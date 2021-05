In deze FAQ over Apple Music Lossless Audio en Dolby Atmos lees je antwoorden op veelgestelde vragen. Wat heb je nodig, welke apparaten zijn geschikt en wat zijn de specificaties.

Vanaf aankomende juni kun je Apple Music in Dolby Atmos en Lossless Audio luisteren. Apple liet weten dat vanaf dat moment miljoenen nummers in de hogere geluidskwaliteit te beluisteren zijn, op een groot aantal apparaten. Maar je zit misschien nog met vragen over Apple Music en Lossless Audio. In deze FAQ over Lossless Audio bij Apple Music geven we antwoorden op veelgestelde vragen en delen we de interessante details en ontdekkingen met je.

#1. Wat is Lossless Audio en Dolby Atmos?

Apple introduceert zowel Dolby Atmos/ Spatial Audio als Lossless Audio voor Apple Music . Met beide functies klinkt de muziek een stuk mooier dan voorheen. Het is een soort opvolger van stereogeluid, waarbij de muziek niet alleen rijker klinkt maar waarbij het ook lijkt alsof je midden tussen de muziekinstrumenten staat. Bij de huidige stereokwaliteit heb je een linker en rechter kanaal, maar bij Dolby Atmos klinkt het van alle kanten. Lossless Audio streamt de muziek in veel hogere kwaliteit met een hogere bitrate. Het is een compressietechniek waarbij de geluidskwaliteit van het originele bestand behouden blijft.

#2. Wanneer kan ik luisteren met Dolby Atmos en Lossless Audio in Apple Music?

Apple heeft aangegeven dat Dolby Atmos/Spatial Audio en Lossless Audio vanaf juni dit jaar beschikbaar komen in Apple Music. Je hebt daar iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 en tvOS 14.6 of nieuwer voor nodig.

#3. Wat kost Apple Lossless Audio extra?

Om te luisteren in de betere geluidskwaliteit van Apple Music, hoef je niets extra’s te betalen. Iedereen die abonnee is van Apple Music kan er gebruik van maken, of je nou individueel, student of gezinsabonnee bent. Het enige wat je nodig hebt, is de juiste spullen en softwareversies.

#4. Welke nummers zijn beschikbaar in de hoge geluidskwaliteit?

Apple gaat veel nummers beschikbaar stellen in Dolby Atmos/Spatial Audio en Lossless Audio. Voor Dolby Atmos/Spatial Audio spreekt Apple over “duizenden nummers” die hiermee te beluisteren zijn. Artiesten moeten soms specifieke versies maken die hier gebruik van maken.

Voor Lossless Audio is het aanbod een stuk groter. Vanaf juni gaat het om 20 miljoen nummers die beschikbaar zijn. Voor het einde van het jaar is de complete bibliotheek van Apple Music beschikbaar in het Lossless Audio-formaat. Het gaat dan om meer dan 75 miljoen nummers.

Je ziet bij de nummers en albums met logo’s staan of het nummer geschikt is voor Dobly Atmos/Spatial Audio en/of lossless audio.

#5. Wat heb ik nodig om Apple Music in Lossless Audio en Dolby Atmos te luisteren?

Apple is behoorlijk ruim wat betreft de vereisten om te kunnen luisteren in Lossless Audio en Dolby Atmos. Apple heeft de volgende vereisten opgesteld:

Dolby Atmos/Spatial Audio

Om gebruik te maken van de functie heb, je in ieder geval iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 en tvOS 14.6 of nieuwer nodig. Daarnaast heb je één van de volgende toestellen nodig:

Lossless Audio

Voor Lossless audio zijn deze modellen geschikt:

Alle iPhones, iPads, Macs en Apple TV met iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 en tvOS 14.6 en nieuwer.

Voor Hi-Res Lossless heb je externe apparatuur nodig, zoals een USB-adapter die het signaal omzet van digitaal naar analoog.

Het is niet precies duidelijk of je voor de standaard lossless-versies ook nog extra spullen nodig hebt. Mogelijk vereist Apple een bedrade hoofdtelefoon, eventueel met een adapter. De AirPods zijn in ieder geval niet geschikt voor lossless audio. Dat geldt ook voor de AirPods Max, zelfs met een bedrade verbinding via een Lightning-kabel.

#6. Werkt de HomePod met Dolby Atmos en Lossless Audio?

De HomePod is geschikt om muziek af te spelen met Dolby Atmos/Spatial Audio. Dat zal mogelijk zijn na de benodigde HomePod software-update. Het werkt op zowel de gewone HomePod als de HomePod mini.

De HomePod ondersteunt helaas geen lossless audio. Zowel de HomePod als de HomePod mini kunnen dit formaat niet afspelen.

#7. Werkt Sonos met Dolby Atmos en Lossless Audio in Apple Music?

Je vraagt je misschien af of de Sonos-speakers die in huis staan, geschikt zijn voor het luisteren van Apple Music in Spatial Audio en/of lossless audio. We hebben geïnformeerd bij Sonos of de speakers de hogere geluidskwaliteit van Apple Music ondersteunen. Een woordvoerder van Sonos zegt tegenover iCulture het volgende:

Spatial Audio en Lossless Audio van Apple Music zijn momenteel nog niet beschikbaar voor Sonos. We werken samen met onze muziekservicepartners, waaronder Apple, aan nieuwe functies en we zullen het laten weten als we nieuws hebben om te delen betreffende dit specifiek.

