Planten verzorgen kan soms een hele uitdaging zijn. Hebben ze wel genoeg water? Wanneer moet ik ze verpoten? Staan m’n planten genoeg in de zon? Wie volop wil kunnen genieten van zijn of haar planten, moet ze op tijd en goed verzorgen. Wij schotelen je de interessantste tuinapps voor iPhone en iPad voor, zodat je weet wanneer je radijsjes moet zaaien, de beukenhaag moet snoeien of kamerplanten moet ophogen. Of je nu groene vingers hebt of niet, deze apps zijn handige voor alle tuinmannen en -vrouwen!

Plantsome

Deze Nederlandse app is een uitkomst als je geen groene vingers heeft. Naast een uitgebreide plantendatabase kan Plantsome je ook helpen bij de verzorging. Zo ontvang je een melding als jouw plant weer water of voeding nodig heeft. Je krijgt meteen te zien hoeveel water de plant nodig heeft. Er is een logboek om af te lezen wat er mogelijk mis is gegaan met jouw app. Je kunt zoveel planten toevoegen als je zelf wilt. De score van deze app is niet zo hoog, maar er zitten wel een paar unieke functies in. Zo houdt Plantsome rekening met het lokale weerbericht en is de kennis van Nederlandse tuinders verwerkt in de app. Ook het algoritme om de waterhoeveelheid te berekenen is uniek.

PictureThis

PictureThis is een app waarmee je meer dan 1 miljoen planten kunt herkennen. De maker belooft een nauwkeurigheid van 98% – beter dan een doorsnee menselijke plantenkenner. Je weet dan meteen welke plant het is en hoe je ‘m moet verzorgen. Dit werkt met kunstmatige intelligentie en een zelflerend mechanisme, waardoor de app steeds slimme wordt. De basisfuncties bestaan uit het herkennen van planten, bloemen en bomen, het herkennen van plantproblemen zodat je weet hoe je het kan aanpakken en gidsen om de verzorging van je plant goed aan te pakken. Je kunt ook notities maken. De app probeert je wel een in-app abonnement aan te praten. Je krijgt dan de mogelijkheid om vragen te stellen aan botanisten, een snellere herkenning en

Blossom

Hoe kun je goed voor een plant zorgen als je niet weet wat voor soort het is? Blossom verhelpt dit probleem. Maak een foto van je plant en laat de app zoeken naar z’n naam. De app herkent meer dan 10.000 planten, bloemen, vetplanten en bomen, dus grote kans dat hij je uit de brand helpt. Als eenmaal bekent is welke plant je voor je neus hebt staan, geeft de app je tips voor de beste verzorging. Ook vertelt de app je hoeveel belichting en water de plant nodig heeft en hoe onderhoudsvriendelijkheid ‘ie is. Je kunt hier ook tips krijgen over eventuele extra voeding en de grond waarin de plant moet staan. Met Blossom kun je heel handig een herinnering instellen om je planten water te geven. Als je onbeperkt planten wil laten herkennen door de app, kun je een jaarabonnement afsluiten voor €10,99 per jaar.

MijnTuin

Op zoek naar een overzichtelijke plantenencyclopedie? Dan is de MijnTuin-app is de ideale tool. De app is het verlengstuk van MijnTuin.org, een community met zo’n 30.000 geregistreerde gebruikers. Via Plantenoverzicht krijg je een overzicht van populaire plantensoorten: van hortensia’s en buxus tot vlinderstruiken en groene munt. Elke plantensoort is geïllustreerd met één of meerdere foto’s en krijgt ook een uitgebreide hoeveelheid informatie, zoals groeihoogte, plantenfamilie en verzorgingsvoorschriften. Ook handig is het tabblad Taken. Hier kun je duidelijk aflezen in welke periode je de plant moet snoeien, wanneer ‘ie zal bloeien en hoe je de plant moet leiden of stekken. Wie zich aanmeldt bij MijnTuin.org krijgt via de app ook nog toegang tot het forum en kan een tuinkalender bijhouden. Het is al met al een overzichtelijke app boordevol nuttige informatie. Het is wel jammer dat de app nog niet is geoptimaliseerd voor iPhones met een notch.

