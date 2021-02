App Store scam herkennen en voorkomen

De App Store is de enige officiële plek waar je apps voor je iPhone of iPad kan downloaden. Apple heeft voor de App Store diverse richtlijnen opgesteld waar ontwikkelaars aan moeten voldoen. Toch zijn er nog altijd apps die misbruik maken van de situatie, helemaal als het aan komt op dure app-abonnementen. Met neppe reviews en misleidende screenshots hopen ze je te overtuigen voor het afsluiten van een veel te duur betaald lidmaatschap. Hoe herken je deze scam apps in de App Store en hoe kom je er vanaf?

Scam apps herkennen: zo herken je frauduleuze App Store apps

Dergelijke apps worden ook wel fleeceware-apps genoemd. We hebben op iCulture met enige regelmaat geschreven over dergelijke praktijken. Apple verwijdert ook regelmatig scam-apps, maar er glipt er altijd wel eentje tussendoor. Soms gaat het om niet functionerende apps, met als enige doel om geld van jou te vangen.

Het herkennen van dergelijke apps kan soms lastig zijn, maar deze tips kunnen je erbij helpen.



Afbeelding ter illustratie. Getoonde apps zijn geen scam apps

1. De app haakt in op populaire trends

Scam-apps zijn meestal apps die inhaken op populaire trends, zoals fotofilter apps of apps die beweren je toekomst te voorspellen. Vraag je daarom als eerste af of je een dergelijke app wel nodig hebt. Voegen de beloofde functies wel echt iets toe aan de apps die je al hebt? Een app om QR-codes te scannen is allesbehalve nodig, want dit kan ook gewoon met de standaard Camera-app.

2. Veel gelijksoortige apps van dezelfde maker

Als je een app vindt in de App Store of via een linkje op het web, is het verstandig om eerst onderzoek te doen naar de app. Wie is de maker en welke apps zijn er eerder al van diezelfde ontwikkelaar uitgebracht? Check ook goed de App Store-screenshots of het er betrouwbaar uit ziet.

3. Gratis download, maar met in-app aankopen

Scam-apps maken vaak gebruik van in-app abonnementen. Dat wil zeggen dat een app gratis is om te downloaden, maar dat je voor (alle) functies via de app een betaald lidmaatschap moet aanschaffen. Dit is een slim trucje om je te laten betalen, want als je de gratis app al gedownload hebt ben je eerder geneigd om te betalen dan als de app zelf ook betaald is. Vaak gebruiken scam-apps een verplicht betaald lidmaatschap. Dat betekent dat je zonder je te abonneren de app helemaal niet kan gebruiken.

4. Misleidende reviews

Een ander onderdeel om scamapps te herkennen, is aan misleidende App Store-reviews. Dergelijke apps maken vaak accounts aan om louter positieve reviews te plaatsen, zodat de app een hoge beoordeling krijgt. Deze reviews worden dan ook vaak door de neppe accounts als nuttig gemarkeerd, zodat deze bovenaan zichtbaar zijn. Als in de reviews louter positieve teksten staan waarin gouden bergen beloofd worden, dan is het vaak te mooi om waar te zijn.

Voorkom dat je trapt in scam apps

Er is een aantal manieren om te voorkomen dat je in dit soort frauduleuze apps trapt.

1. Controleer de prijzen

Controleer voordat je een app download de prijzen van in-app abonnementen. Scamapps staan erom bekend om enorm hoge prijzen te rekenen (tientallen euro’s per week of honderden euro’s per jaar). Op deze manier kunnen ze heel snel heel veel geld binnen harken. Op elke pagina in de App Store vind je onderaan een overzicht van de prijzen van in-app lidmaatschappen. Dit geeft al een indicatie van wat je van de app kan verwachten.

2. Sluit niet zomaar een ‘gratis’ proefversie af

Soms kan een app je na het downloaden meteen vragen om een gratis proefversie af te sluiten. Dat hoeft niet altijd foute boel te zijn, maar lees wel goed de voorwaarden. Na zo’n gratis versie gaat vaak automatisch de betaalde variant in, waardoor je voordat je het weet een week later toch voor de app betaalt. Let daarom goed op de prijs die geldt ná de gratis proefperiode. Wil je de gratis versie niet afsluiten, kijk dan of je de app kan gebruiken zonder het extra lidmaatschap.

3. Blader verder door de reviews

De reviews kunnen een goede indicatie zijn voor wat je van een app kan verwachten, maar zorg ervoor dat je verder kijkt dan alleen de eerste reviews die getoond worden. Door op de app-pagina te tikken op Toon alle kun je de reviews filteren. Kies het liefst voor Sorteer op meest recent of meest kritisch. Je ziet dan sneller de waarschuwingen van andere gebruikers. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

4. Zeg proefversies meteen op

Als je je toch (per ongeluk) geabonneerd hebt op een gratis proefversie, heb je altijd nog de tijd om deze op te zeggen voordat er geld in rekening gebracht wordt. Dit doe je via de instellingen van je iPhone en iPad, waar je een overzicht vindt van al je lopende app-abonnementen en proefperiodes.

Heb je per ongeluk al betaald voor een duur lidmaatschap, dan kan je die hier ook meteen opzeggen. Als een app helemaal niet functioneert, kun je vaak zelfs geld terugvragen voor apps. Hou er rekening mee dat alleen het verwijderen van de app niet voldoende is om een lopend betaald lidmaatschap te stoppen.

Lees ook onze tip over App Store-abonnementen opzeggen voor meer informatie.