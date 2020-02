Je kan op de Apple Watch apps installeren, zonder dat je een iPhone nodig hebt. Ontwikkelaars kunnen allerlei apps maken, zoals een sport-, agenda-, mail-, todo-, weer- of bankieren-app. In deze tip leggen we je alles uit over de App Store-app op de Apple Watch, die wel wat beperkingen heeft.

Wat is de App Store op de Apple Watch?

De App Store op de Apple Watch is vergelijkbaar met de App Store op andere Apple-apparaten, zoals je iPhone, iPad en Mac. Je gebruikt de App Store om nieuwe apps voor je Apple Watch te ontdekken. Je vindt er een constant wisselende selectie van populaire apps of apps uit bepaalde categorieën, zoals sportapps. Op de app-pagina’s lees je wat een app kan doen en je bekijkt de screenshots rechtstreeks op je Apple Watch. Hierdoor zie je meteen hoe de app er op jouw horloge uit ziet.

Apple Watch-apps kunnen zowel gekoppeld zijn aan een iPhone-versie als volledig op zichzelf staan. Sinds watchOS 6 kunnen ontwikkelaars dus ook apps uitbrengen zonder dat je daar een iPhone-versie bij nodig hebt. In de App Store is niet meteen zichtbaar of het een volledig losse app is of dat er een iPhone-variant aan hangt. In veel gevallen download je dan ook meteen de iPhone-app als je de Apple Watch-versie installeert.

Hoe kun je de App Store op de Apple Watch gebruiken?

Om de App Store direct op je horloge te kunnen gebruiken, heb je minimaal een Apple Watch Series 1 en watchOS 6 nodig. Je vindt de App Store-app tussen al je andere apps op je Apple Watch. De selectie van apps wordt onder elkaar getoond en door aan de Digital Crown te draaien blader je door het aanbod. Ben je op zoek naar een specifieke app, dan kun je de zoekfunctie gebruiken. Je vindt hier een lijst van trending zoekopdrachten, maar je kan ook zoeken door te dicteren. Als je Apple Watch op Engels staat, kun je bovendien de Scribble-functie gebruiken.

Je downloadt een nieuwe app door naar de app-pagina te gaan en daar te tikken op Download (bij een gratis app), de prijs (bij een betaalde app) of op het wolkje (als je de app al eens eerder gedownload hebt). Bij betaalde apps moet je twee keer op de zijknop drukken om de app te kopen. Daarmee bevestig je dat het verschuldigde bedrag van je App Store-tegoed afgetrokken wordt of in rekening gebracht wordt bij je ingestelde betaalmethode.

Wat zijn de mogelijkheden van de App Store op de Apple Watch?

Dit zijn de belangrijkste mogelijkheden van de App Store op de Apple Watch:

Bladeren door een selectie van nieuwe en populaire apps.

Zoeken naar specifieke apps door te dicteren.

Screenshots op je Apple Watch bekijken, ook schermvullend.

Beoordelingen en recensies van andere gebruikers bekijken.

Versiegeschiedenis en andere algemene informatie lezen.

Apps rechtstreeks vanaf je horloge downloaden.

Eerdere aankopen bekijken, ook van gezinsleden.

Controleren op updates van je geïnstalleerde apps.

Kan ik nog apps installeren via de Watch-app?

De oude manier van apps installeren werkt ook nog op de Apple Watch. Je kan dus nog gewoon Apple Watch-apps installeren via de Watch-app op je iPhone. Blader hiervoor naar het onderdeel Mijn Watch en scroll helemaal naar onderen. Je ziet dan een overzicht van iPhone-apps waar een Apple Watch-versie van beschikbaar is en klaar staat om op je Apple Watch gezet te worden. Rechtsonder vind je nog wel een knop App Store, maar deze brengt je vervolgens naar een aparte afdeling in de App Store op je iPhone voor Watch-apps.

Ben je op zoek naar de beste Apple Watch-apps? Check dan ons artikel waarin we onze favorieten op een rij gezet hebben. We hebben ook een specifieke lijst voor de beste Nederlandse Apple Watch-apps.