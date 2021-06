Swift Playgrounds is de app waarmee je kunt leren programmeren. Het werkt met de Swift-programmeertaal van Apple en het is zowel geschikt voor kinderen als voor volwassenenen.

Swift Playgrounds is een educatieve app, vooral gericht op kinderen. Zij kunnen ermee leren programmeren in de Swift-programmeertaal. Daarnaast is het een tool voor het maken van apps, die je vervolgens bij Apple kunt indienen om te worden opgenomen in de App Store. Swift Playgrounds wordt door Apple ook gebruikt in de Everyone Can Code-programma’s die op diverse scholen te vinden zijn.

Swift Playgrounds in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van Swift Playgrounds:

Educatieve app, vooral gericht op kinderen

Bedoeld om de Swift-programmeertaal spelenderwijs te leren

Verkrijgbaar op iPad en Mac

Gratis te downloaden

Meerdere talen, waaronder Nederlands

Vanaf iPadOS 15 ook geschikt om apps te publiceren in de App Store

Nieuw in iPadOS 15: apps publiceren in de App Store

Vanaf iPadOS 15 kun je met Swift Playgrounds 4 serieus gaan programmeren. Na het bouwen van een app kun je deze indienen bij de App Store. Wordt de app goedgekeurd door het reviewteam, dan verschijnt deze in de App Store.

Daarmee is het nog niet een volwaardige ontwikkeltool voor apps, maar het kan de drempel verlagen voor ontwikkelaars die niet over een Mac beschikken. Hieronder zie je hoe je in Swift Playgrounds 4 een simpele todolijst-app kunt maken, met de code aan de linkerkant en een preview aan de rechterkant. Ook kun je de app fullscreen draaien om het te testen. Apps werden voorheen vooral gemaakt met Xcode, dat alleen beschikbaar is op de Mac en moeilijker is om te leren. iPads zijn een stuk betaalbaarder dan Macs. Bijna elk kind (en veel volwassenen) hebben wel toegang tot de iPad.

Om een app te kunnen indienen bij Apple zul je echter wel nog wat extra stappen moeten nemen, zoals het uploaden van screenshots en andere graphics via App Store Connect. Daarnaast moet je beschikken over een betaald ontwikkelaarsaccount, dat 100 euro per jaar kost. Er zijn echter genoeg mensen met een idee voor een app, die het willen proberen. Vooral de previewfunctie wordt daarbij geprezen: hiermee kun je realtime zien hoe de uiteindelijke app eruit komt te zien.

Wel ontbreken geavanceerde tools voor bijvoorbeeld debuggen, versies, storyboards maken en third party-tools. Het is dus vooral handig om mee te experimenteren, maar een volledige programmeertool is het niet. De nadruk bij Swift Playgrounds ligt op het typen van code, maar bij het daadwerkelijk ontwikkelen van een app heb je vaak te maken met verschillende tools en apps, waarbij je informatie moet opzoeken en veel moet lezen. Dat kan vaak gemakkelijker op de desktop. De droom van veel ontwikkelaars is dat Xcode uiteindelijk naar de iPad komt.

Swift Playgrounds: achtergrond en historie

Swift Playgrounds verscheen in 2016 voor het eerst op de iPad, tegelijk met iOS 10. In 2020 volgde er een Mac-versie. De app is gratis te downloaden via de App Store. Je kunt met Swift Playgrounds lessen volgen en apps maken. Vanaf najaar 2021 is het zelfs mogelijk om apps op de iPad te programmeren en in de App Store beschikbaar te stellen.

Swift Playgrounds is beschikbaar in meerdere talen, waaronder Nederlands en Engels. Op de pagina over Swift Playgrounds vind je meer informatie.

Dit kun je leren met Swift Playgrounds

Met Swift Playgrounds leer je op een interactieve en leuke manier programmeren. Er is geen programmeerkennis nodig, dus het is ideaal voor beginners. Door puzzels op te lossen leer je de beginselen van Swift, een programmeertaal waarmee je op termijn professionals apps kunt maken. Met ‘Fundamentals of Swift’ leer je de basisbeginselen, waarbij je een animatiefiguurtje genaamd Byte door een 3D-wereld moet aansturen, zodat hij een edelsteen kan pakken. Je gebruikt hiervoor een combinatie van commando’s. Daarna ga je aan de slag met meer geavanceerde opdrachten.

Alle code die je aan de linkerkant van het scherm invoert, zie je rechts tot leven komen. Spelenderwijs baan je je weg door levels, puzzels en programmeeropdrachten terwijl je de belangrijkste concepten van programmeercode leert, zoals functies, commando’s, loops, parameters, voorwaarden, variabelen, operatoren en meer. Je leert ook bugs oplossen.

De verzameling uitdagingen in Swift Playgrounds wordt steeds verder uitgebreid. Zo ontwikkel je niet alleen leuke toepassingen, maar gaan je programmeervaardigheden ook met sprongen vooruit. Je kunt robots en drones aansturen, bijvoorbeeld de LEGO Mindstorms EV3, de Sphero bolvormige robot en de MeeBot van Jimu Robot. Je kunt bovendien Parrot-drones aansturen met de iPad.

Wat maakt Swift Playgrounds uniek?

Swift Playgrounds helpt gebruikers op allerlei manieren. Zo verschijnen op de werkbalk automatisch de commando’s die op dat moment van pas komen, zodat je niet alles zelf hoeft te verzinnen. Er is een speciaal codetoetsenbord om stukken code in te typen. Kom je een commando tegen dat je niet begrijpt, dan houd je je vinger er even op. Er verschijnt dan een lijst met opties, waaruit je de meest relevante kiest. Je krijgt er ook nog wat uitleg bij. Met templates kun je snel aan de slag. Ze bevatten bijvoorbeeld de code om multi touch-interactie mogelijk te maken of de gyroscoop te gebruiken in een app.

Je leert met Swift Playgrounds echte Swift- en iOS-code, dezelfde taal waarmee professionele programmeurs hun apps maken. Ook leer je iPadOS-frameworks kennen, zoals UIKit, SpriteKit voor 2D-games en SceneKit voor 3D-afbeeldingen. Voor het besturen van robots gebruik je Bluetooth API’s.

Swift Playgrounds alternatieven

Er zijn diverse apps waarmee kinderen kunnen leren programmeren. We hebben een overzicht van programmeertools voor kinderen, waaronder Hopscotch. Veel van deze alternatieven bevatten soortgelijke lessen waarbij je een animatiefiguurtje moet aansturen.