Zo kun je met PayPal betalen in de App Store en iTunes

Je kunt in de App Store ook met PayPal betalen. In deze tip lees je hoe je een PayPal-account koppelt met je Apple ID zodat je voortaan apps, muziek en andere iTunes-content ook via een normale bankrekening en (met een omweg) ook via iDEAL kunt afrekenen. In 5 stappen heb je PayPal ingesteld als betaalmethode in de App Store.

PayPal in de App Store

Wil je aankopen doen in de App Store en heb je geen creditcard? Geen nood, je kunt ook in de App Store met PayPal betalen. Het geldt ook voor iTunes en Apple Music, want ook daarvoor kun je PayPal instellen als betaalmethode.

Goed om te weten is dat de betaalmethoden in de Apple Store (voor fysieke spullen) en App Store (voor digitale downloads) heel verschillend zijn. Zo kun je digitale downloads wel met PayPal afrekenen, maar een nieuwe iPhone of Mac niet.



Betaalmethoden in de App Store

In de App Store heb je de keuze uit meerdere betaalmethoden:

Creditcard

PayPal

iDEAL

iTunes-tegoedkaarten

Apple Pay (alleen met creditcard)

Geen (voor gratis apps)

Krijg je regelmatig geld binnen op je PayPal-rekening, dan kan PayPal een handige betaalmethode zijn. Je kunt je PayPal-tegoed ook gebruiken voor het betalen van extra iCloud-opslag, je Apple Music-abonnement en iTunes-aankopen. Via je bankrekening kun je extra tegoed op je PayPal-rekening storten, zodat er voldoende saldo aanwezig is om je App Store-aankopen te doen. Maar als je regelmatig via eBay handelt met mensen uit het buitenland, komt er misschien al genoeg geld binnen op je PayPal-rekening, dat bijstorten niet eens nodig is.

Waarom PayPal in de App Store gebruiken?

Het instellen van PayPal had voorheen als voordeel dat je via een normale bankrekening geld kon storten op je PayPal-rekening en daarbij ook gebruik kunt maken van iDEAL. Sinds de App Store iDEAL-betalingen als standaard betaalmethode ondersteunt is dat argument weggevallen. Maar er zijn nog genoeg mensen die het prettig vinden om via PayPal af te rekenen. Als je met PayPal afrekent loop je wel leuke kortingen mis, namelijk de korting die je kunt krijgen op iTunes-kaarten. In onze rubriek iCulture Deals bespreken we elke werkdag bij welke winkels korting te krijgen is.

PayPal-account instellen

Het instellen van een PayPal-account doe je zo:

Stap 1: Open de Instellingen-app

Het instellen van de betaalmethode kun je op twee plekken doen, namelijk op de desktop of op de iPhone. Hieronder leggen we uit hoe het werkt op de iPhone. Open hiervoor de Instellingen-app op je toestel.





Stap 2: Bekijk de App Store-instellingen

Blader naar de optie iTunes en App Store en tik hierop. Bovenin het scherm zie je het Apple ID waarmee je bent ingelogd. Tik hierop.





Stap 3: Apple ID bekijken

Je krijgt nu een pop-up te zien. Tik op de optie Toon Apple ID. Je wordt nu doorgestuurd naar een nieuw scherm.





Stap 4: Inloggen met je Apple ID

Je ziet nu een scherm waarin je het wachtwoord moet invullen van het Apple ID dat je gebruikt. Vul dit in.





Stap 5: Betaalinformatie bekijken

Het kan even duren voordat het scherm met de betaalinformatie verschijnt. Selecteer Betaalinformatie.

Tik daarna op PayPal, tik op Inloggen bij PayPal en kies de rekening die je aan het Apple ID wilt koppelen. Vanaf nu worden je aankopen voortaan via PayPal in rekening gebracht.





PayPal niet zichtbaar voor de App Store?

Is de betaalmethode PayPal niet zichtbaar in de App Store? Dan heb je waarschijnlijk de optie Delen met gezin geactiveerd, waarbij je alleen gebruik kan maken van een creditcard. Bij andere accounts is de optie gewoon zichtbaar, zoals je hieronder kunt zien.

Hieronder lees je meer over betaalmethoden in de App Store en Apple Store: