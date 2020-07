Loop je tegen problemen met Apple Pay aan? Lukt het instellen niet of lijkt er iets anders fout te gaan? In dit artikel helpen we je op weg met alle foutmeldingen en problemen met Apple Pay.

Apple Pay werkt niet? Oplossingen voor problemen met Apple Pay

Probeer je Apple Pay in te stellen of Apple Pay te gebruiken, maar lukt het niet? Er kunnen allerlei redenen zijn waarom Apple Pay niet werkt. Misschien heb je geen geschikte rekening of doet jouw bank nog niet mee. In dit artikel geven we je alle mogelijke oplossingen als Apple Pay niet werkt.



Welke toestellen zijn geschikt?

Om Apple Pay te kunnen gebruiken, moet je een geschikt toestel hebben. Voor de iPhone en Apple Watch zijn dat deze modellen:

iPhone 6 of nieuwer

Apple Watch (eerste generatie) of nieuwer

Je kan Apple Pay dus niet gebruiken met een iPhone 5s of een ouder toestel. Meer over geschikte Macs en iPads voor Apple Pay op het web, lees je in onze Apple Pay uitleg.

Welke banken zijn geschikt voor Apple Pay?

Ten tweede moet je weten dat Apple Pay niet bij alle banken werkt. Je kan het daardoor alleen activeren bij deelnemende banken.

ABN AMRO

bunq

Curve

iCard

ING

Monese

N26

Openbank

Rabobank

Revolut

Transferwise

Aion

BNP Paribas Fortis

bunq

Buy Way Personal Finance

Curve

Fintro

Hello bank!

iCard

KBC (binnenkort)

Monese

N26

Revolut

Bovendien moet je bij de desbetreffende bank een geschikte rekening hebben. Niet elke bank biedt voor alle rekeningen en betaalkaarten Apple Pay aan. Bij de grote Nederlandse banken werken doorgaans alleen de normale betaalkaarten, zowel van normale rekeningen als en/of rekeningen. Informeer bij je bank en check ook onze Apple Pay vergelijking waarin je leest hoe de banken op welke manier Apple Pay aanbieden.

Instellen lukt niet, wat kan ik doen?

Probeer je Apple Pay in te stellen, dan kan je tegen een configuratiefout aanlopen. De melding Configuratie van Apple Pay is mislukt. Fout bij het configureren van Apple Pay kan dan in beeld verschijnen.

In dit geval kun je het beste een andere manier proberen om Apple Pay in te stellen. Er zijn twee manieren: via de app van de bank of via Instellingen > Wallet & Apple Pay. Probeer beide manieren. Lukt het dan nog steeds niet? Neem dan contact op met je bank of wacht een paar uur en probeer het later nog eens.

Is er een minimale leeftijd voor Apple Pay?

Veel banken hanteren voor Apple Pay een minimale leeftijd van 16 jaar. Ben je jonger dan 16 jaar, dan heb je dus geen geschikte rekening om voor Apple Pay te gebruiken. Informeer bij je bank of Apple Pay voor jouw rekening geschikt is.

Het pinapparaat herkent mijn Apple Pay kaart niet. Hoe los ik dat op?

Als je in een winkel wil betalen met Apple Pay, moet het pinapparaat allereerst geschikt zijn voor contactloos betalen. Je herkent dit aan het Apple Pay-logo of het logo voor contactloos betalen. Beide logo’s zie je hieronder.

Is de pinterminal geschikt, dan is er mogelijk iets anders aan de hand:

De desbetreffende kaart wordt niet ondersteund. Bijvoorbeeld als je een creditcard voor Apple Pay gebruikt, terwijl de winkel alleen pinpassen accepteert.

Je moet je nog identificeren met Touch ID, Face ID of je toegangscode. Je kan je iPhone pas bij het pinapparaat houden als het bewegende iPhone-icoontje onder je Apple Pay-kaart zichtbaar is. Je herkent dit aan de tekst Houd bij de lezer.

Je moet je Apple Watch nog ontgrendelen of een toegangscode instellen. Apple Watch pincode vergeten? Dit kun je doen.

Hou je iPhone of Apple Watch lang genoeg bij het pinapparaat. Je hoort een bevestigingspiepje van je iPhone of Apple Watch als de betaling geslaagd is. Pas dan kun je je toestel bij het pinapparaat vandaan halen.

Check waar het contactpunt voor contactloos betalen op het pinapparaat zit. Dit verschilt per model: bij sommige zit het in het scherm en bij andere apparaten aan de zijkant.

Waar zit de NFC-chip van mijn iPhone of Apple Watch? Hoe hou ik mijn toestel bij het pinapparaat?

Zorg er ook voor dat je je toestel op de juiste manier bij het pinapparaat houdt. Dit heeft te maken met de plek van de NFC-chip. Dit zit zo:

iPhone : Bij de iPhone zit deze aan de bovenkant van het toestel. Hou je iPhone daarom met het scherm naar boven , maar met de bovenkant van het toestel bij het contactpunt van het pinapparaat. Het is niet nodig om je iPhone om te draaien en met het scherm naar het pinapparaat toe te gebruiken.

: Bij de iPhone zit deze aan de bovenkant van het toestel. Hou je iPhone daarom met het , maar met de bovenkant van het toestel bij het contactpunt van het pinapparaat. Het is niet nodig om je iPhone om te draaien en met het scherm naar het pinapparaat toe te gebruiken. Apple Watch: Draai de Apple Watch met het scherm naar het pinapparaat toe om ermee te betalen. Het werkt meestal ook door mouwen van truien en overhemden heen. Is je mouw te dik, stroop deze dan een stukje op.

Ik kan ineens niet meer met Apple Pay betalen, wat is er mis?

Voor Apple Pay geldt bij de banken vaak een maximaal bedrag dat je kan betalen. Deze betaallimiet voor Apple Pay verschilt per bank. Als je 16 of 17 jaar bent, dan geldt er soms een ander maximale bedrag dat je met Apple Pay kan betalen per dag. Dat geldt voor alle geïnstalleerde toestellen bij elkaar.

Zodra je boven het bedraglimiet uitkomt, moet je dus op een andere manier betalen. Dat kan door bijvoorbeeld je fysieke betaalpas te gebruiken. Check ook altijd of je saldo wel toereikend is. Het bedrag op je rekening waarmee je betaalt moet hoog genoeg zijn voor het aankoopbedrag.

Ik wil met een andere pas betalen. Hoe pas ik dat aan?

De eerste kaart die je toevoegt wordt meteen als standaardpas ingesteld. Je kan dit aanpassen via de instellingen op je iPhone en Apple Watch.

Dit doe je op de iPhone als volgt:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Wallet en Apple Pay. Bij Transactievoorkeuren kies je voor Standaardkaart. Selecteer nu de pas die je standaard wil gebruiken.

Op de Apple Watch werkt het zo:

Ga in de Watch-App naar Wallet en Apple Pay. Bij Transactievoorkeuren kies je voor Standaardkaart. Selecteer nu de pas die je standaard wil gebruiken.

Je kan voor zowel je iPhone als je Apple Watch een andere standaardkaart instellen. Wil je tijdens het betalen toch een andere kaart kiezen, tik dan op je iPhone tijdens het betalen op het scherm en kies de andere pas. Op de Apple Watch veeg je opzij om een andere kaart te kiezen.

Pas verschijnt niet

Verschijnt de pas niet bij het tweemaal drukken op de zijknop van je iPhone of Apple Watch? Mogelijk druk je niet snel genoeg achter elkaar. Als je motorische problemen hebt om snel achtereen op de zijknop de drukken, dan kun je de ook zorgen dat je indruksnelheid op lager wordt ingesteld.

Zo zorg je dat je trager op de iPhone-zijknop kunt drukken:

Ga naar Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid. Ga naar Zijknop en stel de knop in op Traag.

Zo zorg je dat je trager op de Apple Watch-zijknop kunt drukken:

Open de Watch-app op je iPhone. Ga naar Algemeen > Toegankelijkheid > Druksnelheid zijknop. Stel de knop in op Traag.

Storing bij Apple Pay of verouderde software

Als laatste kun je checken of er een storing is met Apple Pay. De storing kan ook liggen bij pinapparaten. Controleer hier of er bij Apple sprake is van een storing. Is dat niet het geval, informeer dan bij de winkelier of bank of er bij het pinapparaat sprake is van een storing. Zorg er bovendien voor dat je iPhone of Apple Watch up-to-date is. Met de meest recente software-updates zorg je ervoor dat de beveiliging up-to-date is en voorkom je problemen met onder andere Apple Pay.

Lukt het na al deze tips nog steeds niet? Verwijder dan je Apple Pay kaart en voeg hem opnieuw toe. Als laatste optie is misschien de NFC-chip van je iPhone of Apple Watch stuk. Neem in dat geval contact op met Apple Support.

Voor meer antwoorden op veelgestelde vragen over Apple Pay, lees je onze Apple Pay FAQ.

