Is de App Store vastgelopen, willen apps niet updaten, of krijg je een bepaalde app-update nog niet te zien? Met deze tips helpen we je op weg.

De App Store werkt meestal probleemloos, maar het kan ook voorkomen dat je app-updates niet ziet, dat apps niet willen updaten of dat er een vreemde weergave te zien is op één van de App Store-tabbladen. Hieronder geven we enkele tips om dit op te lossen als updates in de App Store zijn vastgelopen.

App Store verversen door te trekken

Zit je ongeduldig te wachten op een bepaalde app-update of lukt het niet om bepaalde apps te updaten, dan kan het helpen om het Updates-menu te verversen. Dit doe je door je vinger op het scherm te leggen en omlaag te trekken.

Tik op Werk alle bij om alle klaarstaande updates te installeren. Je kunt ook ervoor kiezen om app-updates automatisch te installeren. De onderstaande tip legt uit hoe dat werkt.

Bekijk ook Zo kun je apps automatisch updaten op iPhone en iPad Wil je automatisch app-updates installeren op je iPhone of iPad? Volg dan de stappen in deze tip, zodat je updates van apps automatisch kunt downloaden en installeren. We leggen ook uit hoe je het automatisch updaten van apps weer kunt uitschakelen.

Alternatieve oplossing

Een andere manier is om de App Store-app af te sluiten en opnieuw te starten door deze te verwijderen uit je recent geopende apps. In onderstaande tip lees je meer over hoe je een app gedwongen kunt afsluiten, mocht je met een specifieke app tegen problemen aan lopen. Denk aan dat de hele app vastloopt of dat een knop niet reageert.

Bekijk ook Zo sluit je apps op de iPhone - en waarom je dat liever niet geforceerd moet doen Wil je een app sluiten om weer naar het beginscherm terug te keren? Of wil je een app compleet stoppen door deze uit het geheugen te halen? In deze tip lees je alles over apps afsluiten op je iPhone. Hoe doe je dat op de verschillende iPhone-modellen en wanneer heeft het zin om een app geforceerd te stoppen? Wij leggen het je uit.

App Store traag, vastgelopen of rare weergave?

Het komt ook wel eens voor dat de App Store traag is of dat een bepaalde pagina een rare opmaak heeft. Geen paniek! Het kan gebeuren dat het druk is op de servers van Apple, of dat er sprake is van een storing. Als je even geduld hebt en een uurtje later weer even probeert, is het probleem waarschijnlijk alweer opgelost.

Je kunt op de statuspagina controleren of er sprake is van een iCloud storing, maar vaak is er sprake van een kortdurende glitch die niet ernstig genoeg is om de storingspagina te tonen.

Bekijk ook Storing bij iCloud? Zo vraag je de status van iCloud-diensten op Is er een iCloud storing? Bij Systeem Status op de website van Apple kun je zien of er technische problemen met iMessage, iTunes en andere iCloud diensten zijn.

Een heel ander probleem is dat er geen app-update verschijnt, terwijl je net op iCulture hebt gelezen dat jouw favoriete app een update heeft gekregen. Dat kan verschillende redenen hebben. Een mogelijke verklaring is dat de ontwikkelaar heeft gekozen voor geleidelijke uitrol van de app-update. Om capaciteitsproblemen te voorkomen wordt de update dan mondjesmaat beschikbaar gesteld. Jij ziet de update nog niet, terwijl een vriend al wel de update kan installeren. Je zult dan even geduld moeten hebben.

Als de ontwikkelaar een update pas nét in de App Store heeft gezet, moet het nog worden goedgekeurd door Apple. Dat kan 48 uur duren, maar vaak is het sneller. Ook hier moet je dus nog wat meer geduld hebben.

Een andere verklaring is dat de nieuwe functies in de app beschikbaar komen, zonder dat een update nodig is. Dit gebeurt bijvoorbeeld vaak bij Facebook. Nieuwe functies zitten dan al een tijdje in de app en worden op afstand geactiveerd, soms maar voor een beperkte groep gebruikers. Daardoor kan het gebeuren dat jij een bepaalde functie (of een ander uiterlijk van de app) al wel te zien krijgt, maar een vriend nog niet.

