je naar songteksten:

Open de Muziek-app of iTunes en klik op de zoekbalk. Zorg ervoor dat je zoekt binnen Apple Music. Voer de zoekterm in. In de resultaten herken je overeenkomstige songteksten vanzelf.

Lees ook onze tip hoe je songteksten in Apple Music bekijkt. Zo kun je op alle apparaten meezingen met je favoriete nummers.