Steeds meer apps gebruiken abonnementen voor extra functies. Je kunt het lidmaatschap automatisch verlengen of tijdig opzeggen en in deze tip lees je hoe dat werkt.

App-abonnementen

Apple moedigt appmakers steeds vaker aan om gebruik te maken van maandelijkse betaling voor extra diensten. Dergelijke App Store-abonnementen werken met automatische verlenging en dat vindt niet iedereen leuk. De optie om zo’n app-abonnement op te zetten zit goed verstopt. We leggen je daarom uit hoe opzeggen werkt.

App-abonnement, wat is het?

Bij app-abonnementen betaal je maandelijks voor bepaalde functies. Aanvankelijk was dit in de App Store alleen mogelijk bij digitale kranten en tijdschriften, maar gaandeweg heeft Apple het verder uitgebreid. Steeds meer apps vragen nu om na de proefperiode een app-abonnement af te sluiten. Je betaalt vanaf dat moment een maandelijks bedrag om de app te mogen gebruiken, of je krijgt extra functies.

Helaas gebeurt het ook steeds vaker dat ontwikkelaars je op een dubieuze manier proberen te verleiden tot een app-abonnement, bijvoorbeeld door je eerst een gratis proefperiode aan te bieden. Wat veel mensen zich daarbij niet realiseren, is dat ze akkoord hebben gegeven om na de proefperiode te betalen voor het abonnement. Dit kun je voorkomen door tijdig op te zeggen.

App-abonnement opzeggen

Zo kun je je app-abonnement opzeggen:

Ga naar de App Store en tik in het Vandaag-scherm rechtsboven op je profielfoto. Tik op Beheer abonnementen. Kies de gewenste app, waarvan je het abonnement wilt opzeggen. Tik op de rode knop Annuleer abonnement. Het abonnement zal nu bij de eerstvolgende vervaldatum worden opgezegd.

Zie je de optie Beheer abonnementen niet? Probeer dan deze stappen:

Ga naar de App Store en tik in het Vandaag-scherm rechtsboven op je profielfoto. Tik op je naam bovenin beeld. Scroll naar beneden en tik op Abonnementen. Kies de gewenste app, waarvan je het abonnement wilt opzeggen. Tik op de rode knop Annuleer abonnement. Het abonnement zal nu bij de eerstvolgende vervaldatum worden opgezegd.

App-abonnementen worden meestal automatisch verlengd. Je kunt dit voorkomen door minstens 24 uur voordat de volgende betaalperiode in gaat je abonnement op te zeggen.

Kom je erachter dat je niet tijdig hebt opgezegd, dan zit je nog een extra maand of jaar vast aan het abonnement (afhankelijk van de looptijd). Het is in dat geval verstandig om nu al te annuleren, zodat je het niet vergeet op de volgende vervaldatum.

Tip: meteen opzeggen bij afsluiten van een trial

Maak je gebruik van een proefperiode of trial, dan adviseren we om meteen bij het afsluiten van de proefperiode al de annulering te regelen. Zo weet je zeker dat je het niet vergeet als de app toch niet bevalt. De kans is namelijk groot dat je de app na verloop van tijd totaal bent vergeten, terwijl er nog wel een abonnement loopt.

Bij de meeste apps kun je na het opzeggen de app gewoon blijven gebruiken tijdens de proefperiode, totdat de aangegeven vervaldatum is aangebroken. Maar let op: dit is niet bij alle apps en diensten het geval. Apple Arcade is bijvoorbeeld een uitzondering.

Misleidende app-abonnementen

Er wordt steeds vaker misbruik gemaakt van app-abonnementen, zoals we hierboven al even aankaartten. Ontwikkelaars proberen je daarbij te verleiden tot het afsluiten van een duur app-abonnement, dat je niet zo gemakkelijk kunt op zeggen. De apps zijn gratis te downloaden, maar verleiden mensen om een premium-abonnement af te sluiten. Als alternatief bieden ze een gratis proefperiode aan, maar binnen een paar dagen wordt dit automatisch omgezet in een betaald abonnement.

In de kleine lettertjes staat wel, dat je akkoord gaat met een automatische (betaalde) verlenging. Maar dit is zo klein en onduidelijk weergegeven dat veel mensen het over het hoofd zien. Sommige apps verdienen op die manier miljoenen euro’s per jaar, ook omdat de optie voor het opzeggen van app-abonnementen lastig te vinden is. Het zit nogal verstopt in de Instellingen-App.

Een paar tips om ongewilde app-abonnementen te voorkomen:

Sluit geen proefperiode af. Zeker als een app maar blijft aandringen om een proefperiode te starten, kun je beter op zoek gaan naar een soortgelijke app.

Als je toch een proefperiode afsluit: zeg meteen op. Zoals we hierboven hebben uitgelegd kun je bij het starten van de trial meteen opzeggen. Zo weet je zeker dat je het niet vergeet.

Check regelmatig welke app-abonnementen je nog hebt lopen en of je ze echt nodig hebt.

Lees de meest recente App Store-reviews voordat je een app downloadt. Vaak kun je daaruit al afleiden of er sprake is van oplichting of dubieuze praktijken.

Kijk regelmatig naar je App Store-factuur om te kijken of er app-abonnementen bij zitten, die aan je aandacht zijn ontsnapt.

