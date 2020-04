Met Sign In with Apple kun je bij diensten en apps inloggen met je Apple-gegevens. Maar wat zijn de voordelen van Sign in with Apple en wat kun je ermee? In dit artikel lees je alles over het aanmelden via Apple in apps en diensten.

Je kent het misschien wel: je hebt een nieuwe app gedownload en wil zo snel mogelijk van start gaan. Het introductiescherm waar je een account moet aanmaken verschijnt in beeld. Er is een optie om een account aan te maken via je Facebook- of Google-account. Je kiest voor één van de twee mogelijkheden om je snel aan te melden. Maar wist je dat je het risico loopt dat je gegevens gedeeld worden met Facebook en Google? Apple heeft nu zelf een soortgelijke inlogmethode, genaamd Sign In with Apple (Log in met Apple). Maar dan wel met privacy en veiligheid voorop.

Wat is Sign In with Apple (Log in met Apple)?

Sign In with Apple is een nieuwe aanmeldoptie voor apps en diensten. Het is een alternatief voor het geven van je e-mailadres en het kiezen van een nieuw wachtwoord en voor de soortgelijke diensten van Facebook en Google. Zodra je ergens de knop van Sign In with Apple tegenkomt, kun je je in een paar stappen aanmelden voor de desbetreffende dienst. Hiervoor gebruik je je e-mailadres en wachtwoord van je Apple ID.

Waar is aanmelden via Apple beschikbaar?

De Sign In with Apple-knop is beschikbaar in zowel apps als websites. Je kan dus ook op het web deze knop tegenkomen. Apple stelt de aanmeldoptie verplicht voor apps die ook de Google- en/of Facebook-variant aanbieden en zelf geen alternatieve optie bieden, zoals aanmelden via een e-mailadres.

Je kan de optie dus gebruiken op een iPhone, iPad, Mac en Apple Watch, maar ook op het web via een Windows-pc of via een Android-toestel. Het enige wat je hoeft te onthouden zijn je inloggegevens van je Apple ID. Op een iPhone, iPad en Mac met iOS 13, iPadOS 13 en macOS Catalina en later, gebruikt de aanmeldoptie het account dat op je toestel ingesteld is. Op oudere versies en op niet Apple-apparaten moet je de gegevens handmatig invullen.

Bij iCulture hebben we de functie geïmplementeerd in onze WordPress-omgeving, zodat we daar eenvoudig kunnen inloggen met onze Apple-gegevens.

Apps met Sign in with Apple

Ontwikkelaars moeten de dienst wel aanbieden en hun apps ervoor aanpassen. Het aantal apps dat hier gebruikt van maakt, blijft groeien. Dit zijn een aantal bekende apps die dit reeds geïmplementeerd hebben:

Als je al een account bij een Sign In with Apple-geschikte app hebt, kun je deze in de meeste gevallen overzetten naar Apple’s eigen systeem. Kijk hiervoor in de instellingen van de desbetreffende app om je account om te zetten. Voor nog meer apps die de functie ondersteunen check je deze lijst.

Vanaf 30 juni 2020 zijn apps met een accountsysteem verplicht om Sign In with Apple aan te bieden. Deze eis geldt als apps bijvoorbeeld al inloggen met Facebook en Google ondersteunen, maar geen alternatief bieden zoals registeren en inloggen met een e-mailaccount.

Wat zijn de voordelen van Sign In with Apple?

Er zitten meerdere voordelen aan het aanmelden via Apple. Belangrijk zijn daarbij je privacy, veiligheid en het gebruiksgemak van de functie.

Privacy: veiliger alternatief voor Google en Facebook

Zodra je je ergens aanmeldt via Facebook of Google, worden daarbij gegevens gedeeld met een derde partij. Volgens Google gaat het daarbij alleen om naam, e-mailadres en profielfoto. Maar uit eerdere gebeurtenissen rondom Facebook is wel duidelijk geworden dat je nooit zeker weer of ook gegevens zoals geslacht, leeftijd, locatie en vriendenlijst worden gedeeld. Dit is kostbare informatie, waarmee bedrijven een compleet profiel van jou op kunnen bouwen. Je kan op deze manier ook makkelijk gevolgd worden op het internet, helemaal als je voor veel verschillende diensten deze inlogmethode gebruikt.

Apple belooft dat er geen enkele vorm van tracking plaatsvindt. Je hebt bovendien zelf in de hand wat je deelt. Zodra je je aanmeldt, krijg je de vraag welke informatie je wil delen. Denk aan je naam, maar ook je e-mailadres. Voor je e-mailadres heb je de keuze om je daadwerkelijke adres te delen of om een alias aan te maken, die bestaat uit een reeks cijfers en letters. Je voorkomt hiermee dat bedrijven jouw persoonlijke e-mailadres in handen krijgen. Het willekeurige adres stuurt alle mailtjes die van die dienst komen door naar jouw eigen e-mailadres. Per dienst maak je zo’n willekeurig e-mailadres aan en je kan het ook weer verwijderen als je de dienst waar je je aangemeld hebt niet meer wil gebruiken.

Veiligheid: altijd tweefactor en minder kans op hacking

Sign In with Apple maakt gebruik van dezelfde tweefactorauthenticatie als voor je Apple ID. Zodra je je ergens aanmeldt, moet je je aanmeldpoging toestaan op een vertrouwd apparaat en de zescijferige code overtypen. Hierdoor kan iemand niet zomaar inloggen met jouw gegevens in apps of diensten, omdat er dus altijd fysieke toegang moet zijn tot jouw persoonlijke apparaten.

Dit voorkomt ook dat hackers makkelijker toegang krijgen tot jouw account. Als jouw inloggegevens van Facebook op straat komen te liggen, kunnen hackers ook makkelijker toegang krijgen tot de diensten waarmee je je via Facebook hebt aangemeld. Zeker als je geen tweefactorauthenticatie ingesteld hebt, is de kans op hacking daardoor groter.

Gebruiksgemak: eenvoudig en snel inloggen

Ook de gebruiksgemak speelt een grote rol. Zodra je je ergens aanmeldt, gebruik je Face ID of Touch ID om je aanmelding te bevestigen. Je hoeft dan dus geen wachtwoord in te vullen of gebruik te maken van een wachtwoordenapp. Om ervoor te zorgen dat de inlogoptie op zoveel mogelijk plekken beschikbaar komt, stelt Apple Sign In with Apple verplicht voor alle apps die ook het aanmelden via Google en Facebook ondersteunen.

Het voordeel is ook dat je niet voor elke dienst een apart account aan hoeft te maken met een nieuw ingewikkeld wachtwoord. Het is daarmee veiliger, want je hoeft je niet druk te maken om een nieuw wachtwoord die extern opgeslagen wordt en je komt ook niet in de verleiding om een eenvoudig wachtwoord te gebruiken of een eerder gekozen wachtwoord in te stellen. In een paar tikken meld je je aan bij de nieuwe dienst en je bepaalt zelf welke gegevens je deelt.