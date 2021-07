Je Apple Pay-transacties bekijken op je iPhone, iPad, Apple Watch en Mac doe je in een paar stappen. Je ziet dan je volledige betaalgeschiedenis van Apple Pay. Je kan het ook per apparaat uitschakelen.

Als je Apple Pay gebruikt, houdt de Wallet-app bij waar je allemaal afgerekend hebt. Je Apple Pay betaalgeschiedenis wordt vanwege privacy per apparaat bijgehouden en niet gesynchroniseerd tussen je apparaten, omdat alles lokaal opgeslagen wordt. In dit artikel leggen we je uit waar je je Apple Pay-transacties bekijkt en hoe je dit uit kan schakelen. Ook kun je voor elke transactie een probleem melden, bijvoorbeeld als de naam van de winkel niet juist is. Je ziet zowel de betalingen in winkels als online via webshops en apps. Het komt vooral van pas als je een betaling op je gewone afschrift niet herkent door bijvoorbeeld een onduidelijke naam.

Vanaf iOS 15 zie het transactieoverzicht er iets anders uit. Je ziet dan namelijk ook voor elke betaling een duidelijk icoontje, zodat ze makkelijker te onderscheiden zijn.

Bij elke transactie van Apple Pay kun je een aantal dingen checken. Je ziet uiteraard het bedrag van je betaling, maar ook de datum, het tijdstip en locatie van je transactie.

Apple Pay-betalingen bekijken op je iPhone

Je bekijkt al je transacties van Apple Pay op je iPhone als volgt:

Open de Wallet-app. Tik op de betaalpas waarvan je de transacties wil bekijken. Je ziet nu je laatste tien transacties. Tik op een transactie om meer details te bekijken.

Een tweede manier om je transacties te bekijken, werkt als volgt:

Ga naar Instellingen > Wallet en Apple Pay. Kies de betaalpas waarvan je de transacties wil bekijken. Tik bovenaan op Transacties. Onderaan staat de lijst met recente betalingen. Tik op een transactie om meer details te bekijken.

Vernieuwd overzicht vanaf iOS 15

Vanaf iOS 15 heeft het overzicht van je transacties een likje verf gekregen. Naast elke betaling zie je een icoontje dat het type winkel aangeeft. Zo zie je een winkelwagentje voor supermarkten en een mes en vork voor een restaurant. Als je in een app betaald hebt, zie je daar het appicoontje.

Apple Pay-transacties bekijken op iPad

Op de iPad heb je geen Wallet-app en daarom bekijk je de transacties als volgt:

Ga naar Instellingen > Wallet en Apple Pay. Kies de betaalpas waarvan je de transacties wil bekijken. Tik bovenaan op Transacties. Onderaan staat de lijst met recente betalingen. Tik op een transactie om meer details te bekijken.

Je ziet hier alleen transacties die op de iPad gedaan zijn. Dat zijn dus betalingen op het web en via apps die Apple Pay ondersteunen.

Apple Pay-transacties van Apple Watch bekijken

Om te zien welke betalingen je met je Apple Watch allemaal uitgevoerd hebt, doe je het volgende:

Open op je iPhone de Watch-app. Ga naar het tabblad Mijn Watch en tik op Wallet en Apple Pay. Kies de betaalpas waarvan je de transacties wil bekijken. Tik bovenaan op Transacties. Onderaan staat de lijst met recente betalingen. Tik op een transactie om meer details te bekijken.

Betaalgeschiedenis op je Mac bekijken

Je online betalingen op het web die je via je Mac gedaan hebt, check je als volgt. Dit werkt echter alleen als je een Mac met Touch ID hebt, zoals de MacBook Pro of MacBook Air:

Klik op Systeemvoorkeuren > Wallet en Apple Pay. Kies aan de linker kant de kaart waarvan je de betalingen wil bekijken. Klik rechtsboven op Transacties. Om meer details te bekijken, klik je op een betaling.

Op andere Mac-modellen waarmee je via Apple Pay betaalt, vind je je transactie op je iPhone of Apple Watch, afhankelijk waar je de betaling mee goedkeurt.

Meer transacties bekijken via app van je bank

Via bovenstaande stappen bekijk je alleen de tien recente betalingen per apparaat. Om oudere betalingen te bekijken, gebruik je de app van je bank. Elke betaling vind je gewoon terug op je afschrift en in de mobiel bankieren-app, op dezelfde manier als andere pinbetalingen. Betalingen die gedaan zijn met Apple Pay herken je daar echter niet.

Probleem melden met een Apple Pay-betaling

Heb je een betaling waar iets geks mee is, bijvoorbeeld een vreemde naam of een verkeerde categorie, dan geef je dit als volgt door:

Ga naar de transactie op je Apple-toestel zoals in de stappen hierboven uitgelegd. Kies in het detailscherm op Meld een probleem. Tik op Onjuiste verkopersgegevens en kies één van de drie problemen: Verkopersnaam, Verkoperscategorie of Ander probleem. Tik op Gereed om je foutmelding te versturen.

Je kan deze methode niet gebruiken om een onterechte betaling terug te laten storten. In dat geval kun je het beste contact opnemen met je bank.

Apple Pay-transactiegeschiedenis uitschakelen

Wil je liever niet dat je transacties bijgehouden worden op je Apple-apparaat? Dan kun je dit uitschakelen:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Wallet en Apple Pay. Voor betalingen met je Watch ga je naar de Watch-app > Mijn Watch > Wallet en Apple Pay. Kies de betaalpas waarvan je de transactiegeschiedenis wil uitschakelen. Tik bovenaan op Transacties. Zet de schakelaar bij Toon geschiedenis uit.

Je Apple Pay-transacties worden nu niet meer bijgehouden. Om je betalingen te bekijken, gebruik je dus de mobiel bankieren-app van jouw bank.

