Welke winkels accepteren Apple Pay? Op welke plekken kun je in Nederland met Apple Pay betalen? En welke webshops accepteren Apple Pay? In dit artikel lees je welke winkels Apple Pay ondersteunen en hoe je dit zelf op kan zoeken.

Je kan met Apple Pay op een groot aantal plekken betalen. Het vinden van een geschikte Apple Pay winkel of locatie is een fluitje van een cent. In deze tip lees je welke winkels Apple Pay accepteren en hoe je herkent of je ergens met Apple Pay kan betalen. Ook voor webshops en apps hebben we een apart overzicht.

Welke winkels accepteren Apple Pay?

Apple Pay werkt net als elke andere contactloze betaling. Dit betekent dat winkels geen aparte ondersteuning toe hoeven te voegen voor de betaaldienst. Als jij Apple Pay geactiveerd hebt, kun je direct al op heel veel plekken terecht. Het betekent dat je overal waar contactloos betalen geaccepteerd wordt, je ook je iPhone of Apple Watch kan gebruiken om mee af te rekenen. Sommige winkels hebben een specifiek Apple Pay-logo bij de kassa of op hun ruit, maar het logo voor contactloos betalen is voldoende om te weten of je met Apple Pay kan afrekenen. Dit logo vind je niet alleen bij kassa’s en op winkelruiten, maar ook op pinapparaten.

Hou er wel rekening mee dat een winkel alleen Apple Pay accepteert als je een kaart gebruikt die door de winkel ondersteund wordt. Als je Apple Pay ingesteld hebt voor een Mastercard (Cuve, N26, Monese, Revolut, etcetera), dan kan je hier lang niet overal mee betalen. Met de Apple Pay kaarten van ING, Rabobank en ABN AMRO kan je wel gewoon overal terecht, omdat deze gebruikmaken van Maestro.

Apple heeft op haar website een lijstje gemaakt van winkels waar je in ieder geval terecht kunt. Het gaat dus slechts om een selectie van winkels die Apple Pay accepteren, want in werkelijkheid zijn het er nog veel meer. Het gaat dus om een selectie van partners van Apple. In principe kun je bijna overal waar contactloos betalen ondersteund wordt, terecht met Apple Pay:

Soms zijn er uitzonderingen. Onbemande tankstations accepteren vaak geen Apple Pay. Wil je toch tanken met je Apple Pay-kaart? Dan moet je bij een bemand tankstation zijn, waar je gewoon in de winkel kan afrekenen.

Apps en webshops met Apple Pay

Naast fysieke winkels accepteren ook webwinkels en apps Apple Pay. Je kan daarom ook direct op je iPhone, iPad of Mac Apple Pay gebruiken. Er is geen volledige lijst met winkels en apps die Apple Pay ondersteunen. Als een webshop of app Apple Pay ondersteunt, verschijnt de betaaldienst automatisch als betaalmethode bij het afrekenen.

Deze apps en webshops ondersteunen in ieder geval Apple Pay:

Adidas

Amac

Apple Store

ASOS

BCC

Booking.com

BudgetAir

CheapTickets

Coolblue

Deliveroo

DENHAM Jeans

Etsy

Fabulive

Fancy

Farfetch

Flixbus

GetYourGuide

G-Star RAW

Hotel Tonight

KLM

Lauda

Marlies Dekkers

Omnio

Omoda

Pathé

Rayanair

Scotch & Soda

StartSelect

Thuisbezorgd

Ticketswap

Unwasted

Vliegwinkel.nl

Vivino

Wehkamp

Winkels met Apple Pay zoeken

Een winkel of restaurant met ondersteuning voor Apple Pay zoeken is eenvoudig. Dit doe je bijvoorbeeld via Apple Kaarten:

Open Apple Kaarten. Zoek een restaurant of winkel waar je met Apple Pay zou willen betalen. Kies de winkel uit het lijstje als er meerdere resultaten zijn. Veeg het venster omhoog om meer informatie te bekijken. Scroll naar beneden tot je bij het kopje Handig om te weten komt.

Wil je zoeken op de Mac, dan doe je het als volgt:

Open Apple Kaarten. Zoek een restaurant of winkel waar je met Apple Pay zou willen betalen. Kies een winkel uit de lijst als er meerdere resultaten zijn. Klik op het i-‘tje rechts van de basisinformatie. Scroll naar beneden tot je bij het kopje Handig om te weten komt.

Naast informatie over bijvoorbeeld reserveren of bezorgen, staat er bij geschikte winkels ook een Apple Pay-logo bij. Staat er geen logo bij, dan betekent dat nog niet direct dat Apple Pay niet geaccepteerd wordt. Het zou kunnen dat de winkelbeschrijving (nog) niet is bijgewerkt. Je kunt natuurlijk altijd de zaak even bellen als je echt Apple Pay wil gebruiken.

