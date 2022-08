Lees hier alles over NFC (Near Field Communication) op de iPhone en Apple Watch. Dit artikel legt uit wat de mogelijkheden zijn, zoals betalen en inchecken met NFC en toegangscontrole.

Alles over NFC

NFC (Near Field Communication) is een techniek om op korte afstand te communiceren met apparaten. Dit artikel legt uit wat de mogelijkheden zijn, zoals betalen met Apple Pay, apparaten thuis bedienen en deuren openen. Ook leggen we uit wat Apple zoal met NFC doet.

Wat is NFC?

Met NFC zijn allerlei toepassingen mogelijk, vooral als je gebruik maakt van NFC-tags. Hang een NFC-tag in je auto en zodra je de smartphone er tegenaan houdt wordt de navigatie-app gestart. Ben je op kantoor, dan haal je je toestel langs een NFC-tag om de agenda-app te starten en de beltonen iets luider te zetten. Kom je thuis, dan schakel je wifi automatisch in. In de slaapkamer zet je je smartphone stil en schakel je draadloze functies uit zodra je de smartphone op je nachtkastje legt. Of je iPhone en andere Apple-apparaten dit ook ondersteunen ligt voor een groot deel bij Apple. Zo zouden veel betaaldiensten gebruik willen maken van de NFC-functie in de iPhone, maar Apple houdt dit tegen.

NFC staat voor Near Field Communication. Het is een manier om draadloos gegevens uit te wisselen tussen apparaten. NFC wordt vaak gebruikt voor mobiel betalen, maar er zijn ook andere toepassingen zoals toegangspasjes voor kantoorgebouwen of reizen met het openbaar vervoer. NFC werkt op korte afstand en heeft een maximaal bereik van ongeveer 10 centimeter. Dit bereik kan worden vergroot door het vermogen op te voeren of een gerichte NFC-antenne te gebruiken. In de iPhone en Apple Watch zit ook een NFC-chip, die je kunt gebruiken voor Apple Pay en om in te checken bij het openbaar vervoer (op specifieke locaties). Dit doe je door het apparaat vlakbij de ontvanger te houden, bijvoorbeeld een betaalpoortje of kassa.

Er zit ook een NFC-chip in de iPad Air 2 (2014) en nieuwere iPad-modellen, maar dit kan niet worden gebruikt voor Apple Pay. Dit komt omdat er geen antenne aanwezig is om de NFC-chip draadloos te kunnen gebruiken.

Veel mensen maken onbewust al gebruik van NFC, door contactloos te betalen met een betaalpas of ov-chipkaart die is voorzien van een NFC-chip. Apple Pay werkt op soortgelijke wijze, maar daarbij zit de NFC-chip ingebouwd in de iPhone en Apple Watch.

NFC wordt vaak in één adem genoemd met RFID, identificatie met radiogolven. Dit is een technologie om op afstand informatie te lezen via RFID-tags, bijvoorbeeld in chipkaarten die gebruikmaken van NFC. Beide hebben dus nauw met elkaar te maken.

NFC wordt gestandaardiseerd door het NFC Forum, waar onder andere Apple, Google, NPX, Sony, Samsung en Qualcomm deel van uitmaken.

NFC en geschikte Apple-apparaten

In (nagenoeg) alle iPhones en Apple Watches die vandaag de dag in gebruik zijn is een NFC-chip aanwezig. De NFC-chips die Apple gebruikt worden gemaakt door het Nederlandse bedrijf NXP, ontstaan vanuit Philips.

De volgende Apple-producten bevatten een NFC-chip:

iPhone 6 en nieuwer

iPhone SE 2016 en nieuwer

Apple Watch (alle modellen)

Zo zit het met de ondersteuning van de verschillende functies:

iPhone XS en nieuwer:

NFC-tags lezen en schrijven

NFC-tags op de achtergrond lezen

Geschikt voor Apple Pay

Geschikt voor Apple Wallet

Third party NFC-apps mogelijk (via Core NFC)

Geen specifieke app nodig

Overige toepasssingen: AirTag, Shortcuts, App Clips

iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus) en iPhone X:

NFC-tags lezen en schrijven

Kan géén NFC-tags op de achtergrond lezen

Geschikt voor Apple Pay

Geschikt voor Apple Wallet

Third party NFC-apps mogelijk (via Core NFC)

Specifieke app nodig

Minimaal iOS 11 vereist

Overige toepasssingen: AirTag, Shortcuts, App Clips

iPhone 6s (Plus), iPhone SE 2016:

NFC-tags lezen en schrijven

Kan géén NFC-tags op de achtergrond lezen

Geschikt voor Apple Pay

Geschikt voor Apple Wallet

Third party NFC-apps mogelijk (via Core NFC)

Specifieke app nodig

Overige toepasssingen: AirTag (geen Shortcuts en App Clips)

iPhone 6 (Plus):

Geschikt voor Apple Pay

Geschikt voor Apple Wallet

iPhone 5-serie en eerder:

Geen NFC, geen Apple Pay, etc.

