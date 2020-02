Songteksten bekijken in Apple Music op iPhone, iPad en Apple TV

Zing mee met je favoriete nummers in Apple Music! Je kan op je iPhone, iPad en Apple TV de songteksten van een nummer bekijken. In dit artikel leggen we uit waar je in Apple Music songteksten vindt.

Lyrics to Live By

Real-time songteksten zijn nieuw in iOS 13 en om dat te vieren heeft Apple een nieuwe videoserie gemaakt: ‘Lyrics to Live By’. Hier krijg je video’s van populaire artiesten te zien, die vertellen wat de songteksten van hun nummers betekenen en waar ze de inspiratie vandaan haalden. We zien onder andere Halsey en Hunter Hayes.

Volgens Apple bieden songteksten vaak onbetaalbare levensadviezen, dus je kunt maar beter goed opletten wat er in de muzieknummers wordt gezegd. Bovendien leer je de artiesten op een heel andere manier kennen en waarderen.

Apple heeft ook een selectie gemaakt van ‘Modern Masters’, met artiesten zoals Bebe Rexha, Jack Antonoff, Julia Michaels en meer. Je ziet welke nummers ze voor zichzelf hebben geschreven, maar ook voor anderen. Je vindt de nieuwe pagina op het tabblad Ontdekken van Apple Music of via deze link (wij moesten meermaals proberen om het werkend te krijgen).

Hieronder bespreken we hoe je songteksten bekijkt op verschillende apparaten. Leuk om te weten is dat je in tvOS 13 van je Apple TV een karaoke-machine kunt maken door de teksten live te laten meescrollen.

Songteksten in Apple Music

Op je iPhone, iPad en Apple TV is het mogelijk om mee te blèren met je favoriete muziek als je abonnee bent van Apple Music. De Muziek-app geeft namelijk van heel veel liedjes de songteksten weer, zodat je precies weet wat er zoal gezongen wordt of waar een liedje over gaat. Je kunt sinds het voorjaar van 2019 zelfs zoeken in songteksten. In deze tip lees je hoe de songteksten kunt bekijken en doorzoeken in iOS, op de Apple TV en op de Mac.

Apple Music songteksten bekijken op iPhone en iPad

Sinds iOS 13 is er een vernieuwde weergave om songteksten te bekijken. De tekst scrolt automatisch mee met de muziek. Deze functie is afkomstig van Shazam, de app die Apple heeft overgekomen.

Je activeert de songtekst-mode door op het quote-icoontje linksonder te tikken bij het huidige nummer. Je komt vervolgens in een nieuwe full screen songtekst-mode. De achtergrond bestaat uit de kleuren van de albumcover die over het scherm vloeien. Zodra de zang begint zal de tekst automatisch meescrollen, maar je kunt zelf ook door het nummer scrubben door in de tekst te scrollen.

Nog niet alle nummers zijn voorzien van songteksten. Je kunt in dat geval nog steeds gebruikmaken van de mooie vloeiende achtergrond. In plaats van songtekst krijg je gewoon de normale knoppen te zien.

De songteksten worden alleen getoond voor Apple Music, niet als je naar eigen nummers luistert.

Heb je een oudere iOS-versie (iOS 12 of eerder), dan bekijk je de songteksten op een andere manier:

Speel een nummer af via Apple Music in de Muziek-app. Zorg dat de albumhoes en de afspeelknoppen in beeld zijn. Tik rechtsonder op de drie puntjes voor meer opties. Kies vervolgens voor Songtekst.

Apple Music songteksten bekijken op de Apple TV

Apple Music is ook beschikbaar op de vierde generatie Apple TV, waardoor je ook daar de teksten van een liedje kunt bekijken. Net als op de iPhone en iPad kan het hier op twee manieren:

Open de Muziek-app en speel een nummer af. Drop op het touchpad van de Siri Remote. Er verschijnen nu boven de albumhoes meerdere opties. Selecteer daar boven het icoontje dat wit gemarkeerd is op de onderstaande screenshot.

De songtekst wordt nu direct weergegeven. Scrollen doe je met het touchpad op de Siri Remote. Om terug te keren naar de vorige pagina, druk je op de Menu-knop op de afstandsbediening. Een andere manier om songteksten te bekijken, doe je als volgt:

Zoek een nummer op waarvan je de teksten wilt bekijken. Zet de cursor op het desbetreffende nummer en hou de touchpad van de Siri Remote ingedrukt. Er verschijnen nu allerlei opties. Kies onderaan voor Songtekst.

Op de Apple TV kun je de songteksten live laten meelopen, zodat een soort karaokemachine ontstaat. Hoe je karaoke op de Apple TV doet, lees je in onderstaande tip.

Apple Music songteksten bekijken op de Mac en pc

In iTunes op de Mac en pc kan je ook de songteksten bekijken. Dit doe je als volgt:

Open iTunes en klik linksboven op Muziek. Zoek een nummer uit je bibliotheek of de Apple Music-catalogus. Speel het nummer af en klik in de speler bovenaan op de knop aan de rechterkant, te herkennen aan de drie streepjes met stipjes. Klik daarna op de knop Songtekst.

Wist je dat je ook muzieknummers kan zoeken met songteksten? Dit komt van pas als je niet de titel of de artiest weet, maar wel een deel van de tekst van het nummer. In onze tip lees je hoe je dat doet.

