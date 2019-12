Muziek delen via je Apple Music-profiel

Alleen muziek luisteren is leuk, maar het is natuurlijk veel leuker als je muziek kunt delen met vrienden. In Apple Music is het mogelijk om in een openbaar profiel aan te maken, waarna vrienden je kunnen volgen. Je bepaalt zelf welke afspeellijsten je op je profiel plaatst en je ziet naar welke nummers je vrienden geluisterd hebben.

Apple Music: muziek delen met vrienden

Het is in Apple Music mogelijk muziek te delen met vrienden. Door een profiel met een unieke gebruikersnaam aan te maken, maak je je eigen profielpagina aan met daarin onder andere je favoriete afspeellijsten. Dit vind je op het Apple Music profiel van jou en van je vrienden:

Afspeellijsten: eigengemaakte lijsten die openbaar gedeeld zijn.

Waar je naar luistert: albums, andere afspeellijsten en meer waar je naar luistert.

Volgers en volgend: zie wie iemand volgt en door wie diegene gevolgd wordt.

Door je profiel openbaar te maken, kunnen andere gebruikers ernaar zoeken en je gedeelde afspeellijsten en beluisterde muziek bekijken. Je kan ook een privé profiel aanmaken. In dat geval moet iedereen jou een verzoek sturen voordat je muziek bekeken kan worden. Door een profiel aan te maken geef je Apple Music een sociaal tintje.

Profiel aanmaken in Apple Music

Om een profiel aan te maken en muziek te delen in Apple Music, doe je het volgende op een iPhone of iPad:

Open de Muziek-app. Ga naar Voor jou en tik rechtsboven op je profielfoto. Tik op de knop Ontdek waar je vrienden naar luisteren. Kies voor Aan de slag. Pas eventueel je naam en bijnaam aan. Bepaal wie jou mag zien: iedereen of alleen mensen die jij goedgekeurd hebt. Bij de laatste optie kunnen alleen mensen die jij goedgekeurd hebt je activiteiten zien. Kies de afspellijsten die je op je profiel wil plaatsen. Je kunt alleen kiezen uit de afspeellijsten die je zelf gemaakt hebt, niet de gecureerde Apple Music-afspeellijsten. Op de volgende pagina kun je vrienden zoeken en volgen. Op basis van je contacten wordt automatisch gezocht naar andere Apple Music-gebruikers. Op de laatste pagina stel je meldingen in. Je kunt meldingen krijgen voor nieuwe volgers, maar ook voor nieuwe releases van je favoriete artiesten en andere content. Tik op Gereed om het instellen af te sluiten.

Je kunt je eigen profiel altijd raadplegen door in de Voor jou-pagina op je profielfoto rechtsboven te tikken. Kies dan voor Bekijk profiel > Wijzig om enkele instellingen aan te passen, zoals wie jou kan volgen. Op je profiel vind je de afspeellijsten die je daarop geplaatst hebt, maar ook de nummers waar je naar geluisterd hebt.

Afspeellijsten op je profiel plaatsen in Apple Music

Als je extra afspeellijsten op je profiel wil plaatsen, doe je het volgende:

Ga naar Bibliotheek en selecteer Afspeellijsten. Kies de afspeellijst die je op je profiel wil plaatsen. Selecteer rechtsboven Wijzig. Zet de schakelaar bij Toon op mijn profiel en in ‘Zoek’ aan. Tik op Gereed op de wijziging op te slaan.

Vrienden zoeken in Apple Music

Als je vrienden toe wil voegen, dan gebruik je gewoon de zoekfunctie van Apple Music.

Open de Muziek-app. Voer in de zoekbalk de naam van je vriend of vriendin in. Scroll naar onderen naar het kopje Mensen. Tik eventueel op Bekijk alles. Kies het profiel van je vriend of vriendin en tik op Volg om hem of haar te volgen.

Wil je nogmaals zoeken door je eigen contactenlijst, dan kun je dit doen via de knop Volg meer vrienden onderaan je profiel. Ga hiervoor naar Voor jou en tik vervolgens op je profielfoto rechtsboven. Als je vrienden toegevoegd hebt, zie je hun profielfoto vanzelf bij afspeellijsten staan, zodat je ziet wie van je vrienden naar welke muziek luistert.

Beluisterde muziek delen in Apple Music

Je bepaalt zelf of de muziek waar je naar luistert gedeeld wordt met je Apple Music-vrienden. Dit pas je als volgt aan:

Ga in de Muziek-app naar het Voor jou-tabblad. Tik rechtsboven op je profielfoto en tik op Bekijk profiel. Je komt nu op je profiel. Tik op Wijzig. Scroll helemaal naar onderen naar het kopje Toon op profiel. Zet de schakelaar bij Luistert naar aan of uit.

Staat de schakelaar aan, dan verschijnt jouw profielfoto op albums en afspeellijsten waar je naar geluisterd hebt. Je vrienden zien dan de muziek die je afgespeeld hebt met jouw account. Dit verschijnt dan ook bij het kopje Vrienden luisteren naar in het Voor jou-tabblad.

Apple Music profiel privé maken

Je kan op elk moment je profiel privé maken, zodat alleen de mensen je profiel kunnen bekijken waar je toestemming voor gegeven hebt. Dit doe je zo:

Ga in de Muziek-app naar het Voor jou-tabblad. Tik rechtsboven op je profielfoto en tik op Bekijk profiel. Je komt nu op je profiel. Tik op Wijzig. Onder het kopje Wie kan je activiteit volgen kies je voor Personen die jij kiest.

Privéprofielen herken je aan het slotje. Met de knop Nodig uit stuur je diegene een uitnodiging om hem of haar te kunnen volgen.