Autoplay in Apple Music

Wanneer je autoplay gebruikt in Apple Music hoef je slechts één nummer af te spelen en de rest gebeurt vanzelf. Apple Music weet welke muziek erbij past zodat je binnen dezelfde genres blijft. Er is voor iOS 14 ook al een manier om iets soortgelijks te doen, met radiostations. Lees hier wat het verschil is en hoe je autoplay gebruikt vanaf iOS 14.

Radio en autoplay in Apple Music: dit is het verschil

Je kunt al jaren van een nummer een eigen radiostation maken. Apple Music zoekt hier vervolgens muziek bij en zal hiermee doorgaan tot je de muziek stopt. Als je het zo bekijkt is autoplay weinig vernieuwend, maar het ligt iets gecompliceerder.

Om een radiostation te luisteren moet je per keer dat je muziek luistert zelf een station aanmaken. Ook verschijnt ieder station in je recent afgespeelde muziek op het ‘Voor jou’-tabblad (‘Luister nu’ vanaf iOS 14), waardoor die geschiedenis een beetje gek eruit ziet. Met autoplay zet je de optie één keer aan en je hebt er geen omkijken meer naar. Je recent afgespeelde muziek laat niet allerlei willekeurige zelfgemaakte radiostations zien en bovendien kun je verder in de aankomende nummers kijken.

Autoplay instellen: zo doe je dat

Heb je een iPhone met iOS 14 of iPad met iPadOS 14, dan is het instellen simpel als wat. Gebruik je een HomePod, dan moet die ook zijn bijgewerkt naar iOS 14. Autoplay op Apple Music staat standaard uitgeschakeld, maar eenmaal ingeschakeld blijft het ook zo. Uiteraard kun je het wel zelf weer uitschakelen.

Autoplay op Apple Music werkt hetzelfde op de iPhone en iPad. Volg deze stappen om autoplay te activeren:

Open de Muziek-app en speel een nummer af. Tik rechtsonder op de drie streepjes. Selecteer rechtsboven het oneindigheidssymbool (officieel ‘lemniscaat’).

Als het knopje wit wordt staat autoplay aan. Je hoeft verder niets te doen. Heb je een nummer wat je zelf graag wil horen, dan kun je die nog gewoon toevoegen. Op de bovenstaande afbeelding zie je drie nummers die handmatig zijn toegevoegd aan de Volgende-lijst. Als de nummers zijn afgelopen neemt autoplay het weer over als jouw persoonlijke DJ.

Gebruik je CarPlay? Dan staat de autoplay knop prominent in beeld onder de voortgang in het liedje. Hiervoor moet je de Muziek-app in CarPlay openen. Wil je weten wat er nog meer nieuw is voor de Muziek-app in iOS 14? Bekijk dan ons artikel!