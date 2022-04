Sideloading houdt in dat je apps buiten de App Store om installeert. In deze gids vertellen we je wat de mogelijkheden hiervoor zijn voor je iPhone, iPad en Apple TV.

Bij macOS is sideloading altijd al mogelijk geweest, omdat de Mac App Store niet verplicht is. Je kunt daardoor apps downloaden van internet en installeren, zonder dat controle van Apple eraan te pas komt. Bij de andere platformen heeft Apple een veel sterkere controle en zul je wat extra moeite moeten nemen. Illegaal is het niet, maar er kleven wel risico’s aan en Apple probeert het dan ook zoveel mogelijk te ontmoedigen.

Dit zijn je opties voor sideloading

Wil je apps buiten de App Store om installeren, dan heb je hiervoor de volgende mogelijkheden:

Maak zelf een developeraccount en ontwikkel zelf apps die je naar hartenlust mag installeren op je eigen toestellen.

Installeer een app met TestFlight. Dit zijn beta-apps die nog niet officieel zijn uitgebracht. Via de Airport-app kun je allerlei interessante beta-apps ontdekken.

Maak een Enterprise-account bij Apple waarmee je apps binnen een organisatie kunt installeren, zonder dat ze goedgekeurd hoeven te worden door Apple. In het verleden is er veel misbruik gemaakt van Enterprise-certificaten om apps onder consumenten te distribueren. Apple heeft hierbij ingegrepen en maakt het nu een stuk moeilijker.

Er zijn ook alternatieve appwinkels zoals AltStore, die sideloading van apps mogelijk maken. Dit brengt risico’s met zich mee. De insteek van AltStore is om ontwikkelaars een plek te bieden waar ze app kunnen aanbieden die niet aan Apple’s strenge regels voldoen. Maar je kunt hier ook te maken krijgen met malware en illegale of nagemaakte apps.

Nog een andere mogelijkheid is om je toestel te jailbreaken. In het verleden was de alternatieve App Store Cydia hiervoor erg populair. Jailbreaken wordt niet meer zoveel gedaan omdat je steeds moet wachten tot er een nieuwe methode beschikbaar is en door rivaliteit onder de betrokken hackerteams, waardoor goede ontwikkelaars gaandeweg zijn afgehaakt.

Er zijn nog meer mogelijkheden om bepaalde functionaliteit op je Apple-device kunt gebruiken buiten de App Store om maar hierbij is geen sprake van sideloading:

Sommige webapps bieden precies de functionaliteit die je zoekt, bijvoorbeeld de mobiele website van een game die nog niet als app is uitgebracht.

Met Siri Shortcuts kun je persoonlijke automatiseringen maken waar je geen app voor nodig hebt. Kun je geen app vinden voor een bepaalde taak die je wilt uitvoeren, dan kun je het misschien zelf maken.

Je zou ook nog kunnen wachten op toekomstige wetgeving die sideloading mogelijk maakt. Apple staat op steeds meer punten onder vuur om naast de App Store ook appwinkels van derden mogelijk te maken. Apple heeft momenteel een monopolie wat de distributie van apps betreft en er lijkt in verschillende landen wetgeving aan te komen die hier een eind aan moet maken.

Risico’s van sideloading

Door sideloading kun je apps installeren die niet langs het goedkeuringsproces van Apple zijn gegaan. Hoewel de controle van Apple ook niet helemaal waterdicht is, biedt het wel een eerste barrière tegen kwaadwillende apps.

Als het gaat om open source-apps waarvan de code door meerdere collega-programmeurs is gecontroleerd, loop je niet zoveel risico. En als je zelf een app hebt ontwikkeld weet je ook wat deze doet. Maar pas op met apps die gouden bergen beloven, vooral op het gebied van crypto! Die zijn meestal op je geld of je data uit. En als het te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.

