Je kunt nummers in Apple Music afspelen met Dolby Atmos, voor een meer ruimtelijke ervaring. Hoe schakel je Dolby Atmos in, wat heb je nodig en hoe ontdek je geschikte nummers?

Sinds begin juni 2021 ondersteunt Apple Music Dolby Atmos. Dolby Atmos is een standaard voor audio, waarbij alles veel ruimtelijker klinkt dan bijvoorbeeld bij stereo. Muziek klinkt niet alleen van links en rechts, maar ook van achter, voren, boven en onder. Het wordt ook wel omschreven als 3D-audio of ruimtelijke audio. Maar om naar Dolby Atmos te luisteren in Apple Music heb je wel het één en ander nodig en moet je soms wat functies inschakelen. We leggen je hier uit hoe je in Apple Music Dolby Atmos moet instellen.

Dit heb je nodig voor Dolby Atmos bij Apple Music

Om nummers op Apple Music met Dolby Atmos te luisteren, heb je in ieder geval iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 en tvOS 14.6 of nieuwer nodig en een Apple Music-lidmaatschap. Luisteren kan op de volgende manieren:

Het voordeel van het luisteren via AirPods of een geschikte Beats-hoofdtelefoon, is dat het helemaal automatisch gaat. Je hoeft in dat geval geen instellingen aan te passen. Gebruik je een hoofdtelefoon van een ander merk, dan moet je nog wel wat instellingen aanpassen.

Bekijk ook Wat is Dolby Atmos en waarom wil je het hebben? Met Dolby Atmos heb je een nog mooier ruimtelijk geluid. Op welke Apple-producten is Dolby Atmos beschikbaar en wat heb je eraan? Is de audiokwaliteit echt beter? Alles over Dolby Atmos lees je hier.

HomePods zijn momenteel nog niet geschikt om muziek met Dolby Atmos af te spelen. Dat kan alleen bij de grote HomePod als deze gekoppeld is aan een Apple TV 4K.

Dolby Atmos voor Apple Music instellen

Om muziek met ruimtelijke audio af te spelen, moet je in sommige gevallen dus wat instellingen aanpassen. Controleer dan of alles goed ingesteld staat:

iPhone en iPad

Ga naar Instellingen > Muziek. Tik op Dolby Atmos. Kies de juiste instelling. In veel gevallen is Automatisch voldoende. Wil je luisteren op een koptelefoon of op een luidspreker, dan kies je voor Altijd ingeschakeld. Hou er rekening mee dat niet alle luidsprekers ondersteund worden.

Mac

Open de Muziek-app. Klik in de menubalk op Muziek > Voorkeuren. Klik op Afspelen en kies bij Dolby Atmos voor de gewenste instelling (Automatisch, Altijd ingeschakeld of Uit).

Apple TV

Ga naar Instellingen > Apps. Kies voor Muziek. Zet de optie Dolby Atmos op Automatisch of Uit.

Muziek luisteren in Dolby Atmos

Als je de juiste spullen hebt en alles goed ingesteld is, gaat het luisteren naar Dolby Atmos vrijwel automatisch. Je hoeft alleen maar een geschikt nummer te zoeken om de muziek met ruimtelijke audio af te spelen. Nummers spelen net als alle andere nummers gewoon af via de Muziek-app en zijn ook gewoon in afspeellijsten te plaatsen, aan je bibliotheek toe te voegen en te liken.

Hou er wel rekening mee dat je gedownloade nummers opnieuw moet downloaden als je deze in Dolby Atmos wil luisteren (indien beschikbaar). Verwijder daarom het nummer van je toestel en download hem opnieuw. Bij elke download zit zowel de Dolby Atmos-versie (indien beschikbaar) als de stereoversie ingebouwd.

Tip: soms klinken stereonummers een stuk harder als je deze afspeelt na een Dolby Atmos-geschikte track. Schakel in dat geval de Geluidscontrole in. Je doet dit via Instellingen > Muziek > Geluidscontrole.

Nummers zoeken in Dolby Atmos

Op moment van schrijven zijn er duizenden nummers beschikbaar met Dolby Atmos. De komende maanden wordt dit gaandeweg steeds meer uitgebreid. Albums en nummers met Dolby Atmos herken je op twee manieren: aan het logo bij het album of tijdens het afspelen van een nummer. Hou er rekening mee dat het logo bij het album alleen zichtbaar is als alle nummers op dat album in Dolby Atmos beschikbaar zijn.

Er zijn twee plekken waar je naar geschikte nummers kan zoeken:

Via Ontdek-tabblad: Bij Ontdek vind je een selectie van uitgelichte nummers, afspeellijsten op genre en meer. Je kan daar ook het verschil luisteren tussen Dolby Atmos en stereo bij twee nummers, onder begeleiding van Zane Lowe.

Via Zoek-tabblad: Tik bij Zoek op de categorie Ruimtelijke audio om meteen naar het speciale onderdeel in de Muziek-app te gaan.

Check ook deze directe link om meteen naar het juiste onderdeel in de Muziek-app te gaan. Je vindt daar een selectie van geschikte nummers die regelmatig wordt bijgewerkt.

Naast Dolby Atmos is er ook lossless audio voor Apple Music. Daarmee ligt de audiokwaliteit een stuk hoger, maar je hebt daar wel speciale apparatuur voor nodig. In onze FAQ over Apple Music met lossless audio lees je daar meer over. Je leest ook antwoorden op veelgestelde vragen over Dolby Atmos.