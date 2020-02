Verbinding met App Store mislukt: dit kun je eraan doen

Krijg je een melding 'Verbinding met App Store mislukt' of 'Verbinding met iTunes Store mislukt'? Of krijg je alleen een witte pagina te zien? Met deze tips helpen we je weer op weg.

Verbinding met App Store mislukt

Je wil een nieuwe app installeren of updaten, maar krijgt een melding ‘Verbinding met App Store mislukt’. Of de App Store verschijnt wel, maar alles blijft wit. Het kan op elk moment gebeuren en het betekent dat je even geen toegang hebt tot de App Store. Er kunnen twee oorzaken zijn: een storing bij Apple of een haperende netwerkverbinding op jouw iPhone of iPad. In deze tip lopen we beide oorzaken langs en vertellen we hoe je het kunt oplossen.

App Store storing

Het komt regelmatig voor dat de App Store niet bereikbaar is. Er kan sprake zijn van een tijdelijke storing. Opmerkelijk daarbij is dat niet iedereen er last van heeft: terwijl de ene persoon geen toegang heeft tot de App Store, kan iemand anders gewoon apps updaten. Apple heeft een statuspagina met iCloud storingen, waarop je kunt zien welke diensten last hebben van storing. Of zoals Apple het noemt: ‘serviceonderbrekingen’. Vaak staat bij deze storingen welk percentage van de gebruikers er last van heeft, bijvoorbeeld 1,5%. Dit is ook de reden waarom sommige mensen wel last hebben van een App Store-storing en anderen niet. De storing geldt vaak ook voor de iTunes Store en je krijgt dan een soortgelijke melding ‘Verbinding met iTunes Store mislukt’.

In dit geval zit er niets anders op dan geduldig af te wachten tot de storing weer voorbij is.

Geen verbinding met App Store

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat de verbinding eruit ligt. Check of je iPhone of iPad is verbonden met internet door in een browser iCulture.nl (of een andere website) te openen. Probeer ook eens met een andere iPhone of iPad op hetzelfde netwerk verbinding te maken. Als dit op andere apparaten ook niet lukt, kan het aan je router liggen. Ben je buitenshuis, controleer dan of het gebruik van mobiele data is toegestaan. Dit doe je via Instellingen > Mobiel netwerk > Mobiele data.

Andere oorzaken

Er kunnen nog meer oorzaken zijn, waardoor er geen verbinding met de App Store mogelijk is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je niet bent ingelogd met een gelding Apple ID. Hiervoor kun je het beste naar de Instellingen-app gaan en opnieuw inloggen. Eerst uitloggen en vervolgens weer inloggen kan ook helpen. Apple vraagt soms naar aanvullende informatie voordat je je account kunt gebruiken, bijvoorbeeld als je creditcard verlopen is.

Het helpt altijd om je software bij te werken naar de nieuwste versie van iOS, macOS of tvOS.

En vergeet ook niet de datum en tijd van je iPhone, iPad of Mac te controleren. In iOS ga je hiervoor naar Instellingen > Algemeen > Datum en tijd. Schakel de optie in om de tijd automatisch aan te passen. Door een onjuist ingestelde tijd kan Apple bepaalde content niet tonen of het downloaden van apps tegenhouden.

Loop ook even deze mogelijke oplossingen langs:

Sluit de App Store af en start deze opnieuw op.

Zet je iPhone of iPad enige tellen in vliegtuigmodus.

Herstart je iPhone of iPad.