Verder heeft het sideloaden van apps via Xcode het nadeel dat de apps niet automatisch worden geüpdatet. Je zult dus zelf toekomstige updates via Xcode opnieuw moeten installeren. Bij sommige apps krijg je gelukkig wel een pop-up zodra er een nieuwe versie beschikbaar is. Bij TestFlight krijg je wel een melding als er een update is; dit werkt op een manier die vrijwel identiek is aan de gewone App Store.

Sideloading van eigen apps

Sinds iOS 9 is het mogelijk om eigen apps te sideloaden op je iPhone en iPad. Je maakt hierbij gebruik van Xcode 7 of nieuwer. Daardoor kun je allerlei eigen apps installeren buiten de Apple Store om.

Apple staat dit toe, zodat ontwikkelaars hun zelfgeschreven apps kunnen testen. Je hebt hiervoor nodig:

Een Mac met OSX 10.10 of nieuwer

Een ontwikkelaarsaccount (zie stap 1)

Xcode 7 of nieuwer (zie stap 2)

Een app die je wilt installeren.

Kun je zelf niet programmeren dan kun je wellicht de code van een app van een vriend krijgen, van GitHub downloaden of op basis van voorbeeldcode uit Apple’s developer-documentatie iets proberen te maken.

Stap 1: Maak een developeraccount

Iedereen met een geldig Apple ID kan een developeraccount openen bij Apple. Je hoeft hiervoor niet te betalen, terwijl je wel de mogelijkheid hebt om alle ontwikkeltools te downloaden. Pas wanneer je je apps via de App Store wilt distribueren, ben je verplicht om lid te worden van het betaalde developerprogramma van €99,- per jaar. Je kunt dus meteen aan de slag, zonder dat het je een cent kost.

Om een developeraccount aan te maken ga je naar developer.apple.com. Vul je Apple ID in en klik op ‘Sign in’ om jouw bestaande Apple ID te registreren als developeraccount. Heb je nog geen Apple ID (wat we ons moeilijk kunnen voorstellen), dan druk je op ‘Create Apple ID’.

Je krijgt nu een scherm met juridische voorwaarden, die je moet accepteren om verder te gaan.

Stap 2: Installeer Xcode

Om gebruik te kunnen maken van sideloading zul je Xcode moeten installeren. Dit is een vrij omvangrijk installatiebestand (meer dan 4GB) dat je hoe dan ook nodig hebt. Je kunt Xcode installeren via de Mac App Store.

Installeer de software en doorloop de stappen die je op het scherm ziet. Je moet daarbij onder andere het Apple ID van je developeraccount invoeren. Dit doe je via Xcode > Preferences > Accounts. Klik linksonder op het plusteken om een account toe te voegen en log in.

Je komt nu op een scherm waarop je rechtsonder je teamnaam ziet, zoals in de afbeelding hieronder. Sluit dit scherm als je klaar bent.

Stap 3: Kies de app die je wilt sideloaden

De apps die je kunt sideloaden kun je zelf maken of downloaden als Xcode-project. Je kunt deze bijvoorbeeld vinden op GitHub. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de app Flux, die te downloaden was vóórdat f.lux officieel beschikbaar kwam. Dit project bestaat nog steeds op GitHub maar wordt niet meer onderhouden.

Wil je zelf geen app maken, dan download je de app die je wilt sideloaden. Bij voorkeur is dit een zip-bestand dat je uitpakt. Op GitHub kun je ook de clone URL gebruiken om de app binnen te halen, maar wij geven de voorkeur aan het uitpakken van het zip-bestand.

Start Xcode en klik op de link ‘Open another project’. Blader naar het gewenste project (.xcodeproj) en open het. Na het uniek maken van het project (door een eigen naam te geven) en het kiezen van het team sluit je de iPhone of iPad aan, waarna je de app wilt installeren. Deze stappen zijn erg summier; mocht je behoefte hebben aan meer uitleg dan kun je dit op de developerpagina’s van Apple vinden.

Op de Apple TV werkt het op een vergelijkbare manier.