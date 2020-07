Wil je van Spotify naar Apple Music overstappen of andersom? Het kan een flinke klus zijn om alles met de hand over te zetten, zeker als je muziekbibliotheek groot is. Gelukkig zijn er meerdere diensten beschikbaar die je helpen om van Apple Music naar Spotify (of andersom) over te stappen en wij lichten een aantal daarvan uit.

Overstappen tussen muziekdiensten

Als je wil overstappen van muziekstreamingdienst zijn daar verschillende tools voor. Sommigen zijn gratis, voor andere moet je betalen. In deze tip nemen we steeds als voorbeeld dat je wil overstappen van Spotify naar Apple Music, maar het werkt ook andersom. Je kunt hiermee dus ook overstappen van Apple Music naar Spotify.

Overstappen met Tune My Music

Tune My Music is gratis te gebruiken. Door simpelweg in te loggen met je Spotify-account en je Apple ID krijg je een overzicht met al jouw bestaande playlists. Je kunt kiezen welke je wil meenemen en welke je niet meer wil hebben. Standaard is alles geselecteerd. De volgende stap is het bevestigen van de overdracht en Tune My Music zal alles wat gematcht kan worden overzetten.

Als een of meerdere nummers niet gematcht kunnen worden betekent het dat een nummer bijvoorbeeld wel op Spotify staat en niet op Apple Music. Het kan ook komen door een afwijkende naam op beide diensten, waardoor het algoritme ze niet bij elkaar kan zoeken. Gelukkig krijg je na het overzetten een lijst met alle nummers die niet overgezet konden worden, zodat je die achteraf nog handmatig kunt toevoegen.

Overstappen met Stamp

Stamp kost een paar euro om te gebruiken en is beschikbaar voor Mac, Windows, iOS en Android. Als je jouw account op verschillende apparaten wil beheren moet je de iets duurdere bundel aanschaffen. Wil je alleen een paar liedjes overzetten, dan is de dienst gratis. Je kunt zonder betaling 10 nummers tegelijk overzetten.

In de iOS-app log je in met je Spotify-account en je selecteert de playlists die je wil overzetten. Na het inloggen met je Apple ID kan de overdracht beginnen. Voordeel van Stamp is dat de app vrij snel werkt en fraai is ontworpen.

Met Stamp kun je makkelijker je muziek overzetten omdat het ook op je iPhone werkt. De dienst overtuigt ons echter niet om het boven bijvoorbeeld Tune My Music te kiezen. Zo vaak wissel je niet van streamingdienst. Je betaalt echt voor dat beetje extra gemak, wat je bij Stamp krijgt.

Overstappen met SongShift

Met SongShift kun je voor een paar euro je hele muziekbibliotheek overzetten op je iPhone. Je kunt ook de gratis variant gebruiken als je één album of één afspeellijst wil overzetten. SongShift is alleen te gebruiken op de iPhone. Ook deze app is mooi ontworpen. Allereerst log je in met Spotify en je Apple ID. Je kunt nu kiezen of je een album, afspeellijst of los nummer wil overzetten. Na het selecteren begint de overdracht.

SongShift houdt een geschiedenis bij van alle nummers die je al hebt overgezet. Handig voor als je vaker muziek overzet en even wil controleren wat je wel en niet al hebt gedaan.

