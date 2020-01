Er zijn voor de iPhone en iPad heel veel radio-apps beschikbaar, maar sinds iOS 13 heb je die in principe niet meer nodig. Apple werkt namelijk samen met TuneIn, iHeartRadio en Radio.com voor het afspelen van meer dan 100.000 radiostations wereldwijd. Ook in Nederland kun je aan Siri vragen om je favoriete radiostation af te spelen. Behalve via Siri werkt het ook in de standaard Muziek-app. Zo kun je met Siri radio afspelen.

Met Siri radio afspelen: zo werkt het in Nederland

Om de functie te gebruiken heb je niet veel nodig. Bedenk even welke radio je wil luisteren en volg onderstaande stappen:

Activeer Siri door op de zijknop of thuisknop te drukken of door Hé Siri handsfree te gebruiken. Zeg bijvoorbeeld Speel Kinkradio. Het radiostation begint automatisch met afspelen.

In de mediaspeler in het Siri-scherm zie je het desbetreffende radiostation. Daaronder zie je ook via welke dienst de zender afgespeeld wordt. Voor Nederlandse en Belgische zenders is dat in de meeste gevallen via TuneIn. Naast de hoofdzenders werkt het ook met de verschillende themazenders van de Nederlandse radiostations.

Hou er bij Nederlandse publieke radiostations rekening mee dat je de volledige naam gebruikt (bijvoorbeeld “NPO Radio 1”). Omdat er veel radiozenders zijn die Radio 1 heten, kan Siri daardoor in de war raken. Door de volledige zendernaam uit te spreken, weet je zeker dat je de goede hebt.

Je kunt de functie ook gebruiken met de HomePod. Zolang deze geen Nederlands ondersteunt moet je de radiozenders uiteraard in het Engels uitspreken.

Nederlandse radio afspelen in Muziek-app

Wil je liever niet via Siri radio afspelen, dan is er nog een alternatieve manier. Je kan ook naar Nederlandse en Belgische radiozenders zoeken in de Muziek-app en ze vanuit daar afspelen. Ook hierbij geldt dat dit nog niet voor iedereen beschikbaar is en dat het mogelijk bij jou pas later in het najaar werkt. Dit doe je dan als volgt:

Open de Muziek-app. Tik op de Zoek-knop rechtsonder en voer de naam van de radiozender in waar je naar wil zoeken. Onder het kopje Radiostations vind je alle overeenkomstige radiozenders. Tik erop om hem af te spelen.

Bij het kopje Radio vind je de zenders die je onlangs hebt afgespeeld. Het is niet nodig om abonnee te zijn van Apple Music. Iedereen kan via de Muziek-app of met Siri Nederlandse, Belgische en internationale radiozenders afspelen.

