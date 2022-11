Je kunt eerder gekochte apps altijd in de Mac App Store terugvinden, downloaden en installeren. In dit artikel zie je welke apps je eerder hebt gekocht en gedownload.

Het is niet nodig om alle apps die je via de Mac App Store hebt gekocht, op je Mac te laten staan. Zolang de software verkrijgbaar is in de Mac App Store kun je het altijd opnieuw downloaden en installeren. In de softwarewinkel kun je een complete lijst opvragen van alle programma’s die je in de loop van de tijd hebt gekocht bij Apple. Bovendien kun je meteen even kijken welke lopende app-abonnementen er nog actief zijn.

Mac App Store aankopen bekijken en apps opnieuw downloaden

De aankopen van de Mac App Store zijn eenvoudig te bekijken. Kijk maar:

Open de App Store op je Mac. Klik links onderin op je accountnaam. Je ziet nu een overzicht van eerder gedownloade apps. Maak je deel uit van een gezin, dan kun je bij Gekocht door op je naam klikken en de aankopen van andere gezinsleden bekijken.

Als een programma op je Mac staat, dan staat er een knop Open bij, zodat je het programma meteen kunt openen. Indien dit niet het geval is staat er de wolkje, waarmee je een eerder gekocht programma opnieuw downloadt en installeert. We hebben een aparte tip over het bekijken van onvoltooide downloads in de Mac App Store.

Bekijk ook Bekijk onvoltooide downloads in de Mac App Store Bekijk of er onvoltooide downloads in de Mac App Store staan met deze tip. Soms wordt het downloaden afgebroken als je bijvoorbeeld snel je MacBook dichtklapt. Hoe zorg je dan dat de app-update toch weer van start gaat?

Klik op de link Accountinstellingen om meer informatie te zien over je aankopen, bijvoorbeeld welke betaalmethode je hebt ingesteld en welke lopende app-abonnementen nog actief zijn.

Ook op de iPhone, iPad en in iTunes kun je je aankoopgeschiedenis bekijken. Ook kun je daar alle aankopen van gezinsleden bekijken, mits ze dat ingeschakeld hebben.

Bekijk ook Eerdere aankopen in de App Store bekijken: zo vind je je aankoopgeschiedenis Welke apps heb je eerder gekocht? Bekijk je aankoopgeschiedenis in de App Store op je iPhone en iPad. Alle apps die je eerder hebt gedownload kun je opnieuw installeren, zonder kosten als je hetzelfde Apple ID gebruikt. Deze tip legt uit hoe dat werkt.