Het lijkt er dus op dat Sonos niet direct ondersteuning gaat bieden als je Apple Music luistert via het Sonos-systeem. Hoe dat zit als je bijvoorbeeld via de Sonos Arc (die Dolby Atmos heeft) Apple Music afspeelt via een Apple TV, is niet helemaal duidelijk.

#8. Werkt AirPlay voor het afspelen van Dolby Atmos en Lossless Audio kwaliteit?

Het is op dit moment nog niet bekend of AirPlay ondersteunt wordt voor het afspelen van Apple Music in de hogere geluidskwaliteit. Lossless audio wordt vermoedelijk niet ondersteunt, maar daar is nog geen officiële uitspraak over gedaan. We weten dus nog niet of je Apple Music met bijvoorbeeld Dolby Atmos kan streamen naar een geschikte AirPlay 2-speaker.

#9. Kan ik via de Android-app luisteren via Dolby Atmos en met Lossless Audio?

De Android-versie van Apple Music krijgt volgens MySmartPrice wel ondersteuning voor Lossless Audio (en de Hi-Res Lossless Audio variant), maar geen ondersteuning voor Dolby Atmos en Spatial Audio. Het is onbekend of dit later nog toegevoegd gaat worden.

#10. Hoe kan ik Dolby Atmos en Lossless Audio in Apple Music instellen?

Om te luisteren in Dolby Atmos/Spatial Audio of Lossless Audio, moet je dit mogelijk nog activeren. Je hebt dus in ieder geval iOS 14.6 en nieuwer nodig, die in juni verwacht worden.

Dolby Atmos/Spatial Audio

Gebruik je AirPods of een Beats-geschikte hoofdtelefoon, dan wordt de muziek automatisch afgespeeld in Dolby Atmos/Spatial Audio indien het nummer daarvoor geschikt is. Dat geldt ook als je luistert via de speaker van de iPhone, iPad of Mac. Voor andere hoofdtelefoons moet je dit nog apart inschakelen:

Ga op een toestel met de nieuwste software-versie naar de Instellingen-app. Kies voor Muziek > Audio en kies bij Dolby Atmos voor Altijd aan.

Lossless Audio

Voor het luisteren in Lossless Audio, kun je zelf enkele instellingen zoals de geluidskwaliteit kiezen. Dit doe je zo:

Ga op een toestel met de nieuwste software-versie naar de Instellingen-app. Tik op Muziek > Audiokwaliteit. Kies voor Lossless Audio of Hi-Res Lossless. Je kan dit zowel kiezen voor mobiele data als wifi-verbindingen.

#11. Hoeveel data verbruikt Dolby Atmos en Lossless Audio?

Het is nog niet bekend hoeveel extra data Dolby Atmos en Lossless Audio verbruikt, zowel voor het streamen als voor het lokaal opslaan van muziek. Hou er bij Lossless Audio rekening mee dat de bestandsgrootte toeneemt naarmate je een hogere geluidskwaliteit kiest. Vandaar dat Apple ook aparte instellingen biedt voor zowel het gebruik bij mobiele data als wifi-verbindingen.

#12. Wat zijn de specificaties van Lossless Audio bij Apple Music?

Bij de instellingen van Lossless Audio is er een aantal instellingen waar je uit kan kiezen. Dit zijn de opties:

16 bit met 44.1kHz (cd-kwaliteit)

24 bit met 48kHz (betere kwaliteit)

24 bit met 192kHz (Hi-Resolution Lossless)

Apple gebruikt voor de Lossless Audio het ALAC-formaat (Apple Lossless Audio Codec).

#13. Wat is het verschil tussen Dolby Atmos en Lossless Audio bij Apple Music?

Apple omschrijft Dolby Atmos als volgt:

Dolby Atmos is een audiostructuur waarin artiesten de muziek zo kunnen mixen dat het klinkt alsof de instrumenten zich overal om je heen bevinden.

Met Dolby Atmos zit je dus middenin de muziek, waarbij het niet alleen van links en rechts komt zoals bij stereo, maar ook om je heen, van boven en van achteren. Het is dus een soort 3D-audio.

In tegenstelling tot bij Spatial Audio voor films en series heb je bij Spatial Audio voor Apple Music geen specifieke set AirPods nodig.

Lossless Audio omschrijft Apple als volgt:

Lossless audio is een compressie­techniek die de originele bestandsgrootte van een nummer verkleint, terwijl alle data perfect behouden blijven.

Met Lossless audio klinkt de muziekkwaliteit dus beter. Bij de huidige muziek zorgt de gebruikte compressietechniek altijd voor wat kwaliteitsverlies, zeker bij streaming. Lossless wordt ook wel cd-kwaliteit genoemd, waarbij de muziek dus meer klinkt zoals bij de originele opname. Er is ook nog een hogere variant genaamd Hi-Res Lossless.