NFC in de Apple Watch

In alle Apple Watch-modellen is een NFC-chip aanwezig. Deze kan gebruikt worden om betalingen te doen met Apple Pay, bijvoorbeeld het afrekenen van koffie bij Starbucks of het inchecken bij het openbaar vervoer in Londen. Zolang de Apple Watch contact met de huid houdt, kun je betalingen doen. Verwijder je de Apple Watch van je pols, dan moet je een pincode invoeren om de betaalfunctie weer te kunnen gebruiken. Voor gebruik van Apple Pay op je Apple Watch heb je een iPhone 5s of nieuwer nodig.

Met Apple CarKey kun je bij een geschikte auto je deur openen door je Apple Watch in de buurt te houden. Ook kun je de auto daarmee starten. Het is daarmee een digitale autosleutel voor je Apple Watch

NFC op iPhone

Sinds de iPhone 6 heeft Apple een NFC-chip ingebouwd voor het doen van betalingen met Apple Pay. Op iPhones met Touch ID leg je je vinger op de sensor, terwijl je je toestel bij de betaalterminal houdt. Een piep en trilling maken duidelijk dat de betaling is gelukt is.

Bij iPhones met Face ID moet je iets meer stappen uitvoeren: je drukt tweemaal op de zijknop, ontgrendelt je toestel met Face ID en houdt vervolgens de iPhone bij de betaalterminal. Het kan in dat geval handiger zijn om te betalen met je Apple Watch, als je daarover beschikt.

Alles over betalen met Apple Pay lees je in onderstaande tip.

Bekijk ook Zo betaal je met Apple Pay in winkels, apps en op het web Apple Pay werkt op verschillende plekken, bijvoorbeeld in winkels, in apps en zelfs op het web. Maar hoe moet je precies Apple Pay gebruiken als je ermee wil betalen? Hoe kun je van Apple Pay kaarten wisselen als je er meerdere toegevoegd hebt? In deze tip leggen we je alles uit.

Met de iPad kun je wel Apple Pay-betalingen bij online winkels doen, maar je kunt geen NFC gebruiken om in fysieke winkels af te rekenen.

Apple CarKey werkt ook op de iPhone. Je maakt via de app van een deelnemende autofabrikant een digitale autosleutel voor je iPhone aan zodat je via NFC je deurslot kan openen. Je kan zelfs een digitale autosleutel delen en daarbij zelf bepalen wat diegene ermee kan doen (bijvoorbeeld alleen de auto ontgrendelen, maar niet starten).

Bekijk ook Apple CarKey: alles over digitale autosleutels op je iPhone Met Apple CarKey kunnen gebruikers hun auto via de iPhone ontgrendelen en starten. Ook kun je digitale sleutels uitdelen aan anderen. Je leest alles over Apple CarKey op deze pagina!

Je gebruikt NFC niet alleen bij betaalterminals, maar je kunt ook gebruikmaken van NFC-tags waardoor er nog veel meer mogelijkheden bij komen. NFC tags zijn sleutelhangers of stickers die je bijvoorbeeld in de auto of op je nachtkastje gebruikt om bepaalde acties uit te voeren. Sinds iOS 13 kun je deze tags makkelijk configureren met de ingebouwde Opdrachten-app. Je kunt NFC-tags kopen bij aanbieders zoals 123NFC.nl. De iPhone herkent een breed aanbod van NFC-tags, waaronder NFC Forum Type 2 tags met chips van NTAG, MIFARE en ICODE. Als je voor NTAG kiest zal het vrijwel altijd werken.

Een universal tag bevat een chip die voldoet aan de specificaties van het NFC Forum (met name Type 2). Zo’n gestandaardiseerde NFC-tag werkt met het NDEF-formaat, oftewel NFC Data Exchange Format. Dit geldt bijvoorbeeld voor tags uit de NXP NTAGxxx-serie. Het schrijft voor hoe data moet worden opgeslagen, bijvoorbeeld URL, telefoonnummer, locatie of e-mail.

