Hoe betaal je voor een app, iCloud-opslag of abonnement op Apple Music? In dit artikel geven we een overzicht van alle betaalmogelijkheden voor je Apple ID en hoe je deze kunt wijzigen.

Met je Apple ID koop je je favoriete app in de App Store, vergroot je je iCloud-opslag voor je apparaten of abonneer je je op Apple Music. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt betalen voor deze online diensten van Apple. Het is afhankelijk van je persoonlijke wensen welke methode het best bij je past. In dit artikel zetten we alle betaalmethoden voor je Apple ID op een rij en leggen we je uit hoe je je voorkeuren kunt aanpassen, zodat jij kunt betalen in de App Store en andere Apple-diensten.

Betaalmethoden voor Apple ID: alle opties op een rijtje

Er is een aantal verschillende methoden waarmee je kunt betalen voor digitale producten of diensten in de online winkels van Apple. Door al deze opties zie je misschien door de bomen het bos niet meer. Om je hierin een handje te helpen, hebben we een handig overzicht gemaakt van alle betaalmogelijkheden.

Delen met gezin

Hou er rekening mee dat iDEAL niet geschikt is als betaalmethode voor Delen met gezin. Hou er bij Delen met gezin ook rekening mee dat de betaalmethode die door het gezinshoofd ingesteld is, gebruikt wordt voor alle aankopen van alle gezinsleden indien het delen van aankopen ingeschakeld is. Je kunt dit niet wijzigen, maar je kan wel het Delen van aankopen uitschakelen. Hierdoor gebruikt iedereen weer zijn of haar eigen betaalmethode.

In het geval van Apple Pay ondersteunt Apple dus alleen de creditcards en niet de Maestro-betaalpassen van ING, Rabobank, ABN AMRO, Knab, bunq en Openbank.

Betaalopties wijzigen op iPhone en iPad

In de instellingen van je iPad of iPhone kun je aangeven welke betaalmethode jij wil gebruiken. Ook kun je hier betalingsopties verwijderen of rangschikken. Om bij deze instellingen te komen, volg je de volgende stappen.

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Druk op je naam. Tik op Betaling en bezorging. Het zou kunnen dat je eerst moet inloggen met je Apple ID.

Als je een betaalmethode wil toevoegen, druk dan onderaan op Voeg betaalmethode toe.

Om een betaaloptie te wijzigen, druk je op één van de betaalmethodes en pas je je gegevens aan. Mogelijk word je gevraagd om de beveiligingscode van je creditcard of betaalkaart in te voeren.

Een betaalmethode verwijder je door op Bewerk in de hoek rechtsboven te drukken. Tik vervolgens op de verwijderknop.

Apple leest de betaalmethoden van boven naar beneden af. Gaat je voorkeur uit naar één bepaalde betaalmethode boven de ander? Druk dan ook op de Bewerk-knop en verschuif de betaalwijze naar boven door deze vast te pakken aan de drie streepjes.

Betaalopties wijzigen op Mac

Ook op de Mac kun je je betaalvoorkeur wijzigen. Dat doe je in de App Store-app op je Mac. Volg deze stappen om je betaalmethode de veranderen.

Open de App Store op je Mac en druk linksonder in de hoek op je naam. Log in als je dat wordt gevraagd te doen. Druk vervolgens op Bekijk informatie. Klik op Beheer betaalmethoden achter het kopje Betaalgegevens.

In het venster dat nu opent, kun je verschillende dingen doen. Hier volgt een overzicht.

Voeg een betaalmethode toe door op Voeg betaalmethode toe te klikken.

Om een betaaloptie te verwijderen, druk op je Bewerk naar de betaalmethode en daarna klik je op Verwijder.

Een betaalmethode kun je bijwerken door op Bewerk te drukken. Mogelijk word je gevraagd de beveiligingscode in te voeren van je creditcard of betaalkaart.

Pas de volgorde van de betalingsopties aan door op met je muis het volgordesymbool vast te pakken en te verslepen. De verschillende betaalmethodes worden van boven naar beneden afgelezen.

Waar gebruik ik de betaalmethoden van mijn Apple ID?

Je ingestelde betaalmethode gebruik je voor alle online diensten van Apple. Dat zijn:

