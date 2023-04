In steeds meer landen kun je voor het openbaar vervoer betalen met je iPhone of Apple Watch. Je hoeft dan geen losse kaartjes meer te kopen: handig! Hoe dit werkt voor (Express) OV in verschillende landen, lees je hier!

Als je op vakantie gaat, kan het handig zijn om Apple Pay te gebruiken in het openbaar vervoer, zodat je niet steeds naar het loket of de automaat hoeft te lopen voor lossen kaartjes. Je betaalt dan met je Apple Watch of iPhone en in sommige landen werkt dit ook met Express OV, door het toestel op de scanner te richten. Maar voordat je dit kunt doen, zul je nog wel het één en ander moeten instellen. We leggen uit hoe dit werkt in een ‘moeilijk’ land, namelijk Japan.

Waar is Express OV te gebruiken?

Betalen in het openbaar vervoer met Apple Pay is al in diverse landen beschikbaar. In een beperkt aantal landen kun je ook al gebruik maken van Express OV, waardoor je helemaal niet meer op knoppen hoeft te drukken. Op deze pagina bij Apple zie je in welke landen Apple Pay in het openbaar vervoer te gebruiken is. Locaties met een sterretje (*) bieden Express OV. Het gaat hierbij onder andere om de volgende landen:

China: Beijing, Shanghai en T-Union-kaarten

Hong Kong: Octopus-kaart

Japan: Suica- en Pasmo-kaart

Wit-Rusland: Minsk

Finland: Turku (Föli)

Zweden: Skåne (Skånetrafiken-stadsbussen)

Verenigd Koninkrijk: Londen, Arriva UK Bus, Brighton & Hove Buses, First Bus Group, Metrobus, Osford Bus Company

Verenigde Staten: Chicago, LA, NY, Portland, San Francisco Bay Area, Washington DC

Een completere lijst vind je op de website van Apple.

Buitenlandse Express OV instellen met normale betaalkaart of creditcard

In de meeste Europese landen maak je voor Express OV gewoon gebruik van de betaalkaarten die al in de Wallet-app staan, bijvoorbeeld een creditcard van VISA of Mastercard. Dit geldt bijvoorbeeld voor reizen met het openbaar vervoer in Londen.

Het werkt ook met de kaarten van fintech-banken, zoals N26 en Curve. Of het ook met jouw (Maestro- of V Pay-)bankkaart werkt is een kwestie van uitproberen. Apple toont deze kaarten wel bij het activeren van Express OV, maar we hebben nog niet kunnen testen of je er daadwerkelijk mee kunt reizen.

Je moet nog wel de Express-modus selecteren voor je kaart:

Open de Wallet-app en selecteer een kaart. Tik op de drie puntjes en kies Kaartgegevens. Tik op Express-ov-instellingen of Express-modus. Selecteer de betaalkaart, creditcard of andere geschikte kaart die je wil gebruiken. Meestal zal dit je normale betaalmethode zijn.

Op de Apple Watch selecteer je de gewenste betaalkaart voor Express OV als volgt:

Open de Watch-app op de iPhone. Ga naar het tabblad ‘Mijn Watch’ en tik op Wallet en Apple Pay. Tik op Express-ov-kaart. Selecteer de kaart die je wil gebruiken, bijvoorbeeld een betaalkaart. Geef op je Apple Watch toestemming door de toegangscode in te tikken.

In onderstaande video is te zien hoe zo’n express-kaart werkt.

Vier tips willen we je nog meegeven:

De functie is alleen geschikt om een poortje bij het OV te openen en een betaling te doen. Je hoeft niet bang te zijn dat je rekening stiekem wordt leeggehaald door een voorbijganger. Als iemand op een drukke plek een pinapparaat tegen jouw Apple Watch houdt, zal er geen betaling plaatsvinden. Voor normale Apple Pay-betalingen moet je nog steeds tweemaal op de zijknop van de Apple Watch drukken.

Iedereen kan reizen met een iPhone waarop Express OV is geactiveerd. Je kunt je iPhone dus ook aan een vriend uitlenen, zonder dat deze de iPhone hoeft te ontgrendelen.

Op nieuwere iPhones kun je Express OV nog steeds gebruiken als de batterij leeg is. Dit geldt voor de iPhone XS (Max), iPhone XR en nieuwer. In spaarstand werkt het nog maximaal 5 uur.

Houd buiten de eurozone rekening met wisselkoersen. Maak je gebruik van een fintech-aanbieder zoals Revolut of N26, zet dan in de bankenapp de valuta op die van het land zelf, zodat je de meest gunstige koers krijgt.

Speciale kaart voor Express OV gebruiken

In sommige landen en regio’s werkt het gebruik van Express OV alleen met speciale kaarten die je lokaal moet aanschaffen. Zo heb je in Singapore de Octopus-kaart nodig en in Japan de Suica- of Pasmo-kaart. Japan was het eerste land waar Express OV werd ingevoerd en het werkt erg goed. Ook als Europeaan kun je heel gemakkelijk een Suica-kaart aanschaffen en instellen als Express OV-kaart.