Let goed op wat de keuzes zijn. Er zijn apps die de indruk wekken dat je geen andere keuze hebt dan te upgraden. Soms heb je wel de mogelijkheid om bepaalde functies in de app gratis te blijven gebruiken, maar probeert de ontwikkelaar die optie zoveel mogelijk te verbergen.

Krijg je een ‘uniek aanbod’ om te upgraden, wacht dan een paar seconden of er een kruisje verschijnt om het scherm weg te klikken. Je kunt ook de app even afsluiten en opnieuw starten. Blijft het upgrade-scherm op een irritante manier terugkomen, dan is het tijd om naar een soortgelijke app op zoek te gaan.

Lopende App Store-abonnementen bekijken

Je kunt de app-abonnementen ook op een andere manier op de iPhone of iPad bekijken:

Ga op de iPhone of iPad naar de Instellingen-app. Ga naar de App Store en tik in de Vandaag-weergave op je profielfoto, bovenin het scherm. Tik op Beheer abonnementen.

Je krijgt nu een overzicht te zien van alle abonnementen. Tik op een item om meer informatie te zien.

Facturen van lopende app-abonnementen aan of uit?

Telkens wanneer een app-abonnement wordt verlengd ontvang je een factuur via e-mail. Je bepaalt zelf of je deze facturen wilt blijven ontvangen. Zo niet, dan kun je het als volgt uitschakelen:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op iTunes Store en App Store. Tik op je Apple ID bovenin het scherm. Kies Toon Apple ID. Wacht tot je bent ingelogd. Tik op Abonnementen. Zet de schakelaar uit bij Ontvang ontvangstbewijzen verlenging.

Het is echter handiger om dit ingeschakeld te laten staan, want zo hou je zicht op doorlopende kosten. Standaard stuurt Apple je een notificatie telkens wanneer er een app-abonnement in rekening is gebracht.

App Store-lidmaatschap wijzigen

Je kunt op deze pagina ook het lidmaatschap wijzigen, bijvoorbeeld door naar een maand- of jaarabonnement te wisselen.

Zie je een bepaald abonnement niet, terwijl je er wel voor betaalt, dan moet je even controleren of je wel met het juiste Apple ID bent ingelogd. Het is ook mogelijk dat je het abonnement rechtstreeks bij de aanbieder hebt afgesloten, bijvoorbeeld bij Netflix of Spotify. In dat geval zul je moeten inloggen op de website van de aanbieder om het lidmaatschap op te zeggen.

Lidmaatschap opzeggen op de Mac

Op de desktop kun je ook App Store-abonnementen en -lidmaatschappen opzeggen. Dit doe je via iTunes:

Open iTunes en log in met je Apple ID. Ga naar Account > Toon mijn account bovenin het iTunes-venster. Voer je wachtwoord in en klik op Toon account. Op de pagina Accountinformatie blader je omlaag naar Instellingen > abonnementen > Beheer.

Je kunt nu het gewenste abonnement aanklikken en op Wijzig drukken.

App Store-abonnementen aanpassen op de Apple TV

Alleen op de 4e generatie Apple TV kun je abonnementen afsluiten en wijzigen. Deze abonnementen kun je alleen beheren voor tvOS-apps die op de Apple TV zijn geïnstalleerd. Hiervoor ga je als volgt te werk:

Ga naar Instellingen > Accounts. Blader naar Abonnementen > Beheer abonnementen. Kies het abonnement dat je wilt wijzigen. Je kunt nu een ander lidmaatschap kiezen of op Annuleer abonnement klikken om ermee te stoppen. Op de eerstvolgende vervaldag zal het abonnement vanzelf stoppen.

Bij apps die je op de nieuwste Apple TV’s gebruikt (bijvoorbeeld Netflix) zul je het abonnement moeten beheren via de iPhone, iPad of Mac.

Waarom app-abonnementen?

De abonnementen op kranten en tijdschriften zijn nog een erfenis van de Kiosk (Newsstand), de kranten- en tijdschriften-app die voorheen op de iPhone en iPad werd meegeleverd, maar geen groot succes was. Tegenwoordig zijn abonnementen niet beperkt tot dit soort uitgaves, maar kunnen allerlei apps de mogelijkheid bieden om tegen maandelijkse of jaarlijkse betaling extra functies te leveren. Een voorbeeld daarvan is de app Infuse, die we in dit voorbeeld hebben gebruikt.

Je kunt alleen abonnementen afsluiten als je een geldige betaalmethode hebt geregistreerd bij iTunes of als je voldoende iTunes Store-tegoed hebt.

Apple biedt tegenwoordig abonnementen aan voor:

Apple Music

Apple News (nog niet actief in Nederland)

App-abonnementen voor kranten en tijdschriften

App-abonnementen voor apps zoals Infuse

App-abonnementen hebben als voordeel dat ze een constante inkomstenstroom voor de ontwikkelaar opleveren. Bij kleine zelfstandige ontwikkelaars kan dat positief zijn: het stelt ze in staat om de app goed te onderhouden en steeds nieuwe functies toe te voegen. Als gebruiker kan dit ook gunstig zijn. Maakt de ontwikkelaar er een potje van, dan kun je op elk moment opzeggen.

Het nadeel is echter, dat veel mensen vergeten dat ze lopende app-abonnementen hebben. Een papieren tijdschrift ploft maandelijks op de deurmat, maar bij digitale abonnementen merk je vaak niet dat er nog een lidmaatschap loopt. Daardoor kunnen mensen ongemerkt maandelijks geld kwijt zijn aan apps en diensten die ze helemaal niet meer gebruiken.