Hoewel de iPhone 6 en 6s een NFC-chip hebben kun je deze helaas niet gebruiken voor NFC-tags. Pas vanaf de iPhone 7 heeft Apple enkele technische wijzigingen doorgevoerd wat dit mogelijk maakt. Heb je een iPhone 7, 8 of X? Dan zul je een app moeten downloaden uit de App Store om NFC-tags te lezen. Zoek hiervoor in de App Store naar NFC en je vindt genoeg gratis opties.

Heb je een iPhone XS, XR of nieuwer? Dan heb je geen aparte app nodig om NFC-tags te lezen. De enige voorwaarde is dat je je iPhone ontgrendeld hebt. Vervolgens kun je de iPhone tegen de tag houden.

Nieuwe NFC-functies in iOS

Sinds iOS 12 is het mogelijk voor externe ontwikkelaars om de NFC-chip in de iPhones uit te lezen, zonder dat daarvoor een speciale app geopend hoeft te zijn. De iPhone kan daarmee op meer manieren contactloos gebruikt worden, bijvoorbeeld als toegangssleutel voor een hotelkamer of als kaart voor het openbaar vervoer. NFC-tags gebruiken zonder app werkt echter alleen op de iPhone XS en nieuwer.

In iOS 13.1 heeft Apple in de Opdrachten-app ondersteuning voor het configureren van NFC-tags toegevoegd. De app is ook standaard geïnstalleerd, wat het instellen van NFC-automatiseringen voor iedere gebruiker toegankelijk maakt. Je kunt HomeKit-scènes activeren, maar ook de systeeminstellingen wijzigen. Hoe je dit doet lees je in onze aparte tip over NFC-tags maken en gebruiken.

Bekijk ook Zo gebruik je NFC-tags op je iPhone om taken te versnellen De iPhone is voorzien van een NFC-lezer waarmee je data kunt uitlezen van allerlei objecten. In deze tip leggen we uit hoe je de NFC taglezer op je iPhone kunt gebruiken en hoe je ze maakt en gebruikt. Hiermee kun je allerlei acties sneller uitvoeren.

NFC-tags gebruiken met je iPhone

Sinds de iPhone XR en iPhone XS (Max) is het mogelijk om NFC-tags op de achtergrond uit te lezen. Dit heet background NFC tag reading en houdt in dat je geen app hoeft te openen om een actie uit te voeren. Bij sommige Android-smartphones was dit al langer mogelijk.

Background NFC tag reading houdt in dat de genoemde toestellen een NFC-circuit herkennen zonder dat er een handeling van de gebruiker nodig is. Je houdt de iPhone bijvoorbeeld bij een sticker, poster of verpakking waarop een NFC-logo is afgebeeld. Op het scherm verschijnt vervolgens een instructie wat er gaat gebeuren, bijvoorbeeld een app of een URL openen, een betaling uitvoeren of een telefoongesprek starten.

Via een app is interactie met de NFC-tags mogelijk, bijvoorbeeld informatie opvragen, korting ontvangen of een donatie doen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het eerder genoemde NDEF-formaat.

Een voorbeeld van een NFC-app is de NXP Taginfo-app voor de iPhone, die je gratis kunt downloaden vanuit de App Store. Met een iPhone 7 of nieuwer kun je NFC-tags scannen met een app, terwijl je vanaf de iPhone XR en XS de tags ook zonder speciale app kunt scannen. Een iPhone kan NFC-tags inlezen, maar dit lukt alleen als ze het juiste formaat hebben.

Relatief recente toepassingen zijn:

App Clips, waarbij je een mini-app downloadt door je iPhone bij een tag te houden.

AirTag scannen: heb je een AirTag gevonden dan kun je je iPhone erbij houden om informatie op te vragen.

Home Keys: sinds iOS 15 kun je je woning, kantoor of hotelkamer openen met NFC, dankzij deze speciale functie.

Bekijk ook AirTag gevonden? Dit kun je doen Misschien vraag je je af wat er gebeurt als jouw AirTag is zoekgeraakt. Als iemand de AirTag vindt, hoe komt deze persoon dan met jou in contact? In dit artikel leggen we je uit wat er dan gebeurt.