Pokon

Heb je géén idee hoe je kamerplanten moet verzorgen? Dan leert Pokon je daar meer over. Je kent het merk van het krachtvoer voor planten, dus ze hebben veel kennis in huis over het verzorgen van planten. Via de app kun je een watergeefalarm instellen, waarmee je voorkomt dat je planten droog komen te staan. Een andere handige functie is de potgrondcalculator. Deze berekent precies hoeveel aarde je nodig hebt bij het oppotten, aanplanten of ophogen van je plantje. Ook kun je in de app terecht voor filmpjes met uitleg over verzorging en is er een nieuwspagina waar je de laatste tips en trends rondom planten vindt. Vooral leuk zijn de artikelen die je helpen met het uitkiezen van een kamerplant die voor jou het meest geschikt is.

Intratuin

Via de app bekijk je de meest actuele folder en het themamagazine van de Intratuin, maar krijg je ook een heleboel ideeën en weetjes voorgeschoteld. Via de app wordt je op de hoogte gebracht van de laatste trends voor in de tuin en zijn er bijvoorbeeld gratis plantencursussen te volgen. Je leert je er onder andere hoe je onkruid moet bestrijden, hoe je je kamerplanten moet verpotten of hoe je een eigen buitenkeuken kunt maken. Alle tips zijn stap voor stap omschreven en tonen je het nodige materiaal. Met één tik kun je de benodigdheden aan een boodschappenlijstje toevoegen. Een andere sterke troef van de app is de tuinkalender. Hier kun je per maand zien welke acties je in de tuin moet ondernemen. Wil je graag een nieuwe plant in je kamer? Met de AR-functionaliteit in de app check je hoe die plant in je woonkamer staat. Intratuin is een mooie app die je over een hele hoop verschillende dingen iets leert.

Gardena Smart System

De app van Gardena geeft je de ultieme controle over de planten in je tuin. Met deze app stuur je namelijk allerlei slimme apparaten in je tuin aan, waarmee je je grasmat zo strak maait als een biljartlaken en de vochtigheid in de bodem zeer nauwkeurig bepaalt. Als er een te late vochtigheid wordt gemeten door de sensoren, laat de slimme besproeiingsscomputer het in je achtertuin regenen. Het mooie is dat dit systeem van Gardena werkt met HomeKit. Hierdoor kun je alles in je tuin laten automatiseren en hoef je je dus eigenlijk nooit meer zorgen te maken over de bloemen en planten. Eerlijk is eerlijk, deze oplossing is aardig aan de prijs.

Bekijk ook HomeKit in de tuin: dit zijn je mogelijkheden Ook in de tuin komt HomeKit goed van pas. Met tuinverlichting, beveiligingscamera's, bewegingssensoren en allerlei andere accessoires die weer- en windbestendig zijn geef je je tuin een mooie upgrade. We bespreken in deze gids een aantal outdoor HomeKit-accessoires voor buiten.

Moestuintjes-apps

Eens in de zoveel tijd kondigt AH weer de Moestuintjes-actie aan. Er is een bijbehorende app waarmee je informatie kunt opvragen. Er zijn heel wat apps waarmee je je eigen groentetuin kunt plannen, waarbij je precies te zien krijgt wanneer je iets moet planten en wanneer je de eerste oogst kunt verwachten. Deze apps zijn vooral bedoeld voor het kweken van groente en fruit om zelf op te eten.

Bekijk ook Moestuintje-apps: met deze 6 apps kweek je zelf groente Heb je een moestuintje? Met deze apps krijg je waarschuwingen wanneer je moet zaaien, verpotten en verzorgen, zodat je groentes niet kunnen mislukken.

Dit zijn ook leuke apps om eens te bekijken:

Tuinders kalender (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Met de Tuinders kalender maak je een planning van een jaar voor je tuin. De app zegt wat je per plant moet doen en wanneer.

Hortus (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.2+) - Houd met Hortus precies bij welke planten waar staan en wanneer je ze zullen bloeien.

, iOS 11.2+) - Houd met Hortus precies bij welke planten waar staan en wanneer je ze zullen bloeien. Plantengids (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - De Plantengids-app bevat de informatie van meer dan 12.500 planten en kan je dus prima meer vertellen over de planten in je tuin.

Bonustip: slim tuintje voor binnen

Is het weer buiten nog net iets te slecht om lekker te gaan tuinieren, dan kun je ook binnenshuis beginnen. De Click and Grow Smart Garden is een slimme bak voor het kweken van basilicum en andere kruiden. Er zit een lamp in voor als de planten in een donker hoekje staan. Dergelijke slimme tuintjes heb je ook van Smartwares en andere aanbieders.

Wil je het liefst je hele tuin slim maken? Kijk dan eens naar onze HomeKit-accessoires voor de tuin!