Hiervoor heb je een Suica-kaart op naam nodig, die je kunt aanschaffen in de metrostations van de JR-lijnen. Het werkt niet met de anonieme Suica-kaarten. Je zou ook kunnen kiezen voor de Pasmo-kaart, die je bij de normale metrostations uit de automaat kunt halen (dus niet die van Japan Rail). Dit hebben wij niet getest, maar het zou net zo eenvoudig moeten verlopen.

Hieronder bespreken we hoe het werkt met de Japanse Suica-kaart, maar het werkt op een soortgelijke wijze voor ov-kaarten in andere landen waar Express OV wordt aangeboden. Werkt Express OV niet met jouw standaard Apple Pay-kaart, dan zul je een lokale ov-kaart moeten aanschaffen, tegoed erop zetten en vervolgens aan Wallet toevoegen.

Ga naar een kaartjesautomaat voor Commuter/forenzen-kaarten, kies Engels en geef aan dat je een Suica-kaart op naam wil hebben. Vul je naam en geboortedatum in. Je betaalt 500 yen borg voor de kaart (dit krijg je later terug) en je kiest het tegoed dat je erop wilt zetten. Je kunt beginnen met 1000 yen en vervolgens op je iPhone steeds weer tegoed toevoegen met Apple Pay. Je kunt ook meteen voor de komende dagen tegoed erop zetten; reken op ongeveer 1000 yen per dag als je veel reist. Een ritje met de metro van een kwartier tot een halfuur kost meestal tussen de 178 en 209 yen, dus dan kun je vijf tot zes ritten per dag doen.

Dit heb je nodig voor Suica Express OV:

Een Suica-kaart op naam (zie hierboven).

Een iPhone 8 (Plus) of nieuwer.

Een Apple Watch Series 3 of nieuwer.

Een Apple ID met tweefactorauthenticatie.

Een geschikte betaalmethode in Apple Pay, bijvoorbeeld een creditcard van VISA of Mastercard.

Wil je Express OV gebruiken in een andere stad, dan zullen de eisen vrijwel gelijk zijn. Met een redelijk recente iPhone en Apple Watch zit je altijd goed!

In dit geval gaan we een fysieke kaart op naam overzetten naar je apparaat en instellen als Express OV. Na het uitvoeren van de stappen is de fysieke kaart onbruikbaar geworden, dus die kun je weggooien.

Open de Wallet-app op je iPhone en tik op het plusje voor het toevoegen van een nieuwe kaart. Kies Openbaarvervoerkaart. Je ziet nu alle geschikte kaarten. Blader naar Japan of voer ‘Suica’ in. Tik op Suica.

Je krijgt een scherm met info te zien. Tik op Ga door. Voeg hier nog geen tegoed toe, maar tik op de kleine blauwe link ‘Zet bestaande kaart over’. Vul je Suica-ID en je geboortedatum in. Het nummer vind je aan de achterkant van de kaart.

Lees de voorwaarden en ga akkoord. Zet de waarde over: leg de iPhone op de Suica-kaart, zoals getoond op de afbeelding. Houd de iPhone nog een paar seconden op de kaart totdat het proces klaar is.

De kaart is nu toegevoegd en het saldo van 1000 yen is overgezet. De borg voor je kaart (500 yen) wordt binnen een paar dagen bijgeschreven. Na het toevoegen is de plastic kaart onbruikbaar geworden. Deze kun je weggooien. De Express-ov-kaart is klaar voor gebruik. Is je tegoed op? Dan tik je op Voeg saldo toe om steeds 1000 yen of meer bij te laden. Je betaalt met je gewone betaalkaart in Apple Pay.

Express OV op je Apple Watch activeren

Een Suica- of Pasmo-kaart kan maar op één apparaat tegelijk staan. Wil je liever met je Apple Watch betalen, dan kun je de kaart gemakkelijk overzetten. Het toevoegen van meer saldo doe je nog wel via de Wallet-app op je iPhone, maar voor het inchecken en betalen in het OV gebruik je alleen nog de Apple Watch. In andere Express OV-landen is het wellicht wel toegestaan om de kaart op iPhone én Apple Watch actief te hebben.

Zo verplaats je de Suica-kaart naar je Apple Watch:

Open de Apple Watch-app op je iPhone. Ga naar het tabblad ‘Mijn Watch’ en tik op Wallet en Apple Pay. Blader naar de kaart die je wil gebruiken, in dit geval Suica. Tik op de knop Voeg toe naast de gewenste kaart.

Je kunt nu met Express OV betalen met je Apple Watch, maar het werkt niet meer op de iPhone. Krijg je op een later moment een nieuwe iPhone, dan kun je in de Wallet-app op je oude iPhone de Suica-kaart verwijderen. Op de nieuwe iPhone kies je in de Wallet-app voor Voeg toe > Vorige kaarten > Suica.

Meer info over het reizen met Apple Pay in het openbaar vervoer lees je in onze algemene tip.